«Запад-2017»: главный противник – «Вейшнория»

С 14 по 20 сентября вооруженные силы Российской Федерации и Республики Беларусь проведут совместные учения «Запад-2017». По официальным данным, в учениях примут участие до тринадцати тысяч военнослужащих.

В ходе маневров будут отрабатываться совместные действия против трех вымышленных государств: Вейшнории, Лубении и Вейсбарии. Первое включает в себя западные области Беларуси, где проживает население, преимущественно говорящее на белорусском языке и исповедующее католицизм.Второе вымышленное государство – Лубения – находится на стыке Польши и Литвы (включая Сувалкский коридор), третье – Вейсбария – занимает некоторые районы Литвы и Латвии.

Корреспондент «Голоса Америки» пообщалась с экспертами, проживающими на территории «стран-противников» участников учений «Запад – 2017».

«В запасе у Кремля не так уж много сценариев»

Член Национального комитета обороны и безопасности Сейма Литвы, экс-министр обороны Литовской Республики Раса Юкнявичене свидетельствует, что за предстоящими российско-белорусским учениями в НАТО будут внимательно наблюдать.

«Мы относимся к ним серьезно, но не боимся. Ведь главная задача Путина и Кремля состоит в том, чтобы их боялись. Мы, конечно, будем пристально следить за ситуацией», – говорит Раса Юкнявичене.

Она также отмечает, что Сувалкский коридор, соединяющий Польшу и Литву, предположительно является «самым уязвимым местом на всей территории НАТО».

«Кремль не зря тратит такие большие деньги на подобные учения. Это не просто “игра в солдатики”. Серьезные средства выделяются на милитаризацию, ведь и “Запад - 2017”, и предыдущие учения очень дорого стоят. И это очень удивляет, особенно, зная ситуацию с социальным обеспечением, с состоянием дорог и вообще с российской экономикой. Тем более, что маневры проводятся у западных рубежей России, откуда никакой военной угрозы не исходит», – подчеркивает член Национального комитета обороны и безопасности Сейма Литвы.

Собеседница «Голоса Америки» также отметила, что сценарии маневров ВС РФ, как правило, имеют элемент провокационности. Поэтому создание образа врага из вымышленного государства, населенного католиками, удивления не вызывает. «Впрочем, если мы вспомним то, что произошло в Крыму и в восточной Украине, то это уже реальность, а не учения. И их нужно воспринимать всерьез, потому что в Кремле умеют устроить провокацию там, где для этого нет никакой почвы. В Крыму никто не слышал, чтобы хоть один русский ущемлялся в правах. Наоборот, меньшинством были украинцы, но, тем не менее, Россия организовала информационную провокацию, население в Крыму было напугано и все это кончилось тем, что Крым был аннексирован», – напоминает Раса Юкнявичене.

Она отметила, что сценарий «Запад-2017» отрабатывает схожую ситуацию. «Очевидно, в запасе у Кремля не так уж много сценариев», – заключает она.

«Людям показывают учения, чтобы они почувствовали мощь государства»

Депутат Латвийского Сейма, бригадный генерал в отставке Карлис Креслиньш считает нормальным, что страны время от времени проверяют боеспособность своих армий и разрабатывают различные варианты учений.

Креслиньш отмечает, что в сценарии «Запад-2017» борьба с сепаратистскими анклавами подразумевается, но не озвучивается. «И несанкционированный митинг в Москве, и большой митинг в Чечне дает повод россиянам подумать, что неспокойная ситуация может вернуться и в их страну. Тем более, что теракты происходят в самой России. Поэтому учения используются и для отработки подавления беспорядков на своей территории», – полагает Карлис Креслиньш.

Эксперт обращает внимание, что ближайшие союзники России – Беларусь и Казахстан – не признали аннексию Крыма и в этой связи у них есть основания опасаться Москвы. «Хотя нынешние учения проходят на территории Беларуси, Лукашенко во время своих выступлений старался подчеркнуть их максимальную открытость. Думаю, он понимает, что сценарий учений можно развернуть в любую сторону. И поскольку на территории этих вымышленных стран живут и русскоязычные граждане, то украинский сценарий может быть разыгран и по отношению к ним», – допускает депутат Сейма.

И еще один аспект предстоящих учений, по мнению Карлиса Креслиньша – консолидация российского общества в канун президентских выборов. «Для этого обычно используют внешнего противника. Людям показывают серьезные учения, чтобы они почувствовали мощь государства, единство с властью и не задумывались бы о том, что не хватает еды, зарплаты, о том, что существует социальное неравенство. Все проблемы отодвигаются на второй план. Конечно, такие учения нельзя проводить возле Чечни, или в другом районе, где есть мусульмане – это будет выглядеть не очень хорошо. А так для консолидации общества населению говорят: “Вот мы на границе с НАТО, которое является нашим вероятным противником, сейчас покажем свою мощь!”», – поясняет Карлис Креслиньш.

«Общественное мнение в Беларуси не позитивно в отношении российской армии»

Предстоящие маневры привлекают к себе внимание и в Киеве. Спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Владислав Волошин заявил, что во время учений «Запад-2017» возможен прорыв Сувалкского коридора. «Это довольно небольшое расстояние, это Польша и Литва. И провести в этом коридоре такую операцию с "ихтамнетами" достаточно просто. Как показали события в Крыму и на Донбассе», – сказал Волошин в эфире украинского телеканала Эспресо TV.

Спикер Генштаба ВСУ допустил возможность того, что по окончании учений не все принимавшие в них участия российские войска будут выведены из Беларуси.

Председатель украинского гражданского политического движения «Справедливость» Валентин Наливайченко сомневается в том, что Беларусь согласится на поглощение ее Россией. В 2005-2006 годах он был послом Украины в Минске. «Я хорошо знаю, до какой степени и белорусское руководство, и народ этой страны на самом деле допускают возможное сближение с Россией в военной сфере и во всем, что касается безопасности. И я считаю, что все заявления о том, что Беларусь готова поступиться своим суверенитетом, не соответствуют действительности», - подчеркнул Валентин Наливайченко в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки», добавив, что сценарии насильственного вхождения Беларуси в состав РФ вероятно вбрасываются российскими спецслужбами, и он в них не верит.

Наливайченко продолжил: «Люди в Беларуси очень хорошо понимают, что происходит на территории Украины, видят российскую агрессию и цену ей хорошо знают. И как бы ни старались российские пропагандисты, общественное мнение в Беларуси не позитивно в отношении российских военных и российской армии».

Основываясь на своем опыте работы в качестве главы Службы безопасности Украины, Наливайченко сказал: «Наш национальный интерес состоит в том, чтобы эти учения прошли в минимально возможном формате, и чтобы они не повлияли на атмосферу взаимного доверия и двусторонней безопасности Украины и Республики Беларусь».

С 12 по 15 сентября Украина проведет военные учения «Несокрушимая устойчивость-2017», в ходе которых будет отрабатываться отражение военной агрессии на нескольких направлениях.