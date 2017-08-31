Новый посол РФ в США призывает возобновить военные контакты двух держав

МОСКВА – Москве и Вашингтону следует восстановить прямые контакты между главами военных и дипломатических ведомств двух стран. Об этом заявил в среду недавно назначенный посол Российской Федерации в США – Анатолий Антонов.

«Настало время для возобновления практики совместных совещаний министров иностранных дел и обороны России и США в формате "два плюс два"», – сказал Антонов в интервью российскому изданию «Коммерсант».

Контакты на уровне оборонных ведомств между Москвой и Вашингтоном были прерваны в 2014 году вследствие событий в Украине.

Антонов также призвал провести встречи между главами российских Федеральной службы безопасности, Службой внешней разведки и американских Федерального бюро расследований, а также Центрального разведывательного управления.

Кроме того, «рабочее взаимодействие» между советами национальной безопасности РФ и США, считает российский посол, также могло бы помочь двум державам бороться с терроризмом, киберугрозами и укрепить стратегическую стабильность.

Анатолий Антонов, бывший заместитель министра иностранных дел РФ, в настоящий момент включен в список лиц, против которых Европейский союз ввел санкции из-за их роли в событиях, связанных с российской аннексией Крыма и военным конфликтом в восточной Украине.