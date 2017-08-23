В Санкт-Петербурге сокращено количество «гайд-парков»

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление, согласно которому Марсово поле исключается из списка мест, где разрешено проводить массовые мероприятия без санкции властей города.

В постановлении также отмечается, что данная мера осуществляется в связи с «многочисленными обращениями общественных и других некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга».

Разговоры о том, что правительство города может исключить Марсово поле из перечня так называемых «гайд-парков», то есть мест, проведение акций на территории которых не требует согласования со Смольным, возникли вскоре после 12 июня, когда сотрудники ОМОН и Росгвардии жестко задерживали участников антикоррупционного митинга.

Теперь оппозиционным политикам и гражданским активистам предлагается проводить массовые пикеты и митинги в удаленных от центра города Удельном, Полюстровском и Южно-приморском парках, а также в саду 30-летия Октября.

«Устраивать митинги в лесу просто бессмысленно»

Корреспондент «Голоса Америки» побеседовала с координатором петербургского отделения движения «Артподготовка» Александром Расторгуевым, который с группой единомышленников в июле организовал митинг «Против полицейского и судебного произвола» в Удельном парке.

«Народу пришло очень мало, потому что оказалось, что данное место находится, практически в лесу, и люди не могли найти, где проходит наша акция,

«Народу пришло очень мало, потому что оказалось, что данное место находится, практически в лесу, и люди не могли найти, где проходит наша акция, – рассказывает Расторгуев. – Мы привезли с собой сборную сцену и звукоусиливающую аппаратуру. Но с машиной нас в парк не пустили, потому что, как оказалось, необходимо было сделать большой крюк и оформить документы на установку того, что мы привезли».

В то же время, сотрудники полиции, которые надзирали за соблюдением порядка на этой акции, смогли беспрепятственно заехать в парк. «Мы же решили, что устраивать митинги в лесу, где никто не ходит, просто бессмысленно. Тем более, что и многие журналисты, которых мы приглашали, просто отказались туда ехать», – подытоживает Александр Расторгуев.

В результате активисты «Артподготовки» вместе с группой «Гражданский Петербург» подали заявку на митинг «За свободный интернет» на 26 августа, и в качестве возможных мест для проведения этой акции указали Московскую, Конюшенную и Пионерскую площади, а также Марсово поле. «Мы уже успели получить отказ по всем этим точкам, вместо которых власти предлагают нам опять же Удельный парк. Но, естественно, туда мы не пойдем, поскольку это то же самое, как уехать куда-нибудь за 200 километров и проводить митинг там», – считает координатор «Артподготовки».

«Если бы в августе 91-го действовали сегодняшние законы, то путч бы победил»

Кстати, пять лет назад, после массовых уличных акций, проходивших под лозунгом «За честные выборы» как раз на Конюшенной и Пионерской площадях, а также на центральных магистралях города, Смольный сам предложил гражданским активистам проводить митинги на Марсовом поле без предварительного уведомления. Правда, это касалось лишь тех акций, число участников которых не превышало 200 человек, в противном случае инициаторы акции должны были заплатить штраф за каждого человека, вываливающегося из указанного лимита.

Об этом в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» вспомнил руководитель фракции «Яблоко» в Городском законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Накануне он отправил губернатору Полтавченко обращение, в котором есть такие строки: «Площадка на Марсовом поле расположена в центральной части города, обладает удобной транспортной и пешеходной доступностью, на ней отсутствуют жилые здания и движение транспорта, таким образом, публичные мероприятия не создают каких-либо помех для обычной жизнедеятельности города. Именно поэтому площадка на Марсовом поле была наиболее востребована гражданами для проведения публичных мероприятий различной общественно-политической направленности».

Депутат также отмечает, что решение губернатора вычеркнуть Марсово поле из списка «гайд-парков» «препятствует реализации конституционного права граждан, гарантированного статьей 31 Конституции Российской Федерации, и провоцирует очередной конфликт между городскими властями и обществом».

Предложив отменить данное постановление, Вишневский отмечает, что перечень разрешенных ныне площадок можно дополнить Дворцовой и Конюшенной площадью, предварительно внеся поправки в городской закон, регламентирующий места для проведения массовых акций.

