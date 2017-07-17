Что знают о Николае Чудотворце люди, желающие поклониться его мощам?

В Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга выставлены мощи Николая Чудотворца. По данным церкви, к середине дня понедельника количество паломников, приложившихся к христианской святыне, приблизилось к ста тысячам человек. Очередь к входу в собор колеблется от восьми до десяти тысяч паломников, и для того, чтобы на несколько секунд приложиться к застекленному ковчегу с фрагментом мощей, нужно простоять более трех часов. До этого христианская реликвия почти два месяца экспонировалась в московском храме Христа Спасителя.

Договоренность о том, что частица мощей будет доставлена для поклонения в Россию из храма в итальянском городе Бари была достигнута во время встречи Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска в Гаване в феврале 2016 года.

Смысл поклонения фрагменту мощей, привезенных из Италии в том, что стояние в длинной очереди рассматривается как своего рода паломничество в Бари. Об этом говорится в состоящей из девяти пунктов памятке паломникам. В памятке также содержатся некоторые советы: «Возьмите с собой текст акафиста святителю Николаю, молитвослов, Евангелие. Пока стоите, просите Святителя за тех, кто вам дорог и за себя», «На территории монастыря и при входе в храм желательно, чтобы одежда соответствовала традициям христианского благочестия», «Если вы хотите приложить к мощам святителя Николая иконки, нательный крест – заранее возьмите их в руку и приложите к боковой стороне ковчега».

В репортажах, записанных в очереди у храма Христа Спасителя паломники говорили, что будут просить святителя Николая о здоровье для себя и своих близких, о мире в семье и во всем мире, об удаче в бизнесе, о снятии “венца безбрачия” и о величии России. Приводились также данные ВЦИОМ, согласно которым 72% россиян хотят приложиться к мощам Николая Чудотворца

Попадаются, однако, и критические голоса. Так на одном из форумов в FB, где обсуждалось перенесение ковчега с мощами из Москвы в Санкт-Петербург, большое количество лайков собрало высказывание: «Как могло получиться, что уроженцы страны, запустившей в космос первый искусственный спутник Земли и первых живых существ, часами стоят в очереди, чтобы приложиться к стеклу, которое до них неизвестно кто целовал?»

«Большинство стоящих в очередях далеки от евангельских представлений о христианстве»

Главный редактор портала credo.ru Александр Солдатов, к которому корреспондент «Голоса Америки» обратилась за комментарием, не видит в этом ничего удивительного. «С одной стороны, между религиозностью и научными достижениями нет прямой корреляции. В истории и современности есть много примеров выдающихся ученых, при этом бывших или являющихся религиозными людьми. У науки и религии разные “сферы применения”, поэтому говорить, что одна мешает другой, это, примерно, то же самое, что говорить, будто философия мешает художественному искусству, или наоборот», – считает Солдатов.

С другой стороны, по мнению эксперта, тот тип религиозности, который демонстрируется многотысячными очередями в Москве и Санкт-Петербурге, не имеет прямого отношения к христианству. «В России наблюдается процесс массовой интеллектуальной деградации среди части общества, подвергшейся обработке пропагандой – очень грубой, злой, обращающейся чаще всего к низменным инстинктам, вызывающей агрессию и ненависть», – подчеркивает он. Процессу «интеллектуальной деградации», по мнению главреда credo.ru, способствуют такие факторы, наблюдаемые в современной России, как «удушение нормальной общественно-политической жизни, утечка мозгов и капиталов, жесткое ограничение свободы слова и совести, атмосфера страха».

Далее Солдатов делится наблюдениями: «… Большинство стоящих в очередях к мощам далеки от евангельских представлений о христианстве, а движимы чисто магическими, если угодно – оккультными, представлениями о том, что некий формальный ритуал или некое прикосновение к святому предмету автоматически приводит к некоторым желательным для этих людей последствиям, в основном – в сфере “земного успеха и благополучия”, и никак не связанных с духовной жизнью».

И делает вывод: «Безусловно, многие из таких желаний чужды и противоположны ценностям, которыми жил святой Николай полторы тысячи лет назад».

«Эти люди взбудоражены “импортной поставкой”»

Другой собеседник «Голоса Америки» – Алексей Зайцев – в прошлом был преподавателем Московской Духовной академии, а ныне сотрудничает с различными религиозными и философскими изданиями.

Нынешний ажиотаж, связанный с демонстрацией фрагментов мощей Николая Чудотворца, он считает во многом искусственно созданным. «Создать подобный ажиотаж несложно, потому что (в России) есть достаточно большая прослойка людей, которая готова верить в разного рода волшебство. И, на мой взгляд, это – те же люди, которые в 90-е годы не отрываясь смотрели сеансы Кашпировского и Чумака. И которые чуть раньше были обычными советскими людьми, верящими в “светлое будущее” и в “победу коммунизма”. То есть, это – люди, которые не обладают критическим мышлением, не готовы что-то анализировать и брать ответственность за свою судьбу. И если некто предлагает какой-то чудесный фактор, они готовы в него верить. И иногда это работает», – оценивает ситуацию Алексей Зайцев.

