Антон Ельчин – звезда, которая не погасла

Американец Джейк и француженка Мати приехали в старинный португальский город Порту, чтобы обрести себя, осознать свое место в жизни. Но обрели они любовь. Внезапная страсть бросила их в объятья друг друга...

В новом фильме «Порту» (Porto) режиссера Гейба Клингера (Gabe Klinger) одну из последних последнюю роль в своей жизни сыграл Антон Ельчин (Anton Yelchin). В этот уикенд фильм, сценарий которого написали Клингер и Ларри Гросс, начал демонстрироваться в Нью-Йорке, а через неделю стартует его показ в Лос-Анджелесе, после чего прокатчик Kino Lorber выпустит его по всей стране. Мировая премьера «Порту» прошла на кинофестивале в Сан-Себастьяне в прошлом году, американская – на фестивале SXSW в Остине.

Внезапную любовь героя Ельчина Джейка играет французская актриса, бывшая модель Люси Люкас (Lucie Lukas). Мати – студентка, у которой завязался роман с одним из ее преподавателей. У Джейка отец – дипломат, сам он и его сестра учились в Лиссабоне. Парень порвал с семьей, и его отъезд в Порту – вызов наскучившей рутине и попытка восстановить душевное равновесие.

Антон Ельчин трагически ушел из жизни на взлете своей блестящей кинокарьеры. Ему было всего 27 лет, когда он погиб в результате странного инцидента рядом со своим домом в Студио-Сити, районе Лос-Анджелеса. 19 июня 2016 года Антона придавил к кирпичной ограде его Jeep Grand Cherokee. Автомобиль поехал задним ходом по крутой наклонной поверхности драйвея, когда актер вышел из него, забыв поставить на ручной тормоз. Его бездыханное тело позднее в этот день обнаружили друзья.

Антон родился в Ленинграде в семье профессиональных фигуристов в парном катании. В 1989 году, когда ему было полгода, еврейская семья Ельчиных эмигрировала в США. На одаренного мальчика сразу обратили внимание в Голливуде, и он начал играть в фильмах и сериалах. В 12 лет он сыграл одну из главных ролей в драме «Сердца в Атлантиде» вместе с Энтони Хопкинсом.

Среди самых известных его фильмов – «Звездный путь», «Терминатор: Да придет спаситель», «Жестокие люди», «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Как сумашедший», «Тайны прошлого», «Альфа Дог», «Неуправляемый».

В последние годы он работал настолько интенсивно, что уже после его смерти вышли и готовятся к выходу пять игровых фильмов, в том числе «Порту» и триллер «Чистокровный», а также анимационный сериал «Охотники на троллей» продюсера и режиссера Гильермо дель Торо. Для этого сериала Антон озвучил главного героя Джима Лейка младшего.

Режиссер «Порту» 35-летний Гейб Клингер родился в Сан-Паулу (Бразилия). Живет в Чикаго. Начинал как кинокритик, писавший для журналов Cinema Scope и Sight & Sound. Составлял кинопрограммы для Музея современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке и Международного кинофестиваля в Роттердаме. Его первая режиссерская работа – документальный фильм «Двойная игра» (Double Play) о многолетней дружбе двух американских кинематографистов Ричарда Линклейтера и Джеймса Беннинга. «Порту» – первый опыт Клингера в игровой режиссуре.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» по телефону побеседовал с Гейбом Клингером.

Олег Сулькин: Гейб, как вы познакомились с Антоном Ельчиным?

Гейб Клингер: Это произошло на съемочной площадке фильма Джо Данте «Burying the Ex» (в русском переводе «Моя девушка – зомби»). До этого мы через друзей обменялись несколькими имейлами. Мне захотелось посмотреть на него в работе. Джо Данте – мой друг, я написал о нем книжку. Мы с Антоном сразу нашли общий язык и стали «разминать» образ его героя в моем проекте.

О.С.: У вас уже был готов сценарий «Порту»?

Г.К.: Нет, был готов только план. Но я уже примерно представлял, кто будет в фильме, где происходит действие. И Антон проявил удивительную преданность моей идее. Я сразу почувствовал, что могу положиться на его слово.

О.С.: Чем он вас заинтересовал как актер и человек?

Г.К.: Антон очень серьезно относился к актерской профессии. Он не надувался от осознания собственной значимости, как некоторые голливудские звезды. Отдавал предпочтение более артистичным, интеллектуальным и маргинальным проектам. Я думаю, имело значение его воспитание в России, взгляды его артистичных родителей, которые восторгались, скажем, Тарковским и передали сыну любовь к истинным духовным ценностям. Я тоже вышел из синефильской среды, и мы с ним сразу заговорили на одном языке.

О.С.: Как Антон работал на съемочной площадке?

