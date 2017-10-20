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Новый магазин Apple в Чикаго

Новый магазин Apple в Чикаго
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Новый магазин компании Apple в Чикаго поражает воображение не только снаружи, но и внутри. Строительство магазина на северном берегу реки Чикаго обошлось 27 миллионов долларов

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