Эксперт также убежден, что какой-то особой религиозной мотивации у тех, кто стоял в московской очереди к храму Христа Спасителя, и кто приходит в эти дни к Свято-Троицкому собору Санкт-Петербурга, попросту нет. «Потому что, если бы это были люди с какими-то хотя бы начальными православными убеждениями, то им нетрудно было бы выяснить, что разных частиц мощей так называемого “святого Николая” в храмах Москвы и Санкт-Петербурга очень-очень много. И никто не запрещает им поклониться этим мощам. Так нет – все эти люди взбудоражены “импортной поставкой”», – отмечает Алексей Зайцев.

О двух «подлинных» головах Иоанна Крестителя

Действительно, различные фрагменты мощей святого угодника находятся в московском Свято-Даниловом монастыре, в Троицкой соборе города Подольска московской области, в староладожской Никольской обители, в Александро-Невской лавре и в Никольском морском соборе Санкт-Петербурга, в Свято-Васильевском храме Челябинска. И во многих других церквях и храмах на территории Российской Федерации, о чем, кстати, сообщают официальные религиозные СМИ.

Есть и второй аспект, на который обращает внимание собеседник «Голоса Америки» в связи с поклонением Николаю Чудотворцу. «Даже относящие себя к православной традиции более-менее сведущие люди открыто говорят, что, как минимум, это – собирательный образ из двух людей. А именно: епископа Мирликийского Николая, получившего прозвище “чудотворец”, и Николая Пинарского, настоятеля Синайского монастыря. Их образы настолько переплетены между собой, что одни и те же сюжеты в разных версиях встречаются в житиях обоих, хотя один жил в IV веке нашей эры, а другой – в VI веке.

Но многих подробностей, о которых, скажем так, “благочестивые верующие” убежденно говорят, вспоминая о Николае Чудотворце, в ранних списках житий ни Николая Пинарского, ни Николая Мирликийского не было. И окончательно образ Николая Чудотворца оформляется в X веке. И так получилось, что его мощи, если можно так выразиться, “запатентовала” Римско-Католическая церковь».

Религиовед также приводит курьезный исторический эпизод, согласно которому в Средние века существовало несколько голов Иоанна Предтечи. «И, как любит шутить одни из известных на Западе специалистов в это области: “Нам известны четыре головы Иоанна Предтечи, но только две из них – подлинные”.

Так вот, с мощами Николая Чудотворца – примерно, то же самое. Чьи конкретно эти мощи? Весь пропагандистский эффект их привоза в Россию построен на том, что эти мощи – запатентованные, из надежных рук, только им нужно поклоняться, а все остальное – фальшивка».

Зайцев напоминает, что “сертифицирование” появилось в позднем Средневековье, когда Римско-Католическая церковь начала наводить некоторый порядок с реликвиями. Потому что в разных монастырях обнаруживались одни и те же реликвии вроде, нескольких килограммов гвоздей, которыми Иисуса Христа прибивали к кресту, и доходило до курьезов, наподобие перьев из крыльев Архангела Гавриила.

«Иерархи Римско-Католической церкви к тому времени уже были просвещенными людьми, и поняли, что с этим нужно что-то делать. И тогда папа Римский и члены Римской курии получают право на законное патентование реликвий. А на православном Востоке ничего подобного не было. Там нет единого административного центра, а есть автокефальные церкви, независимые друг от друга. И в каждой можно найти свои сертификаты на мощи условного Николая Чудотворца.

Но во всех этих тонкостях никто из стоящих в очереди разбираться не будет. Если люди верят, что, к примеру, Алан Чумак может “заряжать воду” и делать ее “чудодейственной”, то они будут поклоняться и, скажем, поясу Богородицы. То есть, реклама и маркетинг делают свое дело, и народ идет», – резюмирует Алексей Зайцев.

«Демонстрация в поддержку Путина, собранная св. Николаем»

В свой черед, Александр Солдатов в конце своего комментария сделал акцент на политических моментах того, что он назвал “гастролями” мощей Святителя Николая. Он отметил, что, по его мнению, у стоящих в очереди к мощам отсутствуют протестные настроения или критическое отношение к государственным органам. «Наоборот, доминирует благодарность за то, что родная власть опять позаботилась о нуждах простых людей и обеспечила им доступ к такому “магическому предмету”», – полагает главный редактор портала credo.ru

Не склонен он объяснять ажиотаж вокруг мощей и модой на религиозность: «вряд ли в современной России все, что связано с православием, можно отнести к моде. Слишком это скомпрометировано в глазах особенно молодого поколения деятельностью РПЦ МП и лично патриарха Кирилла», – отмечает Александр Солдатов. И продолжает: «Скорее, можно увидеть параллель с советскими коммунистическими собраниями или другими массовыми мероприятиями, на которые многие ветераны и люди старшего поколения ходили охотно, а молодежь, наоборот, всего этого пыталась избежать».

Наконец, по мнению собеседника «Голоса Америки», привоз мощей используется церковью «как своего рода мистическое начало предвыборной президентской кампании. Я думаю, именно поэтому, а не для пиара Кирилла и РПЦ МП, мобилизованы такие пропагандистские и прочие ресурсы, чтобы всеми способами подталкивать народ встать в очередь к мощам. С этой точки зрения, поклонение мощам выглядит как выражение политической лояльности власти, которая призывает народ им поклоняться, а картинка многотысячных очередей – как демонстрация в поддержку Путина, собранная св. Николаем», – заключает Александр Солдатов.