Оказывается, что у памятника борцам революции нельзя проводить только протестные акции. Кстати, первыми там были похоронены жертвы уличных боев с полицией. И это стоило бы учесть нашему губернатору, который, видимо, в истории не очень силен»,

В комментарии для «Голоса Америки» Борис Вишневский назвал решение губернатора «издевательским» пояснил: «Странно, что упомянутые в этом документе “общественники” и муниципалы, которых возмущают акции протеста на Марсовом поле, почему-то не возмущаются проводимыми здесь развлекательными, в том числе смольнинскими мероприятиями. Оказывается, что у памятника борцам революции нельзя проводить только протестные акции. Кстати, первыми там были похоронены жертвы уличных боев с полицией. И это стоило бы учесть нашему губернатору, который, видимо, в истории не очень силен», – заметил «яблочник».

если бы тогда действовали сегодняшние законы, то путч бы победил, поскольку митингов ни на Дворцовой, ни на Исаакиевской провести бы не удалось.

Также Вишневский подчеркнул: «Данное решение, очевидно, принято в страхе перед увеличивающейся протестной активностью, то есть, является неуклюжей попыткой в очередной раз все запретить и требовать согласовывать любое движение с властью. Кстати, в эти дни мы отмечаем очередную годовщину путча. Так вот, если бы тогда действовали сегодняшние законы, то путч бы победил, поскольку митингов ни на Дворцовой, ни на Исаакиевской провести бы не удалось.

А может быть – наоборот, путчисты проиграли бы, поскольку когда на улицы выходит такое большое количество народу, то полиция старается не вмешиваться, или, во всяком случае, ведет себя очень скромно».

«Смеешь выйти на площадь? Готовь 150 000 рублей!»

Адресатом обращений в связи с запретом проводить массовые акции на Марсовом поле в эти дни стал не только Георгий Полтавченко.

Юрист и правозащитник Александр Передрук направил письмо уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Александру Шишлову с предложением признать постановление губернатора незаконным.

«Решение губернатора – очевидный шаг в сторону дальнейшего наступления на свободу собраний и попытка отобрать то, что принадлежит нам, как гражданам России и жителям этого города. А именно – закрепленное в Конституции право собираться мирно и без оружия, в том числе – в упрощенном порядке, то есть без подачи уведомления с целью согласования», – сказал Передрук в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

Юрист также ссылается на Постановление Конституционного суда РФ от 14 февраля 2013 года. В этом документе отмечается, что действующее законодательство по части регулирования свободы собраний предполагает наличие специально отведенных мест в каждом муниципальном образовании на территории Российской Федерации. «Однако, мы видим, что это постановление изначально не соблюдалось, то есть мы видим, что подобные “гайд-парки” в каждом муниципальном образовании созданы не были, а в Санкт-Петербурге губернатор своим постановлением один из городских “гайд-парков” еще и отменил», - указывает Александр Передрук.

При этом юрист добавляет, что теоретически есть возможность проведения массовых мероприятий и на Марсовом поле, но только после подачи заявки и получения санкции Смольного. «А как мы видим, и судебная практика это подтверждает – найти или придумать причины отказа в согласовании проведения публичного мероприятия региональным властям всегда удавалось очень хорошо», – констатирует правозащитник.

найти или придумать причины отказа в согласовании проведения публичного мероприятия региональным властям всегда удавалось очень хорошо», – констатирует правозащитник.

В среду, 23 августа, Александр Передрук был защитником в суде активиста молодежного движения «Весна» Николая Артеменко. Накануне он вместе с другой участницей «Весны» - Анастасией Семеновой – вышел к Смольному с растяжкой на которой было написано «Гайд-парк теперь будет здесь». Для привлечения внимания к своей акции молодые люди зажгли файеры, и вскоре они были задержаны сотрудниками полиции.

В результате Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга присудил Семеновой штраф в 10 000 рублей, а Артеменко – 150 000 рублей.

В ответ гражданские активисты через социальные сети уже объявили сбор добровольных денежных взносов для уплаты штрафов: « Вчера ребята вышли против нарушения прав каждого петербуржца, теперь мы обязаны помочь им», - отмечают политические соратники активистов движения «Весна».