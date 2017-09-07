Линки доступности

Языки
Репортаж

Особую роль в освоении Аляски сыграли православные священники

Особую роль в освоении Аляски сыграли православные священники
please wait
0:04:02
0:00:00 /0:04:02
Direct link

Особую роль в освоении Аляски сыграли православные священники. Они дали местным племенам грамоту, а обращение в христианство гарантировало защиту прав коренного населения от эксплуатации со стороны русских промышленников

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

ТВ программы Радио программы
Back to top
XS
SM
MD
LG