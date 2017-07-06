6 июля президент США Дональд Трамп выступил в столице Польши на площади Красиньских у памятника Варшавскому восстанию 1944 года. Посетить Польшу Трампа пригласил президент Анджей Дуда. Главной целью визита было участие американского лидера в проходящем в Варшаве саммите стран так называемой "Инициативы трех морей". Эта группа объединяет свыше десятка стран, которые имеют выход к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям.

Свое выступление перед варшавянами Дональд Трамп начал с высокой оценки Польши, как «души Европы», примера страны, которая всегда стремилась к свободе, отстаивала истинные ценности и отметил, что Польша для США – символ надежды.

Дональд Трамп: «Польша – пример страны, стремящейся к свободе»

«Мы пришли в вашу страну, чтобы донести очень важное послание: Америка любит Польшу, и Америка любит польский народ!» – под аплодисменты присутствующих заявил американский президент.

Речь американского президента в польской столице, в преддверии его встречи с президентом России Путиным в Гамбурге в рамках саммита «Большой двадцатки», широко освещалась мировыми СМИ, и незамедлительно стала предметом подробного анализа для политиков и экспертов в США и странах региона.

Комплименты и обещание альтернативы

Обозреватель польской «Газеты Выборча» Вацлав Радзивинович в комментарии «Голосу Амерки» заметил, что это был явный комплимент полякам «он сказал очень много хороших слов, то, что поляки всегда хотят слышать от гостей». Однако президент не сказал того, что от него все ждали. Радзивинович напомнил, что во время предвыборной кампании Дональд Трамп, чтобы заручиться поддержкой американцев польского происхождения, обещал отменить визы для поляков: «Я ждал, что после таких слов он должен сказать, что все – добро пожаловать! Но ничего подобного сказано не было. И это не совсем честно!» Но с другой стороны, по мнению обозревателя «Газеты Выборча», это была основополагающая речь, похожая на ту, которую произнес 30 лет назад 40-й американский президент Рональд Рейган в Западном Берлине. «И на самом деле это было сказано для мобилизации западного общества на борьбу за западные традиционные ценности, против чужеродной культуры, против общего врага – исламского терроризма» - отметил Вацлав Радзивинович.

«И на самом деле это было сказано для мобилизации западного общества на борьбу за западные традиционные ценности, против чужеродной культуры, против общего врага – исламского терроризма»

Другим важным заявлением, по мнению обозрвателя польской «Газеты Выборча», было заверение Дональда Трампа о том, что США обеспечат Польше и ее соседямдоступ к альтернативным энергопоставкам, чтобы они не были заложниками одного поставщика: «Главное слово здесь не «альтернативные», а слово «заложники»! И лучшего рынка для излишков американского сжиженного газа чем европейский, найти невозможно».

«Главное слово здесь не «альтернативные», а слово «заложники»! И лучшего рынка для излишков американского сжиженного газа чем европейский, найти невозможно»

В то же время президент Дуда отметил, что Польша хотела бы быть не только клиентом и потребителем газа, но и стать газовым «хабом» – распределительной станцией для поставок американского газа во всю центральную Европу, в том числе и в Украину. «Это будет болезненный удар по планам России наращивать поставки газа в Европу и ее желанию сделать газовым «хабом» Германию» – полагает Вацлав Радзивинович.

Принципы Статьи 5 остаются неизменными

Тема, которую Дональд Трамп поднимает с самого начала своего президентства, это вопрос финансирования НАТО. Президент США отметил, что именно Польша достигла «эталона инвестиций в общую оборону и пример, который вы подаете, действительно великолепный».

Политический аналитик Кшиштоф Щепанек в комментарии «Голосу Америки» отметил, что те 10 миллиардов долларов, которые Польша уже несколько лет вносит в бюджет НАТО, превышает минимальные 2% ВВП, которые обязались вносить члены альянса. «Для польского бюджета это серьезная сумма, но она уже привычна, поэтому особых проблем с этим нет» – отметил Щепанек. Но важным, по мнению аналитика, является не только финансирование, но и готовность общества мобилизоваться и защищать Европу и европейские ценности. В то же время, Кшиштоф Щепанек с удовлетворением заметил, что американский президент еще раз подчеркнул, что США будут всегда твердо стоять на принципах статьи 5 Вашингтонского договора об обязательствах по взаимной обороне.

