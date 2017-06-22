На свободу с чистой совестью. И готовностью продолжать борьбу

В Санкт-Петербурге постепенно идет процесс освобождения участников протестных акций 12 июня, у которых заканчивается срок содержания под стражей.

В четверг 22 июня из спецприемника ГУВД на Захарьевской улице, дом 6 вышли те, кому судьи назначили 10 суток административного ареста. Их встречали друзья, знакомые, родственники, журналисты и члены регионального отделения движения «Открытая Россия». Последние приехали на Захарьевкую в мини-автобусе, в котором привезли цветы, а также прохладительные напитки и легкие закуски.

Я просто стоял, когда меня и тех, кто был рядом со мной, окружили парни в масках – их еще зовут “космонавтами” – и увели в автобус

Всех выходящих из дверей спецприемника встречали аплодисментами и поздравлениями с выходом на свободу. После чего корреспонденты спрашивали, могут ли освободившиеся рассказать о том, что с ними произошло 12 июня и в последующие дни.

Корреспонденту «Голоса Америки», также присутствовавшей на этой импровизированной акции, удалось записать несколько комментариев.

10 суток за 10 минут молчаливого протеста. И за то, что «стоял рядом»

Мужчина средних лет, представившийся как Александр Соковнин, рассказал, что его задержали сразу после того, как он пришел на Марсово поле: «В руках у меня ничего не было, я ничего не кричал – это не мой стиль. Я просто стоял, когда меня и тех, кто был рядом со мной, окружили парни в масках – их еще зовут “космонавтами” – и увели в автобус».

За 10 минут молчаливого стояния на Марсовом поле Александр получил 10 суток лишения свободы. В полицейском участке, куда его доставили, одного из задержанных приковали наручниками, но со всеми остальными, по словам Соковнина, «обращались нормально».

О себе он говорит так: «Я, скорее, неравнодушный горожанин, чем гражданский активист. Но оценивая события 12 июня, наверно, все-таки, буду становиться активистом. Потому что происходит полный беспредел, и надо с этим что-то делать», – поясняет Алексадр Соковнин. И добавляет, что собирается и в дальнейшем выходить на протестные акции.

32-х летний Антон не решается назвать свою фамилию. Он рассказывает, что просто гулял по Марсову полю со своей женой, когда неожиданно для себя был задержан омоновцами. В результате жена получила 5 суток административного ареста, а Антон – 10 суток. «Просто за то, что стоял рядом», – поясняет мужчина. Он пока не решил, будет ли в дальнейшем участвовать в протестных акциях.

Бесплатная каша бывает в спецприемнике

А вот 24-х летний Иван Герасимюк настроен решительно. В День России он пришел на Марсово поле, чтобы поучаствовать в официальных мероприятиях в честь Дня России. Увидев полевую кухню, раздававшую бесплатные порции гречневой каши, Иван встал в очередь.

на акции оппозиции ходить обязательно буду, чтобы бороться против всего этого беззакония. А то получается – “был бы человек, а статья найдется

«Не успел я получить свою кашу, как меня забрали прямо из очереди и погрузили в автобус. А в участке мне предъявили обвинения, будто я сопротивлялся законным требованиям полиции. Я не митинговал, и считаю, что меня арестовали абсолютно незаконно», – рассказал Иван.

По мнению молодого человека, своими действиями омоновцы «завербовали» будущего участника протестных акций. В течение 10 суток арестованных, по его словам, выводили на прогулку лишь на 10 минут, да и то не каждый день. И телефоном давали пользоваться не положенные по уставу 15 минут в сутки, а исключительно по усмотрению охранников.

«В спецприемнике мне не понравилось, и больше я туда попадать не собираюсь. Но на акции оппозиции ходить обязательно буду, чтобы бороться против всего этого беззакония. А то получается – “был бы человек, а статья найдется”. Нет, сопротивляться обязательно нужно», - уверен Иван Герасимюк.

Невероятные приключения иностранцев в День России

Если Иван только собирается примкнуть к протестному движению, то вышедший на свободу вслед за ним Вадим Сладковский – активный участник «Артподготовки». События 12 июня он называет «чистым беззаконием». На Марсовом поле он успел пробыть около 40 минут, прежде чем был задержан сотрудниками Росгвардии.

