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Последняя битва русских и индейцев

Последняя битва русских и индейцев
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Коренные жители Аляски иногда задают вопрос, как русские могли продать, а американцы – купить эту землю, если на ней на протяжении тысячелетий жили эскимосы и индейцы?

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