Суд принял решение о досрочном освобождении О. Джея Симпсона

В четверг 20 июля слушания о досрочном освобождении О. Джея Симпсона завершились принятием положительного решения по этому вопросу.

Ранее в этот день американские телеканалы отвлеклись от текущих событий, переключившись на старую, но не забытую историю.

Каналы ABC, NBC, CNN, Fox News, MSNBC, HLN и ESPN транслировали слушания о досрочном освобождении О. Джея Симпсона, который больше восьми лет провел в тюрьме в Неваде за вооруженное ограбление и нападение. Канал CBS заявил, что транслирует часть слушания по телевидению, а остальное пустит в прямом эфире через свою цифровую сеть CBSN.

Проходивший в 1994 году в Калифорнии судебный процесс по делу Симпсона, которого обвиняли в убийстве его бывшей жены Николь Браун Симпсон и ее друга Рональда Голдмана, более двадцати лет назад активно освещали телеканалы. По этому делу футболиста оправдали, но отправили в тюрьму за попытку украсть спортивные трофеи.

Интерес к судьбе Симпсона возродился в прошлом году в связи с выходом документального фильма «О. Джей: сделано в Америке» и минисериала FX «Народ против О. Джея Симпсона: американская история преступлений».

Бывший детектив полиции Лос-Анджелеса Марк Ферман, проходивший свидетелем по изначальному делу Симпсона, проанализирует слушания для канала Fox News.