Новый альбом Энни Лейбовиц

Альбом “Портреты. 2005-2016-й” Энни Лейбовиц планировала закончить фотографией Хиллари Клинтон в Овальном кабинете. Не сложилось. Зато в ее архивах нашлось фото будущей первой леди Мелании Трамп – чуть-чуть беременной и почти нагой – у трапа частного самолета. И бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн – еще до секс-скандалов, с мамой и братом...

Энни взбежала на сцену, в высоких черных кроссовках для “треккинга”. Ни один фотограф не взял бы такой «лонг шот». А сама Лейбовиц наверняка бы не упустила. Крутейший портретист Америки вписывает героев в среду чаще всего целиком, иногда как бы мельком, со всеми складками гардин, зеркал и офисных перегородок. Барак Обама теряется в дверном проеме, Майкл Блумберг – в ворохе деловых бумаг, Вуди Аллен – в темноте просмотровой комнаты.

«Я не очень хороший студийный фотограф. Я – ОК, но…» – оправдывается автор. Тут зал взрывается хохотом. Кто бы говорил! «Живая легенда» по версии Библиотеки Конгресса США? Профессионал с полувековым стажем? Художник, которому позировали практически ВСЕ знаковые персонажи американской политики и культуры? Но Энни совсем не кокетничает: «... это правда. Оглядываясь назад, на свои работы семидесятых- восьмидесятых, я понимаю, что всегда старалась поместить портрет в говорящее окружение. Так получается гораздо лучше».

Лейбовиц – 68, и она любит оглядываться назад. Так, дистанцируясь от собственных произведений, перфекционисты награждают себя за муки творчества. Сразу после съемки Энни хочется лишь одного – все переснять. А выдержанные годами фото обретают глянец вечности. Раз в двадцать – пятнадцать – десять лет штатный фотограф Rolling Stone, затем Vanity Fair, отбирает лучшее для портфолио собственной жизни: “Энни Лейбовиц: Фотографии 1970-1990”, “Жизнь фотографа 1990-2005”. “Портреты. 2005-2016-й”.

Третий том художник планировала выпустить в прошлом году. И даже знала, чем закончить – придумывала, как посадить Хиллари Клинтон за стол Элеанор Рузвельт в Овальном кабинете. Но не сложилось. Зато в архивах Лейбовиц нашлась нынешняя первая леди страны Мелания Трамп - чуть-чуть беременная и почти нагая – у трапа частного самолета имени супруга. И низвергнутый первый развратник Голливуда – бывший уже продюсер Харви Вайнштейн с братом Бобом и мамой. Среди 132 образов – юбилейные фото Елизаветы Второй с корги и правнуками, волевой профиль Мишель Обамы с жемчужной сережкой, юные ноги восьмидесятитрехлетней Йоко Оно.

Чье фото оставить на финал – Лейбовиц так и не решила. “Я застряла на последних двадцати страницах. Все развалилось. Это похоже на состояние, когда вы вдруг заблудились и не знаете, куда идти. Я попробовала закончить альбом портретом Кейт Маккинон (актриса), но передумала. Сняла Опру (Опра Уинфри – популярная телеведущая) – и тоже отбросила, Брюса Спрингстина (рок-музыкант) – все мимо”.

В итоге на последней, трехсотой странице фотоальбома нет лица – есть икона американского лэнд-арта – Спиральная дамба на Большом Соленом озере. Закрученные против часовой стрелки глыбы черного базальта, снятые с высоты полета Художника. “Это выглядит как знак вопроса. И я думаю, сегодня – это единственно возможный конец».