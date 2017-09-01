В Атлантическом океане сформировался новый мощный ураган - «Ирма»

В то время как Техас оправляется от разрушительных последствий урагана «Харви», со стороны Атлантического океана надвигается другой ураган, «Ирма», который может обрушиться на США в течение следующей недели.

Шторм «Ирма» достиг статуса урагана утром в четверг, а к вечеру усилился до урагана третьей категории, которая характеризуется стабильной скоростью ветра более 177 км/ч.

Поскольку ураган находится на ранней стадии, метеорологические модели дают несколько противоречивые прогнозы о потенциальном маршруте и мощности «Ирмы».

Однако известно, что он представляет угрозу для всех районов, где бывают ураганы: от Мексиканского залива и вверх по восточному побережью.

Особое беспокойство надвигающийся ураган вызывает у жителей южной и восточной части США на фоне недавнего урагана «Харви», который обрушил на Хьюстон и его окрестности рекордное количество осадков, оставив десятки тысяч человек без крыши над головой.

Ущерб от урагана столь масштабен, что Техасу может потребоваться федеральная помощь в размере до 125 миллиардов долларов. Это больше, чем было потрачено на восстановление после урагана «Катрина» в 2005 году (110,2 миллиарда долларов).

Последние версии модели Всемирной системы прогнозирования (Global Forecast System) свидетельствуют, что «Ирма» может набрать силу и обрушиться на восточное побережье к 9 сентября.

Пока неясно, затронет ли ураган территорию штатов Северная и Южная Каролина и северо-восток США или же останется над океаном.

Европейская метеорологическая модель в четверг показывала более тревожные знаки. Согласно этому прогнозу, ураган наберет силу, заденет южную часть Флориды и двинется к Мексиканскому заливу, что, пожалуй, стало бы самым неприятным сценарием для жителей региона, еще не оправившегося от «Харви».