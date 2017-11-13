Amnesty International призывает прекратить насильственные переселения в Сирии

Правозащитная организация Amnesty International утверждает, что у мирных жителей заблокированных районов Сирии нет иного выхода, кроме как покинуть свои дома в соответствии с соглашениями, достигнутыми воюющими сторонами. В результате, говорят правозащитники, тысячи вынужденных переселенцев сегодня живут в «ужасных условиях».

В сообщении, опубликованном в понедельник, правозащитники заявили, что сирийское правительство все больше опирается на такие соглашения, пытаясь с их помощью заставить оппозицию сдаться.

Сирийский конфликт начался в марте 2011 года с протестов против правительства президента Башара Асада и перерос в гражданскую войну, в ходе которой сотни тысяч человек погибли, а несколько миллионов были вынуждены покинуть свои дома. Другие остались, но в результате оказались в осаде со стороны правительственных войск или повстанцев.

В нескольких случаях за последние годы противоборствующие стороны согласились выпустить людей из осажденных районов. Договоренности включали скоординированные перемещения людей из заблокированных повстанцами районов на подконтрольные правительству территории. Одновременно вывозились на автобусах жители городов, заблокированных проправительственными силами, в подконтрольные повстанцам районы провинции Идлиб.

Amnesty International изучила четыре соглашения, достигнутые с августа 2016 года по март 2017 года, под которые подпадали восточные районы Алеппо, населенные пункты Дарайя, Аль-Ваер, Мадая, Эз-Забадани, Кефрайя и Фуа.

«В большинстве случаев перемещение происходило не для обеспечения безопасности мирных жителей или из-за неотложной военной необходимости. Это означает, что оно нарушало запрет на насильственное перемещение, существующий в международном гуманитарном праве, что равносильно военному преступлению», – говорится в докладе организации.

Различные правозащитные организации обвиняют сирийские правительственные войска и оппозиционных бойцов в нарушениях прав человека во время конфликта.

Совет Безопасности ООН принимал резолюции, призывающие к защите мирных жителей и прекращению осад.

Amnesty International утверждает, что эти призывы игнорировались, и считает, что ООН должна возобновить усилия по прекращению незаконных атак на населенные районы, ввести санкции против лиц, ответственных за военные преступления, ввести эмбарго на поставки оружия сирийскому правительству и передать ситуацию в Сирии на рассмотрение Международного уголовного суда.

«Всем государствам необходимо сотрудничать, чтобы положить конец темному пятну на совести мира, которым является продолжающаяся безнаказанность за подобные преступления», – заявил Филип Лютер, директор ближневосточной программы Amnesty International по исследованиям и разъяснительной работе.

Доклад также призывает сирийское правительство прекратить насильственные перемещения гражданских лиц и обеспечить условия для возвращения переселенцев в свои дома.