Три четверти американцев считают, что США идут неверным курсом

По данным нового опроса, только 24% американцев считают, что их страна движется в верном направлении. Это на 10 процентных пунктов меньше, чем в июне.

Результаты опроса, проведенного агентством Associated Press и исследовательским NORC Center for Public Affairs Research, демонстрируют, что в наибольшей степени утрату оптимизма демонстрируют республиканцы. В июне 60% сторонников Республиканской партии заявляли, что США движутся верным путем – ныне 44%.

67% респондентов заявили, что недовольны деятельностью Дональда Трампа на посту президента, 32% - одобряют его действия. Работу Трампа одобряют 67% его однопартийцев, однако в марте уровень республиканской поддержки составлял 80%.

Только 18% жителей США одобряют работу Конгресса – 81% не одобряют.