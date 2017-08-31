Последняя битва русских и индейцев

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https://www.golos-ameriki.ru/a/4010421.html
Коренные жители Аляски иногда задают вопрос, как русские могли продать, а американцы – купить эту землю, если на ней на протяжении тысячелетий жили эскимосы и индейцы?
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