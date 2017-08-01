Дж. Коллинз: «Путин и его правительство решили, что незачем пытаться улучшать отношения с Трампом»

ВАДИМ АЛЕНИЧЕВ: Как вы оцениваете решение Кремля сократить, почти на восемьсот человек, персонал посольства и консульств США в Российской Федерации?

ДЖЕЙМС КОЛЛИНЗ: Я считаю, что (высылка такого количества американских дипломатических работников) – это очень негативный шаг. Он указывает на то, что президент Путин и его правительство решили, что незачем пытаться улучшать отношения с президентом Трампом. Создается впечатление, что непосредственной причиной этого стало то, как российские власти расценивают закон об увеличении санкций, только что принятый Конгрессом США.

ВА: Как, по-вашему, отразится этот шаг Москвы на работе американских дипмиссий в России, и какая за этим последует реакция Белого дома?

Дж. К: Я понимаю, что американские власти сейчас пытаются оценить, какие последствия несет этот шаг Кремля. Лично я надеюсь, что со стороны Соединенных Штатов не последует новых ответных мер: я думаю, что уже принятые меры произвели достаточный негативный эффект на российский народ. Он заключается в том, что число людей, оказывающих различные услуги гражданам России, теперь сократится.

То есть объем этих услуг сократится, так же, как и их качество, и виновник этого – их собственное правительство. Посольству и консульствам США в России теперь будет сложнее оказывать россиянам помощь в получении туристических и студенческих виз, в связях с прессой и, что может быть важнее всего, в работе с частным бизнесом в России, потому что осуществлять эту работу в прежнем объеме будет невозможно.

Это весьма прискорбно: отношения двух стран, которые развивались последние 20 лет, хотя и были непростыми на официальном уровне, являлись очень важными для частного сектора, в научно-технической и культурной областях. И все эти сферы теперь пострадают из-за нехватки людей. Это нежелательно как для широкой публики, так и для бизнесменов.

ВА: Означает ли все это, что решение Конгресса США ввести новые санкции против России – это неверный шаг?

Дж. К: (Говоря о новом санкционном режиме в отношении России), я не думаю, что надо его расценивать как верный или неверный: он просто увеличивает масштаб ранее принятых санкций. Они уже оказали влияние на российскую экономику и ее рост, но не особо повлияли на политическую ситуацию и на стратегию Кремля. Так что новые санкции, скорее всего, усилят давление на экономику России, но я сомневаюсь, чтобы они заставили Кремль изменить его политику.

ВА: В условиях эскалации напряженности в отношениях США и России, видите ли вы какие-либо возможности для позитивного сотрудничества?

Дж. К: Безусловно, есть области, где мы должны сотрудничать с Россией, чтобы сохранять мир на планете и обеспечивать безопасность американской нации. Например, вооруженные силы обеих держав обязаны избегать опасных инцидентов, а также продолжать сокращение стратегических вооружений; мы по-прежнему сотрудничаем в космосе, и надо продолжать делать это вместе; у нас – общие жизненные интересы в Арктике. Так что существует множество сфер, где диалог с Россией необходим, и, если его не удастся поддерживать, американские интересы тоже пострадают.