Г.К.: Настоящий профессионал. После команды «Снято!», во время перерыва, ты разговариваешь с обычным Антоном, таким, как в жизни, затем следует команда «Мотор!», и происходит мгновенное и поразительно полное переключение на характер его героя. И так много раз, туда и обратно. Он переиграл множество самых разных ролей, как в студийной, так и в независимой продукции, в фильмах разных жанров. И научился быть невероятно разным на экране.

О.С: Добавлял ли он что-то свое к образу героя?

Г.К.: Антон спрашивал меня о Джейке, своем герое, какой у него характер, его биографию, детали поведения. В какой-то момент мы придумали ему парик, но потом отказались от этой идеи. Вместе искали тип одежды для него, язык жестов. Он снимал себя в образе Джейка на айфон, мы это обсуждали, он спрашивал мнения у своих друзей в Лос-Анджелесе. Шел интенсивный поиск, и он до блеска отточил найденный образ. И даже несколько месяцев спустя, когда он представлял в Каннах «Зеленую комнату» (экшн-триллер, где Ельчин играет панк-музыканта. – О.С.), наш ассистент попросил его повторить походку героя из нашего фильма. Надо было видеть, как за одну секунду Антон преобразился и неповторимой походкой Джейка прошел по Круазетт!

О.С.: Поражает голос Антона, низкий, с модуляциями, глуховатый, неповторимый.

Г.К.: Вы знаете, голос – это первое, что меня в нем привлекло. Такой неотразимый шарм. Немножко напоминает Джеймса Дина сочетанием мачизма и уязвимости.

О.С.: Сюжет фильма довольно простой, love story двух одиночек, но вы ее усложняете игрой со временем. Эпизоды и диалоги смещаются во времени, то возникает инверсия, то действие будто топчется на месте. С чем связано такое решение?

Г.К.: Кино всегда играет со временем, с его субьективной природой, с человеческой памятью. В реальности нас преследуют видения прошлого. Мы проигрываем их время от времени, и в этих воспоминаниях возникают деформации. Идет игра с памятью, как это замечательно показал Кристофер Нолан в «Помни» (Memento).

О.С.: Вы используете разные технологии съемки, прибегая то к 35 мм, то к 16 мм, то к Super 8. Какую цель преследуете, комбинируя форматы съемки?

Г.К.: Мне важно, чтобы разные периоды времени отличались и по, так сказать, текстуре. Одно дело средние планы поступательного времени, другое –флэшбеки, где важно передать спонтанность, эфемерность воспоминаний. Мне, как начинающему кинематографисту, свойственна жадность. Хочется все попробовать, хочется экспериментировать.

О.С.: Я знаю, что вы первоначально хотели снимать в Афинах, но потом переиграли и остановились на Порту. Один из критиков упрекнул вас, что вы не передаете в должной мере дух этого города. Я не могу с этим согласиться. Дух, аромат, настроение Порту, по-моему, переданы тонко и точно, особенно в ночных сценах.

Г.К.: Спасибо. Люди очень субьективны в восприятии фильмов. Мы изучали стиль жизни города и поэтическое его отражение в фильмах крупнейшего португальского режиссера Мануэла де Оливейры, уроженца Порту. Он умер в 106 лет и, уже столетним, продолжал снимать кино. Какой пример творческого долголетия! Теплится надежда на то, что вот доживешь до 60-70 лет и уж тогда начнешь снимать хорошие фильмы (смеется).

О.С.: Вы пришли в кинорежиссуру из кинокритики и программирования фестивалей. Наверное, самый известный успешный пример такой трансформации – Франсуа Трюффо. Вам помогает ваш предыдущий опыт?

Г.К.: Я продолжаю воображаемый разговор с мастерами прошлого. Вдохновляюсь фильмами Алена Рене «Хиросима, любовь моя» и «Мюриэль, или Время возвращения». Это замечательные образцы игры со временем, с памятью. Хочу уточнить, что я никогда не был рецензентом текущего кинорепертуара. Я выбирал интересующие меня фильмы и писал эссе-исследования. Так что всегда тяготел к истории и теории кино. С удовольствием читал статьи Джонатана Розенбаума, Джима Хобермана, Манолы Даргис. Сегодня кинокритика меняется под воздействием новых технологий, в частности, «Твиттера», увы, ее вынуждают становиться краткой и поверхностной.

О.С.: Как вы заполучили Джима Джармуша в качестве исполнительного продюсера фильма?

Г.К.: Джим прочитал план фильма и сразу дал свое согласие.Участие такого несгибаемого лидера независимого кино Америки – своего рода знак его одобрения. И возможность для нас под его имя и репутацию привлечь потенциальных инвесторов.

О.С.: Не хотите снять кино в родной Бразилии?

Г.К.: У меня есть несколько проектов, в том числе и связанный с Бразилией. Есть история, которая происходит в Чикаго в 60-е годы. Я не отношусь к людям, которые прикипели к одному месту, и снимают об одном городе, как о Нью-Йорке снимает Вуди Аллен, а о Париже – Жан-Люк Годар. Я по натуре путешественник, и меня влечет муза странствий.