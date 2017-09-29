Суд признал уроженца Техаса виновным в поддержке «Аль Кайды»

Федеральный суд в Нью-Йорке признал 31-летнего Муханада Махмуда аль-Фареха виновным в поддержке террористической организации, соучастии в заговоре с целью убийства американцев и использовании оружия массового поражения.

Аль-Фарех родился в Техасе и учился в канадском университете. В 2007 году он уехал в Пакистан, чтобы присоединиться к «Аль Кайде».

В 2009 году Аль-Фарех принял участие в организации взрыва бомбы, спрятанной в автомобиле, вблизи военной базы США в Афганистане.

Судья вынесет приговор 11 января, аль-Фарех может быть приговорен к пожизненному заключению.