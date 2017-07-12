Антиигиловская коалиция обсудит усиление давления на «Исламское государство»

ВАШИНГТОН – Лидеры глобальной коалиции на этой неделе встречаются в Вашингтоне, чтобы обсудить возможности дальнейшего усиления давления на группировку боевиков «Исламское государство», включая перекрытие потоков иностранных бойцов и пресечение финансирования терроризма.



Встреча, которую проводит Госдепартамент, начинается в среду, через день после того, как иракское правительство официально объявило об освобождении Мосула от боевиков «Исламского государства».



Представители США говорят, что антиигиловская коалиция, состоящая из 72 государств, обсудит активизацию глобальных усилий по борьбе с террористической группировкой в районах Ирака и Сирии, которые все еще находятся под ее контролем, при одновременном усилении давления на ее отделения, филиалы и сети.

«Встреча проходит в ключевой момент в борьбе с ИГИЛ, сразу после освобождения Мосула», – заявила во вторник представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

«Рабочие группы коалиции по поддержке стабилизации, противодействию финансированию, борьбе с присоединением иностранных бойцов и контрпропаганде собираются для того, чтобы оценить прогресс и обсудить возможности развития успехов, достигнутых в каждой из этих областей», – добавила она.

В четверг около 30 «ключевых заинтересованных сторон коалиции» соберутся для обсуждения приоритетных задач, чтобы вывести «Исламское государство» на «необратимый и верный путь, ведущий к поражению», основываясь на успехах операций в Мосуле и Ракке.

Они также обсудят меры по стабилизации обстановки в Ираке, чтобы ускорить добровольное возвращение людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за насилия, отметили в Госдепартаменте.