Ринат Ахметшин рассказал о подробностях встречи с Трампом-младшим

Основатель и совладелец вашингтонской лоббистской фирмы HRAGIF (Human Rights Accountability Global Initiative Foundation) Ринат Ахметшин подтвердил агентству AP, что именно он сопровождал адвоката Наталью Весельницкую во время встречи с Дональдом Трампом-младшим в июне 2016 года.

Ранее сын президента США подтвердил, что действительно провел короткие переговоры с российским юристом, якобы предложившей компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон. Эти данные, как утверждалось в опубликованной самим Трампом-младшим переписке, были собраны российскими властями.

Ринат Ахметшин заявил агентству AP, что в самом начале встречи сын президента США попросил Весельницкую передать ему доказательства о «нелегальных пожертвованиях», переданных в фонд Национального комитета демократической партии. После того, как адвокат сообщила, что подобной информации у нее нет, Трамп-младший, по утверждению Ахметшина, потерял интерес к разговору.

«Они не могли дождаться, когда встреча закончится», – сказал он, уточнив, что на переговорах также присутствовали зять президента Джаред Кушнер и глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.

Представители и Кушнера и Манафорта отказались комментировать эту информацию.

Ринат Ахметшин рассказал, что на встречу в Trump Tower Наталья Весельницкая принесла папку с распечатанными документами, но заявил, что ничего не знает об их содержании.

По его словам, переговоры были «бессодержательными», хотя он ожидал «более серьезного» разговора.

Накануне сразу несколько американских СМИ назвали Рината Ахметшина бывшим сотрудником российских спецслужб. Сам он в разговоре с AP опроверг эту информацию, сообщив, что действительно служил в советской армии по призыву с 1986 по 1988 год, но никогда не работал в разведке.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «ничего не знают» о Ринате Ахметшине.