Крик как форма протеста

Фонари парка «Вашингтон-сквер» не одиноки: по периметру его освещают полицейские мигалки. Возле арки собрались те, кто ровно год назад не смог пережить триумф кандидата от Республиканской партии. Трамп – не их президент.



Натан Вайль – симпатичный и очень типичный ньюйоркец, образованный, опрятный, политически корректный – по крайней мере, таким он был до выборов. После выбирать слова перестал. Решил просто кричать. От отчаяния. «Когда я услышал, что он победил, у меня сердце остановилось. И многие почувствовали это в ту ночь, – вспоминает он.

Это Мунку достаточно крика одного человека. Вайль для полноты картины решил собрать толпу. Он бросил клич в Facebook. Кричать собирались хором в 2500 человек, но пришли не больше двухсот. Впрочем, акустика под Триумфальной аркой хорошая, а полиция в Нью-Йорке вежливая.

Наверное, иногда лучше кричать, чем сидеть дома, но продолжительность такой акции ограничена объемом легких протестующих, и в этом ее недостаток по сравнению с привычными маршами и осадами Трамп-тауэра. При всей неприязни к земляку в Белом доме ньюйоркцы больше массово не выходят на улицы. Даже самые активные действуют теперь по-другому, как, например, жительница Нью-Йорка, активистка Дайана.

«Я считаю себя обязанной протестовать, и в то же время делать что-то конкретное для позитивных перемен, – говорит она. – Например, я обзвонила многих избирателей Вирджинии, потому что я верю, что в представительской демократии твой голос – это твоя воля. И мы выбрали кандидата - трансгендера, соперником которого был гомофоб, и я считаю, что это важно. Я хочу быть частью уличных протестов, хочу вести агитацию по телефону, хочу, чтобы голос моих представителей был услышан, и чтобы демократия была свободна от посягательств большого капитала».



Революция, о которой так тихо кричали агитационные газеты на соседних лавках, пока не началась, но демократически настроенные ньюйоркцы же видят свет в «конце парка».



Вот что сказала участница протеста Кэролин: «Крик – это только первый шаг. У нас большой путь впереди. Мы собираемся действовать вместе с победившими накануне на муниципальных выборах демократическими кандидатами. И мы строим большие планы».



К шапкам-кискам – символу протеста женщин примкнули шапки-ушанки как намек на порочащие связи людей из команды Трампа с людьми из окружения Путина.

Политический флешмоб оказался громким только в прямом смысле слова, но жители окрестных домов переждали его без жалоб и нареканий. Девять из десяти обитателей Манхэттена и год назад, и сейчас Трампа не поддерживают. И молчать об этом не собираются.