Жесткие заявления – последствия необдуманной российской политики

Опрошенные Русской службой «Голоса Америки» российские эксперты отмечают, что негативная оценка президентом США роли России в Восточной Европе вызвана прежде всего агрессивным внешнеполитическим курсом Москвы в регионе.

Главный научный сотрудник Отделения международных экономических и политических исследований Института экономики РАН, полный доктор философии Польской Республики Александр Ципко в интервью "Голосу Америки" подчеркнул, что он давно говорил о негативных последствиях украинской политики, которую проводит Москва.

"Особенно это касается “проекта Новороссии”, – констатировал он. – Поэтому, на мой взгляд, тональность выступления Трампа было неизбежна и предсказуема, а все иллюзии в связи с его приходом к власти оказались несостоятельными. С моей точки зрения, было очевидно, что такая внешняя политика приведет к конфронтации и к еще более полному отторжению Восточной Европы от России, и, естественно, будет использовано американцами для создания буферной зоны противостояния".

По мнению политолога, в США на смену предыдущей Администрации пришли политики, умеющие жестко отстаивать интересы страны. Кроме того, он отметил закономерность успеха визита Трампа в Польшу.

«Польская интеллигенция всегда была настроена проамерикански. Поляки не забыли уроки Второй мировой войны

«Польская интеллигенция всегда была настроена проамерикански. Поляки не забыли уроки Второй мировой войны. А связь с США у поляков всегда была очень сильной. Кстати, значительную часть офицеров ВМФ США в годы войны составляли этнические поляки. Поэтому на визит Трампа накладывались и эти настроения».

С другой стороны, по оценке Александра Ципко, Трамп использовал свой визит для сближения с Восточной Европой, где важную роль играет Польша, в момент «эмоционального противостояния с Германией и Францией».

«Я переживаю сейчас за Россию, но изменить что-либо будет очень и очень трудно. Таковы последствия необдуманной политики», – резюмировал он.

По его мнению, страхи Польши относительно России не обоснованы, но они формируют новую геополитическую реальность в Европе.

В свою очередь, профессору Высшей школы экономики, доктору политических наук Юлию Нисневичу кажется, что, с одной стороны, выступление Трампа в основном рассчитано на Польшу, и это блюдо «для внутреннего употребления».

Трамп намеренно жестко сформулировал свою оценку роли России (в Европе), чтобы усилить свои переговорные позиции»

«А с другой стороны, заявления президента США сделаны специально накануне встречи с Путиным в Гамбурге, и здесь нет элемента случайности, – добавил он. – Трамп намеренно жестко сформулировал свою оценку роли России (в Европе), чтобы усилить свои переговорные позиции».

Жесткая риторика Трампа непосредственно связана с проводимой Москвой политикой в Украине, полагает профессор, но не только.

"Помимо прочего, выступление президента США следует рассматривать в рамках укрепления восточного фланга НАТО. Безусловно, здесь есть также экономическая составляющая, связанная с лоббированием поставок американского сжиженного газа в европейские страны. Пока довольно сложно оценить перспективы этого проекта. В один час принять решение об отказе от хорошо налаженных поставок углеводородов из России невозможно, так не бывает. Но, безусловно, это малоприятный звонок для Москвы", - заключил он.

По мнению обозревателя польской «Газеты Выборча» Вацлава Радзивиновича призыв к России прекратить свою дестабилизирующую политику и присоединиться в борьбе за цивилизацию к ответственным государствам «как для Путина, так и для русских – это обидное предложение». В преддверии переговоров Путина и Трампа в рамках G20 это усложняет обстановку. «Россия привыкла к тому, чтобы присоединялись к ней в борьбе с исламским государством и не рассматривает возможность своего присоединения к какому-то альянсу» – заключил польский эксперт.