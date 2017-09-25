Российские правозащитники заступились перед Кремлем за сайентологов

МОСКВА – Российские правозащитники и общественные деятели обратились в открытом письме к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить репрессии в отношении руководства Сайентологической церкви в Санкт-Петербурге. Текст письма был опубликован в газете «Коммерсант» 25 сентября.

То, что письмо было направлено в Кремль, подтвердил Русской службе «Голоса Америки» один из его подписантов – директор информационно-аналитического центра «Сова» и член Совета при президенте России по правам человека Александр Верховский.

В письме, которое также подписали председатель Московской Хельсинкской Группы Людмила Алексеева, председатель «Комитета за гражданские права» Андрей Бабушкин и более сотни других гражданских активистов и общественных деятелей, Владимира Путина призывают принять меры «к восстановлению режима законности в отношении лиц, которые мирно исповедуют идеи сайентологии в полном соответствии с мировой практикой».

«Мы обращаемся к Вам не за защитой сайентологии. Кому-то она может нравиться, кому-то – нет. Мы просим Вас принять меры к защите основ нашего конституционного строя. Обращаемся потому, что в отношении российских граждан (некоторые из них – женщины) применена исключительная мера пресечения в виде содержания под стражей по наиглупейшим (другого слова просто не подобрать) обвинениям за действия, которые гарантированы им Российской конституцией» – говорится в обращении правозащитников к Владимиру Путину.

Авторы письма напоминают, что «в Санкт-Петербурге 6 июня 2017 года арестованы 5 человек, исповедующих традиционную сайентологию, четверо из которых (Галина Петровна Шуринова, Анастасия Геннадьевна Терентьева, Иван Владимирович Мацицкий, Сахиб Алиев) заключены под стражу, а в отношении пятой – Констанции Валерьевны Есаулковой – избрана мера пресечения в виде домашнего ареста».

По мнению российских общественных деятелей, арест сайентологов может «существенно повредить репутации нашей страны, что представляется нам особенно опасным в преддверии предстоящей кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году».

Людмила Алексеева и ее единомышленники указывают в документе на то, что «В Санкт-Петербурге откровенно попирается гарантированная Конституцией свобода выбирать и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними (статья 28 Конституции РФ)».

Федеральная служба безопасности России летом 2016 года проводила обыски у российских сайентологов в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области по обвинениям в «незаконной предпринимательской деятельности». Тогда российские спецслужбы допросили нескольких руководящих лиц организации как свидетелей.

В июне 2017 года обыски повторились, и тогда ФСБ уже заявила о том, что против сайентологов ведется уголовное расследование по обвинениям в «незаконном предпринимательстве», «возбуждении ненависти или вражды», а также «организации экстремистского сообщества». Тогда же были арестованы исполнительный директор Сайентологической церкви Санкт-Петербурга Галина Шуринова, духовный лидер петербургских сайентологов Иван Мацицкий и другие сайентологи, упомянутые в письме правозащитников Владимиру Путину.