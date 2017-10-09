Пацифисты отметили 16-ю годовщину войны в Афганистане

В минувшие выходные исполнилось шестнадцать лет с начала войны в Афганистане. Конца этой войне пока не видно. К этой некруглой, но достаточно внушительной годовщине были приурочены демонстрации и пикеты пацифистов, прошедшие во многих городах США. Нью-йоркский корреспондент Русской службы «Голоса Америки» Михаил Гуткин побывал на антивоенном митинге на Манхэттене.

Демонстрация и митинг против «бесконечных войн» были организованы несколькими пацифистскими организациями, включая «Лигу сопротивления войне», Партию «зеленых», «Ветеранов за мир» и другие. Участники протеста указывали на то, что война в Афганистане уже стала самой длительной в истории США и вместе с конфликтом в Ираке стоила Соединенным Штатам семь тысяч жизней американских солдат и шесть триллионов долларов. И это далеко не единственные вооруженные конфликты, в которые были или по-прежнему вовлечены США. По словам ветерана антивоенного движения Кэти Келли, еще два года назад она ничего не знала о конфликте в Йемене. Сегодня активисты пытаются привлечь внимание к войне в этой стране, где страдает гражданское население, в то время как США (а теперь и Россия) продают оружие Саудовской Аравии.

Вот что рассказывает Кэти Келли, координатор организации «Голоса за творческое ненасилие»: «Американский Конгресс выделил семьсот миллиардов долларов Министерству оборону на оружейные системы, на войну. Когда речь идет о таких суммах, появляется немало людей, заинтересованных в продолжении войн. Это, конечно, ужасная трагедия, прежде всего, для жителей тех стран, где идут войны. В лице президента Трампа мы получили весьма безрассудного главнокомандующего. И при этом очень сложно привлечь внимание общественности к последствиям наших войн».

По данным активистов, с 2011 года в результате вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке погибли миллион триста тысяч человек. Участниц «Бригады бабушек за мир» беспокоит то, что в то время, как военный бюджет растет, финансирование социальных программ сокращается.

Барбара Харрис из «Бригады бабушек за мир» отмечает, что президент Трамп повысил военный бюджет на 92 миллиарда долларов и сократил бюджет на образование на 8 миллиардов. «Что он нам говорит? – возмущается Барбара. – Что его не волнует образование наших детей. Он сокращает финансирование различных школьных программ ради того, чтобы наши вооруженные силы были самыми мощными в истории. Это беспокоит всех бабушек».

Барбара Харрис и другие бабушки настроены весьма пессимистично. Однако, координатор пацифистского движения «Голоса за творческое ненасилие» Кэти Келли, трижды номинированная на Нобелевскую премию мира, воодушевлена тем, что не далее как на прошлой неделе эта награда досталась движению «Международная кампания по запрещению ядерного оружия». «Я думаю, у нас есть хорошие основания для того, что бы не терять надежду. "Международная кампания по запрещению ядерного оружия" долго и упорно добивалась признания и авторитета. Я думаю, мы начинаем видеть сдвиги в восприятии войны. Все мы должны приложить максимум усилий в этом направлении. Сейчас самое подходящее время для этого».

Может быть, именно руководствуясь надеждой Кэти Келли переименовала свою пацифистскую организацию, которая раньше называлась «Голоса вопиющих в пустыне».