Коренные жители Америки готовы внести свой вклад в развитие США

В США ноябрь – месяц, посвященный наследию коренных народов Америки. В 1990 году президент Джордж Буш-старший утвердил совместное постановление обеих палат Конгресса, обязывающее президента США ежегодно издавать декларацию, отмечающую вклад коренных жителей Америки в развитие страны и призывающую к расширению знаний об их культуре. Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» Александр Яневский побывал в Музее естественной истории Юты, где отмечался день коренных жителей штата.

«В США проживает 547 племен, – рассказывает Ховард Рейнер, представитель народа таос-пуэбло. – Мы хранители этой земли площадью пятьдесят пять миллионов акров».

В Юте проживают представители восьми коренных народов. Среди них шошоны, навахо и юта, в честь которых штат получил свое название. С приходом белых поселенцев многие племена были уничтожены или насильно перемещены в резервации.

Ширли Соуерсмит, представитель народа дене, рассказывает: «Новые торговцы, которые пришли сюда, приложили очень много усилий, чтобы уничтожить нас, нашу культуру, язык. Пострадали очень многие племена».

В результате таких действий, отмечает Даррен Пэрри, глава северо-западной группы народа шошоны, многие коренные жители США утратили свою идентичность. На протяжении десятилетий их существование игнорировалось. Собираясь и приглашая других на подобные мероприятия, отмечает он, белые американцы, наконец начинают признавать существование тех, кто жил здесь до них. «Важно признавать присутствие каждого из нас, разных точек зрения, – продолжает Пэрри. – Мы всегда можем учиться друг у друга. Только сейчас местные органы власти начинают сознавать, что коренные жители США могут что-то предложить».

До выхода на пенсию Ховард Рейнер был учителем. Он отмечает позитивные изменения в жизни многих общин коренных жителей Америки, которые, как считалось ранее, были невозможными: собственные радиостанции, газеты, дети, заканчивающие учебу. Некоторые народы даже открывают собственные школы, что раньше трудно было себе представить.

«Дети хотят попасть в такую школу, потому что знают – их культура, традиции и то, кем они являются, имеет значение. Наше послание миру: коренной житель США не умер, он не исчез и готов внести свой вклад», – говорит Рейнер. «Прочная связь с прошлым, богатая история и традиции помогают с оптимизмом смотреть в будущее – добавляет он. – Главное – не забывать о них и поддерживать связь с носителями этих знаний: со старшим поколением. Одной из проблем, с которой сталкиваются коренные жители Америки, – это стереотипы в восприятии и искажение истории в школьных программах.

Рейчел Холлидей, представитель народа навахо, рассказывает, что ей и другим представителям коренных народов Америки по сей день задают вопросы: «Вы до сих пор живете в вигвамах?» или «Вы пасете бизонов?»

«Я понимаю, – говорит она, – что люди не хотят нас обидеть: они просто не знают. Многие школьные учебники просто не говорят об истории коренных народов Америки так, как нужно».

Представители коренных народов отмечают, что важными элементами их богатой культуры являются язык, традиции, уважение к старшим, история и отношение к земле, на которой они живут. Они готовы поделиться этим со всеми желающими.

«Если вы потратите немного времени, чтобы узнать нас лучше, может произойти много по-настоящему хорошего», – уверен Даррен Пэрри.