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https://www.golos-ameriki.ru/a/4019364.html
Особую роль в освоении Аляски сыграли православные священники. Они дали местным племенам грамоту, а обращение в христианство гарантировало защиту прав коренного населения от эксплуатации со стороны русских промышленников
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