Хантсман: возвращение Украине контроля над границами – первоочередная задача

Как заявил новый посол США в России, восстановление суверенитета Украины и привлечение Северной Кореи за стол переговоров будут центральными темами в его работе по улучшению российско-американских отношений.

Бывший губернатор Юты Джон Хантсман отметил низкий уровень доверия между двумя странами в ситуации, когда многие американцы в связи с расследованиями российского вмешательства на выборах считают, что Россия хочет подорвать американскую демократию.

«Этот вопрос на политическом уровне не носит более партийного характера», – сказал он.

Хантсман вступает в должность в период непрочных отношений между двумя странами. Он заявил, что хочет улучшить эти отношения, но первым шагом должно стать возвращение Украине контроля над ее международно признанными границами.

«Это проблема не только Соединенных Штатов, но также и Европы, Канады и практически любой другой развитой страны», – сказал посол.

По его словам, Северная Корея является международной угрозой, не только американской проблемой, но также проблемой, в решении которой заинтересована и Россия.

«Мы думаем, что, действуя вместе, США и Россия могут вынудить северокорейский режим сесть за стол переговоров, чтобы найти дипломатическое решение», – сказал он.

Эти заявления прозвучали в тот же день, когда президент Дональд Трамп написал в Твиттере, что попытки ведения переговоров с Северной Кореей по поводу ее ракетно-ядерной программы являются пустой тратой времени.

Хантсман также затронул тему борьбы с «Исламским государством» и продолжения диалога по Сирии в своем выступлении в Солт-Лейк-Сити после церемонии приведения к присяге в качестве посла, которую провел его преемник на посту губернатора Юты Гэри Герберт.

На церемонии, проведенной по просьбе Хантсмана, присутствовал целый ряд влиятельных фигур, включая сенатора Оррина Хэтча, члена Палаты представителей Миа Лав и отца нового посла, промышленника-миллиардера Джона Хантсмана-старшего. Церемония не носила открытого характера, и Хантсман не отвечал на вопросы журналистов.

Хантсман был с легкостью утвержден в должности посла США в России на прошлой неделе. В пятницу он встретился с президентом Дональдом Трампом.

Ранее он уже служил в должности посла, представляя США в Сингапуре при президенте Джордже Буше-старшем и в Китае – при президенте Бараке Обаме. Он вернулся в США, чтобы принять участие в президентских выборах в 2012 году в качестве республиканского кандидата.

Трамп называет вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году вымыслом, но Хантсман заявил, что у него нет сомнений в том, что вмешательство Москвы имело место