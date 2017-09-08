Российский посол назвал первую встречу с Трампом «дружелюбной и теплой»

Новый посол России в США Анатолий Антонов в пятницу вручил в Белом доме вверительные грамоты. Во время встречи с президентом Трампом российский дипломат собщил, что Москва все еще рассчитывает на улучшение двусторонних отношений, считая это «чрезвычайно важным для международного мира и безопасности».

По словам Антонова, глава Белого дома встретил его «дружелюбно и тепло».

«Атмосфера была добрая, конструктивная, доброжелательная, – сказал он. – Мы условились с его коллегами, с его персоналом продолжать наше взаимодействие».

При этом Анатолий Антонов заявил российским СМИ, что Москва готова обсудить, в каких именно сферах можно развивать двустороннее сотрудничество.

«Я сказал, что жду работы с правительством США в сфере российско-американских взаимных интересов, – пояснил он. – И я сказал, что, касательно российской стороны, мы готовы делать это, мы готовы к конкретным шагам».

По словам дипломата, Москва не собирается продолжать противостояние с США.

«Могу однозначно сказать, что с нашей стороны никаких проблем нет, – подчеркнул он. – Нет с нашей стороны и желания пикироваться, абсолютно нет».

Анатолий Антонов приступил к работе в Вашингтоне 31 августа, сменив на посту посла Сергея Кисляка, которого американские СМИ называли одним из главных кураторов кампании по вмешательству Москвы в президентские выборы 2016 года.