человек гулял с семьей и проявил элементарное любопытство к происходящему. А его “винтят” и грузят в автозак

«И то – только потому, что я не стоял на месте, а перемещался по площади», – поясняет он. В руках у Вадима не было ни флагов, ни плакатов, а только мобильный телефон, на который он снимал происходящее.

«Я кричал “Россия будет свободной!”, когда меня схватили под руки, и, устроив дикую давку, поволокли а полицейский автобус. Продержали в участке более суток, а затем повезли в суд, который проходил в 12 часов ночи. Меня обвинили в неповиновении полиции, чего, конечно, не было», – рассказывает Сладковский.

По словам участника «Артподготовки», во время разгона людей на Марсовом поле хватали всех подряд. «Даже итальянца одного забрали – человека, не говорящего по-русски. И еще японца. Мы шутили, что они – «иностранные агенты», а кто-то из полиции сказал, что они звонили в Госдеп, потому что разговаривали по телефону по-английски.

Но, конечно, они звонили своим консулам, и их вскоре отпустили», – рассказал Вадим Сладковский. И добавил, что смешных и даже нелепых историй во время оформления протоколов о задержании было немало. «Скажем, человек гулял с семьей и проявил элементарное любопытство к происходящему. А его “винтят” и грузят в автозак. Кстати, о том, что были предупреждения в мегафон о том, что они могут быть задержаны, многие люди просто не слышали», - отмечает активист «Артподготовки».

Удалось ли напугать протестующих?

То, что 12 июня сотрудники ОМОН и Росгвардии действовали более жестко, чем во время массовой демонстрации 26 марта, отметил в беседе с корреспондентом «Голоса Америки» эксперт Transparency International по Санкт-Петербургу Александр Шуршев, который участвовал в обеих акциях.

многие их тех, кто был арестован случайно, в следующий раз пойдут на оппозиционные митинги. Потому что они на себе испытали весь этот беспредел и осознали, что несогласные с властью были правы

«Я думаю, что кто-то из полицейских начальников получил нагоняй за то, что 26 марта протестующие смогли свободно ходить по центру города. Поэтому в день России полиция хватала всех без разбора», - полагает Шуршев. И продолжает: «Очевидно, таким образом и полиция, и власти надеялись напугать. Оттого и задержаний было много, и судебные решения оказались на редкость суровыми».

Однако, по мнению эксперта Transparency International, эффект, скорее всего, будет обратным: «Даже многие их тех, кто был арестован случайно, в следующий раз пойдут на оппозиционные митинги. Потому что они на себе испытали весь этот беспредел и осознали, что несогласные с властью были правы», – считает Александр Шуршев.

Встретить тех, кто вышел на свободу 22 июня, пришли и те, кому дали меньшие сроки административного ареста. К примеру, Екатерина Прокопович освободилась три дня назад. Кстати, это было ее третье задержание – после акций 26 марта и 29 апреля. И, по ее мнению, протестные настроения в обществе нарастают.

«Я сидела в автобусе уже после суда, и со мной были те, кто тоже получил свои сутки ареста. И все понимали, что едут в тюрьму. А я слышу такие разговоры: “А моего сына еще судят, его задержали вместе со мной”. Или “Я раньше был так себе оппозиционер, а теперь я злой и буду бороться!”. И я надеюсь, что так оно и будет».

Сама Екатерина намерена теперь стать волонтером в Группе помощи задержанным – общественном объединении, которое занимается доставкой продуктовых передач в следственные изоляторы и осуществляет связь с адвокатами. «Я с ними уже связывалась, и они сказали, что обязательно привлекут меня к работе. Так что я теперь буду работать в штабе Группы помощи, поскольку эти ребята очень хорошо себя проявили и оказали нам большую поддержку», – отмечает Екатерина Прокопович.

Оскорбление или троллинг?

Пока на свободу выходили первые участники протестной акции, получившие арест на 10 суток, на противоположной стороне Захарьевской улицы стоял пикетчик с плакатом «Поздравляем освобожденных мажоров и детей коррупционеров!». В этом тексте был намек на скандальное высказывание одного из главных кремлевских пропагандистов Владимира Соловьева, произнесенное им в эфире радиостанции Business FM, и вызвавшее многочисленные протесты.

Но сам пикетчик с плакатом не вызвал никакой реакции со стороны как освободившихся, так и встречавших. Как заметил по этому поводу один из журналистов: «Сейчас трудно отличить прямое оскорбление от тонкого троллинга».