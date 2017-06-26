На выборах в парламент Албании побеждают социалисты

Жители Албании в воскресенье пришли на избирательные участки, чтобы принять участие в парламентских выборах, которые прошли на фоне попыток Тираны укрепить свою демократическую репутацию накануне переговоров о потенциальном приеме страны в ЕС.

Избирательная комиссия продлила голосование на один час из-за низкой явки, а премьер-министр Эди Рама, социалист, выступил в Твиттере и Фейсбуке с призывом к избирателям проявить активность. Лидер конкурирующей Демократической партии также через соцсети призвал избирателей прийти на участки.

После завершения голосования официальные лица сообщили, что по предварительным оценкам, сделанным на основе информации, полученной от более половины избирательных участков, явка составила чуть больше 45 процентов. Это меньше явки в 53,5 процента, зафиксированной четыре года назад. Результаты голосования ожидаются не раньше вечера понедельника.

За 140 мест в албанском парламенте боролись 18 политических партий. Экзитполы, в том числе проведенные итальянской социологической службой IPR Marketing, показали, что социалисты немного опережают правоцентристскую Демократическую партию, но неясно, получают ли они 71 место, то есть большинство, необходимое для того, чтобы самостоятельно сформировать правительство.

В Албании, которая является членом НАТО, зарегистрировано 2,9 миллиона избирателей. Все основные партии выступали за проведение реформ, обещали ускоренный экономический рост, повышение заработной платы и снижение безработицы, которая в настоящее время составляет около 14 процентов.

В 2014 году Албания стала кандидатом на вступление в ЕС, но процесс приема замедлился из-за недостаточных темпов реформ, в том числе касающихся избирательного процесса.

Безопасность выборов обеспечивали около 6 тысяч полицейских. За ходом голосования следили более 300 международных наблюдателей.