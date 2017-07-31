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Как нефть изменила Аляску

Как нефть изменила Аляску
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В этом году исполнилось 40 лет с момента введения в строй знаменитого трансаляскинского нефтепровода. Репортаж о том, как нефть изменила самый большой штат Америки

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