Латвия выслушала российских политэмигрантов

В Сейме Латвии выступили представители российской политэмиграции - бывший топ-менеджер российского химического холдинга «Фосагро» Игорь Сычев и экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ольга Литвиненко.

Игорь Сычев был вынужден уехать из России более года назад. На родине он, по его словам, помог холдингу «Фосагро» отбиться от необоснованных налоговых претензий, однако после того, как холдинг выиграл дело, Сычев получил гораздо меньший гонорар, чем ему было обещано. Он попытался было подать в суд на своего нанимателя, но в ответном иске со стороны «Фосагро» был обвинен в вымогательстве, а после отъезда из России было принято решение о его заочном аресте.

Ольга Литвиненко покинула Россию в 2011 году, а в этом году вступила в движение «Открытая Россия». Она является дочерью ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко. Он считается одним из ближайших друзей президента России. Дело в том, что ещё в 1997 году Владимир Путин защитил в горном университете кандидатскую диссертацию на тему «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений». Правда, в марте 2006-го сотрудники Брукингского университета установили, что значительная часть этой диссертации переписана из работ американских ученых.

Как бы то ни было, в 2000, 2004 и 2012 годах ректор горного университета возглавил петербургский предвыборный штаб Владимира Путина. В 2017 году Владимир Литвиненко занял 122 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России и стал самым состоятельным ректором российских вузов. Также он является одним из акционеров холдинга «Фосагро».

«Мы становимся свидетелями политического преследования тех, кого “заказали” в России»

В настоящее время Ольга Литвиненко проживает в одной из европейских стран. В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» она отметила, что политическая ситуация в России очень быстро меняется в худшую сторону. «Если бы еще в 2012 году мне кто-нибудь сказал, что Путин оккупирует Крым, я бы в это не поверила. И многие бы сказали, что этого не может быть. А теперь данный пример иллюстрирует непредсказуемость Путина по отношению к своим соседям, и доказывает, что соседство с Россией стратегически опасно», - считает Ольга Литвиненко.

Выступая перед депутатами латвийского Сейма, она предложила пересмотреть механизм принятия странами ЕС решений российских судов. Кроме того, Ольга Литвиненко предложила внести своего отца в санкционный список.

На просьбу рассказать, как было воспринято ее выступление латвийскими парламентариями, Ольга начала с того, что ее выслушали представители профильных комиссий. «Им было интересно меня слушать, и что самое главное – я, как бывший представитель законодательной власти и юрист по образованию, обратила внимание не следующее. Мы говорим о механизмах влияния России в Европе, что она пытается сделать соседние европейские страны своими сателлитами, действуя чрез пророссийски настроенный электорат и финансово поддерживая дружественные политические партии.

Но никто раньше не обращал внимания на одну важную вещь: есть международные договоры о помощи по семейным, гражданским и уголовным делам. Подписывались эти договоры в допутинские времена.

А сейчас мы становимся свидетелями того, что судебные решения по семейным делам в массовом порядке становятся инструментом политического преследования инакомыслящих. Преследования тех, кого “заказали” в России. И это хорошо видно на моем примере»,- рассказала политическая эмигрантка.

«Европа должна встать на защиту своих граждан»

Дело в том, что после ее отъезда из России Владимир Литвиненко силой оставил при себе старшую дочь Ольги – Эстер-Марию. Саму Ольгу ее отец объявил исчезнувшей, что дало ему право оформить опекунство над собственной внучкой.

«Сейчас достаточно нескольких формальных оснований, которые позволяют решение судом Российской Федерации воплотить на территории Европейского cоюза. Даже если это решение принято в отношении гражданина ЕС. Это означает то, что Россия диктует свои условия европейским гражданам, используя свои юридические и административные ресурсы в расчете на то, что никто не обратит на это внимания», - считает Ольга Литвиненко.

Такой парадокс она объясняет тем, что в Европе привыкли соблюдать законы и международные договоры, не придавая значения тому, что с момента подписания этих договоров Россия очень сильно изменилась, судебные решения внутри страны зачастую принимаются под административным нажимом или после получения взятки. «Поэтому я считаю, что Европе ни в коем случае нельзя просто принимать российские судебные решения, штамповать их и исполнять. Я считаю, что Европа должна встать на защиту своих граждан», - подчеркивает собеседница «Голоса Америки».

Основываясь на своем опыте, Ольга Литвиненко говорит, что в России «закон действует только для избранных людей, которые действуют именем Путина, с его, видимо, молчаливого согласия, чтобы сделать так, как они хотят. И не важно, что их “хочу” выходит за рамки любых морально-этических норм, как это получилось с моим отцом в отношении моей дочери и моего сына, которого он хотел у меня забрать».

На вопрос, почему для своего публичного выступления она выбрала именно Латвию, Ольга Литвиненко ответила, что здесь у нее много друзей, которые серьезно озабочены политической ситуацией в России. «Они меня поддерживают и политически, и морально, и поэтому Латвия стала первой площадкой для обсуждения актуальных вопросов отношений с Россией. После этого будет Эстония, и дальше я думаю, что мы охватим весь балтийский регион, потому что для этих стран политическая ситуация в России очень актуальна», - отмечает Ольга Литвиненко, вступившая в этом году в движение «Открытая Россия».

«Действовать по принципу “вода камень точит”»

В феврале этого года в Сейме Латвии была создана группа для поддержки гражданского общества России. Ее возглавил заместитель председателя фракции латвийского объединения регионов Юрис Вилюмс.

В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» он сказал, что в силу своего молодого возраста он не помнит советских времен.

«Но в Латвии живет довольно много русскоязычных людей – русских, украинцев, поляков и представителей других национальностей, которые смотрят новостей по российским федеральным телеканалам. И чтобы информация не была односторонней, мы, как депутаты латвийского парламента, можем, по крайней мере, способствовать диалогу, особенно, если есть возможность встретиться с такими людьми, как Ольга Литвиненко, Игорь Сычев, Владимир Кара-Мурза-младший. Надеюсь, мы встретимся и с другими людьми, которые могут много рассказать о том, что и как происходит в Российской Федерации. Мы ведь соседи и не хотим слышать лишь новости об учениях “Запад - 2017” или об очередных завоеваниях, типа аннексии Крыма или конфликта на востоке Украины», - заметил латвийский политик.

И добавил, что он надеется дожить до того времени, когда его страну и Россию будут связывать добрососедские, дружественные отношения.

Касаясь выступления в латвийском Сейме политических беженцев из России, Юрис Вилюмс прежде всего выразил свое сочувствие Ольге Литвиненко, ведущей тяжбу за возвращение своей дочери. «Еще перед этим выступлением Ольга сказала, что и она сама, и другие люди, пострадавшие от кремлевских властей, осознают, что нельзя сидеть, сложа руки, а действовать по принципу “вода камень точит”. И нам – парламентариям Латвии, Литвы, Эстонии и других стран – надо искать пути сотрудничества. Скажем, “Закон Магнитского”, который в Эстонии уже принят. Я думаю, мы могли бы в Латвии, по крайней мере, начать дискуссию об этом с тем, чтобы тоже его осуществить», - сказал глава парламентской группы поддержки гражданского общества России.

Юрис Вилюмс также отметил, что он знаком со многими российскими гражданскими активистами, которых он считает настоящими патриотами своей страны. «И я рад, что встречаю таких людей все больше и больше», - заключил латвийский парламентарий.