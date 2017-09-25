Экс-конгрессмен Энтони Винер приговорен к 21 месяцу тюрьмы за непристойную переписку с несовершеннолетней

Бывший американский конгрессмен Энтони Винер, уголовное дело которого сыграло поворотную роль в прошлогодних президентских выборов, в понедельник был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения за отправку изображения сексуального характера несовершеннолетней девушке.

Уинер, ранее представлявший в Конгрессе один из округов Нью-Йорка, заплакал, когда окружной судья Дениз Коут огласила приговор: подсудимый добивался условного приговора. Он должен сдаться властям до начала ноября.

Дело 53-летнего Винера, бывшего мужа помощницы Хиллари Клинтон Хумы Абедин, получило большой резонанс в последние дни предвыборной кампании.

Расследуя дело о непристойной переписке Винера с 15-летней девушкой, власти обнаружили в его компьютере тысячи электронных писем Абедин и Клинтон. Некоторые из писем содержали засекреченную информацию. В связи с этим директор ФБР Джеймс Коми менее чем за две недели до выборов возобновил расследование об электронной переписке Клинтон с частного сервера во время пребывания на посту госсекретаря.

За несколько месяцев до этого Коми пришел к выводу, что действия Клинтон не требуют уголовного преследования, а за несколько дней до выборов вновь заявил, что оснований для выдвижения нет, поскольку в компьютере Винера не было обнаружено ничего нового. После неожиданного поражения на выборах Клинтон назвала решение Коми возобновить расследование перед выборами «определяющим фактором».

Как написала Клинтон своей новой книге о выборах под названием «Что произошло», когда Абедин, в настоящий момент находящаяся в процессе развода с Винером, узнала о том, что переписка ее мужа возродила интерес к электронной почте Клинтон, она разрыдалась и сказала: «Этот человек меня погубит».

И.о. генерального прокурора в Нью-Йорке Джун Х. Ким заявил, что Винер попросил 15-летнюю девушку, возраст которой ему был известен, посылать ему откровенные фотографии. «Правосудие требует, чтобы поведение такого рода повлекло за собой наказание в виде тюремного заключения. Сегодня Энтони Винер получил справедливое наказание, уместное для совершенного им преступления», – сказал Ким.