Российский посол назвал первую встречу с Трампом «дружелюбной и теплой»

Анатолий Антонов вручил вверительные грамоты в Белом доме
Новый посол России в США Анатолий Антонов в пятницу вручил в Белом доме вверительные грамоты. Во время встречи с президентом Трампом российский дипломат собщил, что Москва все еще рассчитывает на улучшение двусторонних отношений, считая это «чрезвычайно важным для международного мира и безопасности».
По словам Антонова, глава Белого дома встретил его «дружелюбно и тепло».
«Атмосфера была добрая, конструктивная, доброжелательная, – сказал он. – Мы условились с его коллегами, с его персоналом продолжать наше взаимодействие».
При этом Анатолий Антонов заявил российским СМИ, что Москва готова обсудить, в каких именно сферах можно развивать двустороннее сотрудничество.
«Я сказал, что жду работы с правительством США в сфере российско-американских взаимных интересов, – пояснил он. – И я сказал, что, касательно российской стороны, мы готовы делать это, мы готовы к конкретным шагам».
По словам дипломата, Москва не собирается продолжать противостояние с США.
«Могу однозначно сказать, что с нашей стороны никаких проблем нет, – подчеркнул он. – Нет с нашей стороны и желания пикироваться, абсолютно нет».
Анатолий Антонов приступил к работе в Вашингтоне 31 августа, сменив на посту посла Сергея Кисляка, которого американские СМИ называли одним из главных кураторов кампании по вмешательству Москвы в президентские выборы 2016 года.
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