Как животные после урагана «Ирма» находят новый дом в других штатах Америки

Несколько ураганов подряд в США пережили не только люди, но и животные. Приюты по всей Америке откликнулись на призыв спасать собак и котов после объявления эвакуации.

Моник Кесслер, директор приюта Prince William Humane Society в Вирджинии, говорит, что сейчас почти все животные в их приюте – приезжие. Их тут называют «животные урагана "Ирма"». Большинство животных приехало из Флориды, и почти все они были не здоровы: кто-то был болен и раньше, а кто-то заболел по дороге. Например, кот Тыковка приехал в Вирджинию с целым букетом болезней. У него был респираторный вирус, блохи, и сотрудники приюта лечили его за свой счет.

Тыковка отсыпается и пока еще не знает, что в минувшие выходные ему уже нашли хозяев. А вот собака Райли вся в ожидании. Сидеть в боксе - выше ее собачьих сил.

Джилл Грегори, менеджер приюта Prince William Humane Society, говорит, что для нее ищут молодую энергичную семью, потому что она очень активная собака. Она обожает котов и гоняется за белками.

Не могут пока найти хозяев и для черного котенка по кличке Джексон. Американцы, оказывается, тоже верят, что черный кот может приносить неприятности. Котенку всего девять месяцев, но он уже пережил ураган «Ирма» и длинную дорогу из штата Флорида в Вирджинию. Сейчас он здоров и ждет новую семью. Кстати, поскольку он черный, к Хэллоуину работники приюта придумали акцию: они будут отдавать его в хорошие руки за полцены.

За котенка здесь просят 150 долларов, за взрослого кота - 100, за собак - вдвое больше. Моник Кесслер рассказывает: «Многие говорят, что это очень дорого. Ведь если берешь собаку с улицы, она должна быть бесплатной. Но в эту сумму входят все необходимые прививки, стерилизация, а также мы делаем чипирование. То есть, на самом деле, сумма не покрывает и половины расходов».

Всего из Флориды в Вирджинию приехало 46 животных. Еще до прихода урагана животных вывезли в соседний штат Джорджия, а оттуда волонтеры доставили хвостатых пассажиров в Вирджинию. Сейчас в приюте осталось меньше десяти кошек и всего две собаки. Одну из них – симпатичного лабрадора - сегодня забирает Лори Лири, президент приюта Prince William Humane Society. «Это моя новая собака, - говорит Лори. - Он приехал к нам в приют пару недель назад, и я влюбилась в него с первого взгляда». У Лори это будет уже третья собака. Лори Лири уже купила для своего нового питомца поводок, игрушки и даже кровать. Все готово к его приезду.