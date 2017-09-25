Энн Эпплбаум: героизация Сталина в России приведет к продолжению его политики

Энн Эпплбаум считает, что ее книга поможет западным читателям лучше понять историю Украины и ее сложных отношений с Россией. В том числе – речь идет об истоках украинского Голодомора, упоминание которого на Западе всякий раз вызывает в России нездоровую реакцию. Его жертвами, по подсчетам исследователей, стали 4 миллиона человек.

«На фоне общего голода в Советском Союзе были и конкретные действия, преднамеренно направленные на Украину. Их цель - уничтожить именно украинское крестьянство, и это было сделано одновременно с атакой на политическую и культурную элиту. Так что эти два аспекта не противоречат друг другу. Они происходили одновременно. Я считаю, что это очень важно осознавать, потому что люди, которые отмечают, что голод был во многих регионах Советского Союза, не понимают, что проводились особые мероприятия и были созданы особые условия в Украине, которые были направлены против нее», - рассказала Энн Эпплабаум.

Автор книги, отмечая, что в последнее время в России происходит героизация Сталина, считает, что страна, гордящаяся Сталиным и считающая себя его наследницей, будет так или иначе имитировать и продолжать его политику. Нынешняя российская политическая элита продолжает сталинскую политику по отношению к Украине – считает историк.

«Я считаю, что современная российская элита – и это не имеет ничего общего с Россией как с нацией, или с российским народом - считает Украину угрозой для своей власти так же, как считал Сталин. Российская элита полагает, что Украина как европейская страна, где господствуют принципы закона и свободы слова, является угрозой для ее власти. Потому что власть эта базируется на олигархической системе, и они не хотят, чтобы россияне шли по украинскому пути. Они видят в Украине идеологическую угрозу», - сказала Энн Эпплбаум.

Рассматривать Украину как угрозу, а не как у соседа, партнера в торговле и потенциального друга и союзника - это советская традиция, добавляет Энн Эпплбаум и отмечает, что с момента распада Советского Союза­ политика Запада была направлена на вовлечение России в свои институты.

«Россия была бы более успешной и более счастливой страной, если проводила политику интеграции с Западом - вместо того, чтобы противостоять ему. Современной российской элите выгодно преподносить Запад как врага. Они не хотят свободы слова, не хотят демократии, не хотят настоящего капитализма. Их устраивает кумовской капитализм. Они выбрали этот путь сознательно, потому что он помогает им оставаться у власти», - отметила журналистка.

Энн Эпплбаум сожалеет о политическом решении в России закрыть или ограничить доступ исследователей к архивам, благодаря которым можно лучше узнать историю, а значит, и лучше осознать истоки многих современных проблем.