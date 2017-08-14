Пентагон: гибель двух военнослужащих в Ираке стала результатом «нештатной ситуации»

Официальный представитель Пентагона полковник Армии США Роб Мэннинг заявил, что гибель двух американских военнослужащих в Ираке в минувшее воскресенье стала результатом «нештатной ситуации».

По словам Мэннинга, артиллерийское подразделение армии вело обстрел минометной позиции «Исламского государства», когда «возникла нештатная ситуация». По его словам, нет никаких указаний на то, что к гибели военнослужащих причастны боевики ИГ. Еще пять человек получили ранения, которые, по словам Мэннинга, не представляют угрозы для жизни.

Мэннинг пояснил, что не может рассказать подробности инцидента, обстоятельства которого в настоящий момент выясняются. Имена погибших пока официально не объявлены.

В воскресенье, когда стало известно о гибели военнослужащих, вооруженные силы США заявили, что причиной инцидента не был вражеский огонь, не уточняя никаких деталей.