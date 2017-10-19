Разногласия в США «шире, чем когда-либо в прошлом»

ВАШИНГТОН – Политические разногласия между американцами углубляются и становятся все более отчетливыми.

Об этом свидетельствуют результаты нового социологического опроса.

Согласно опросу Исследовательского центра Пью, в котором приняли участие более 5 тысяч взрослых американцев, разногласия «достигли рекордного уровня» во время администрации Барака Обамы и продолжали нарастать в первые девять месяцев администрации Дональда Трампа.

Центр Пью проводит такие опросы с 1994 года.

«Идеологические разногласия, касающиеся политических ценностей, сегодня шире, чем когда-либо в прошлом», – заявила помощник директора центра Джоселин Кайли изданию Politico.

Разобщенность проявляется почти по всем вопросам, включая размер правительства, межрасовые отношения, национальную безопасность и охрану окружающей среды.

В Центре Пью считают, что эти разногласия «затмевают» расхождения по вопросам пола, расы, образования или религии.

Одно из крупнейших расхождений между демократами и республиканцами касалось межрасовых отношений, и в частности проявилось в вопросе, является ли расовая дискриминация причиной того, что «чернокожие не могут добиться успеха».

С этим утверждением согласились 64 процента демократов или склоняющихся к демократам, но лишь 14 процентов республиканцев или склоняющихся к республиканцам. Восемь лет назад разница составляла лишь 19 процентных пунктов.

С утверждением о том, что «иммигранты укрепляют страну», согласились 84 процента демократов и лишь 42 процента республиканцев. Наиболее серьезные изменения здесь произошли у демократов, отмечает центр Пью: в 1994 году с этим утверждением согласились лишь 32 процента демократов.

Когда речь заходит о национальной безопасности и мерах по ее поддержанию, демократы склонны считать наилучшим способом дипломатию, в то время как республиканцы считают, что мир обеспечивает военная мощь. С тем, что лучший путь к безопасности лежит через дипломатию, согласны 83 процента демократов и лишь 33 процента республиканцев.

«По десяти параметрам, которые отслеживал Исследовательский центр Пью, проводя одинаковые вопросы с 1994 года, средний межпартийный разрыв увеличился с 15 до 36 процентных пунктов», – сообщили исследователи.

Кроме того, центр Пью обнаружил, что доля людей с каждой стороны, которые озвучивали «очень неблагоприятные» мнения о другой, «существенно» увеличилась в 1990-х годах, но с тех пор оставалась относительно стабильной. Сорок четыре процента демократов высказывали такие мнения о республиканцах, и почти столько же, 45 процентов, республиканцев говорили это о демократах.

Разногласия касаются даже размера домов: 65 процентов республиканцев предпочитают большие дома, которые стоят дальше друг от друга. В то же время 61 процент демократов предпочитают дома поменьше в шаговой доступности от школ и магазинов.