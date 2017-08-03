Как ответит Путин Трампу?

В среду, 2 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России.

Российская реакция на это сообщение не заставила себя ждать. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что «этот закон не решает абсолютно никаких проблем, но провоцирует новые, и среди них главная – это дальнейшая деградация российско-американских отношений».

Департамент информации и печати МИД Российской Федерации опубликовал комментарий под заголовком «Американским любителям санкций, ввергшим США в русофобскую истерику». В этом комментарии, в частности, говорится: «Мы… уже продемонстрировали, что не собираемся оставлять без ответа враждебные выпады, включая высылку американскими властями наших дипломатов и захват дипломатической собственности. Естественно, сохраняем за собой право и на другие контрмеры».

Далее, авторы комментария предупреждают Соединенные Штаты, «что никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами».

В числе упомянутых МИД РФ контрмер – решение Москвы о сокращении сотрудников американской дипломатической миссии в четырёх российских городах.

«У американцев нет большого соблазна отдохнуть в Сочи или Крыму»

Экономист Дмитрий Травин не считает сокращение численности американского дипломатического корпуса в России большой проблемой. Но при этом добавляет: «Конечно, жаль, если хорошие американские дипломаты будут вынуждены покинуть Россию, хотя подобная логика понятна. Ведь что, собственно говоря, может сделать Путин? Принять какие-то санкции против Соединенных Штатов, как против Европы – запретить покупать американские продукты? Но ведь роль американских продовольственных товаров в российской экономике не очень велика и по Соединенным Штатам это не может ударить очень сильно», – замечает Травин в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки».

Ведь что, собственно говоря, может сделать Путин? Принять какие-то санкции против Соединенных Штатов, как против Европы – запретить покупать американские продукты?

И продолжает, что за три года с момента принятия контрсанкций против ЕС европейская экономика подорвана не была, а поставкой сыров, рыбы и паштетов из европейских стран стали заниматься так называемые «челноки», чей бизнес был очень ослаблен в нулевые годы.

«В общем, Путин не может принять настоящих санкций против американской экономики. И более того – он не может ввести санкций против американских персоналий, поскольку у американцев нет большого соблазна отдохнуть в Сочи или Крыму. Как нет и заметного стремления делать в России бизнес или осматривать местные достопримечательности. Поэтому Путин нашел единственный ход, которым он может хоть как-то ущемить американцев – это ударить по

Но Путин поступает так, как в его глазах должно поступать великой державе для того, чтобы с ней считались»

американской дипломатической миссии. Еще раз подчеркиваю, что это, конечно, не очень существенно и Америку это не подорвет. Но Путин поступает так, как в его глазах должно поступать великой державе для того, чтобы с ней считались», – подытоживает Дмитрий Травин.

«Уменьшение количества дипломатов скажется на взаимодействии с США»

Историк-американист, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла назвал происходящее «эскалацией взаимных угроз». И напомнил: «В декабре прошлого года, когда администрация Обамы выслала некоторое количество российских дипломатов, Москва удержалась от ответной меры. Видимо, возлагая надежды на нового президента, но сейчас российский МИД решил к этой мере прибегнуть. Причем, интересно, что Госдеп заявил, что не будет рассматривать это решение как ответ на декабрьские события, а отнесется к сокращению персонала американских дипмиссий как к новому этапу отношений с Россией».

В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» Иван Курилла обратил внимание, что решение о высылке части американских дипломатов было принято Москвой до подписания Дональдом Трампом закона о новых санкциях, но после принятия его Конгрессом. «То есть, здесь можно было увидеть сигнал того, что Россия недовольна не новым американским президентом, а конгрессменами, и пытается видеть в Соединенных Штатах разных действующих лиц и только этим можно объяснить то, что с высылкой российская сторона явно поторопилась», – полагает профессор ЕУСПб.

«То есть, так или иначе уменьшение количества дипломатов скажется на взаимодействии даже по таким программам, которые продолжались достаточно успешно

Впрочем, эти аргументы действовали до подписания закона о санкциях американским президентом. Сложившуюся после подписания ситуацию Иван Курилла называет «очень неприятной», поскольку, по его мнению, теперь двусторонние отношения поставлены под угрозу даже в тех областях, где еще было возможно сотрудничество. «То есть, так или иначе уменьшение количества дипломатов скажется на взаимодействии даже по таким программам, которые продолжались достаточно успешно. Это и космические программы, и взаимное разоружение, и контакты по “горячим точкам” вроде Сирии, где очень важно поддержание взаимопонимания, чтобы не допустить открытого противостояния между российскими и американскими военными. Все это очень важно, но при меньшем количестве дипломатов это будет сложнее делать», – констатирует эксперт.

И отмечает, что теперь важным показателем будет как раз взаимное принятие решений о дальнейших шагах, будь то демонстрация военной силы или дальнейшее сокращение дипломатических миссий.

«Впечатляет компания, в которой мы оказались!»

Член Совета по внешней и оборонной политике РФ, декан юридического факультета Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Сергей Цыпляев назвал взаимную высылку дипломатов «внешнеполитическими шахматами», которые отражают настроение элит обеих стран, но, по большей части, носят символический характер. «Но по существу дела они не играют никакой роли. Поскольку не в состоянии серьезно повлиять на экономические, политические и социальные процессы - что в одной стране, что в другой».

И, возвращаясь к шахматной терминологии, эксперт замечает, что симметричность ответа – не лучший способ заявить о своей позиции. «Это показывает, что ваша политика определяется не вами. Вы будете делать то, что делает противоположная сторона. Ведь шахматист, который просто повторяет ходы соперника, скорее всего, проиграет», – убежден Сергей Цыпляев.

Что же касается закона о новых санкциях, то он, по мнению собеседника «Голоса Америки» должен показать Кремлю что «роман с Трампом закончен».

мы должны понять, что санкционный режим – это надолго и всерьез, поскольку это закреплено законодательно

«Второе: мы должны понять, что санкционный режим – это надолго и всерьез, поскольку это закреплено законодательно. И, конечно, впечатляет компания, в которой мы оказались: Россия, Иран и Северная Корея! А если абстрагироваться от внешнеполитического фактора и задаться вопросом – в чем главная стратегическая задача России? – то ответ будет таким: преодоление технологического отставания от ведущих стран мира. Поэтому любая вешняя политика, которая помогает в преодолении этого отставания, она работает в интересах России, а все, что этому мешает – работает против интересов России», – считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ.

И добавляет, что результат нынешней российской внешнеполитической линии показывает: новые санкции создадут много проблем в попытках преодоления технологического отставания России от стран Запада. «Ведь именно американские промышленные гиганты еще в 30-е годы помогали Советскому Союзу осуществлять индустриализацию. Не говоря уже о поставках вооружения и техники по лендлизу в 40-е годы. А нынешним любителям “импортозамещения” нужно помнить, что если бы их линия в те времена одержала верх, то Красной армии пришлось бы всю войну сражаться с вермахтом исключительно трехлинейками», – заключает Сергей Цыпляев.