Демократическая часть русскоязычной общины Германии пробуждается

В ХХ веке Германия неоднократно становилась одним из центров российской эмиграции. После окончания гражданской войны сюда переезжали те, кому грозила неминуемая гибель в условиях «красного террора». В результате возникло такое понятие, как «русский Берлин», где нашли пристанище Василий Кандинский, Владимир Набоков, Роман Гуль, Анатоль Литвак, Александр Ханжонков и еще множество российских писателей, художников, кинематографистов. Многие из них были вынуждены покинуть Германию после прихода к власти нацистов.

«Вторая волна» эмиграции состояла, главным образом, из тех, кто был угнан в Германию на принудительные работы. «Третья волна» дала сильный импульс развитию литературы «русского зарубежья». В Западной Германии эмигрировавшие из СССР публиковались в журнале «Грани», выступали в эфире «Радио Свобода» и «Немецкой волны», подписывали петиции протеста против преследования инакомыслящих и призывали к освобождению узников совести из советских лагерей и психлечебниц.

Среди наиболее известных представителей «третьей волны» эмиграции в ФРГ можно упомянуть Владимира Войновича, Льва Копелева, Раису Орлову, Георгия Владимова.

«Четвёртая волна», охватившая конец 80-х – 90-е годы, носила, преимущественно, экономический характер. А с середины нулевых началась пятая волна эмиграции, среди которой все чаще встречаются политические активисты, не согласные с политикой нынешних российских властей. Они объединяются в общественные организации, устраивают политические и художественные акции с целью привлечь внимание депутатов Бундестага и Европарламента, а также рядовых граждан ФРГ к тем же проблемам, которые волновали их предшественников в двадцатые - тридцатые и шестидесятые-семидесятые годы.

С некоторыми представителями «пятой волны» российской эмиграции в Берлине побеседовала корреспондент Русской службы «Голоса Америки».

“SOLIDARUS” рассказывает немцам о положении дел в России

Общественное объединение “SOLIDARUS” возникло в ответ на усиление политических репрессий в России после президентских выборов 2012 года. «Это была совместная инициатива российских, немецких и польских представителей гражданского общества. Мы решили создать организацию, которая была бы мостиком между российской оппозицией и диаспорой в Европе. И чтобы нам было легче объяснять жителям Евросоюза ситуацию в путинской России», – говорит исполнительный директор SOLIDARUS e.V. Алексей Козлов.

В небольшом офисе на Карл Либкнехт–штрассе вблизи Александрплац находится юридический адрес организации. А полем ее деятельности является не только вся ФРГ, но и многие другие страны, где активна российская политическая эмиграция. В частности, сам Алексей Козлов часто принимает участие в различных акциях и мероприятиях в Чехии и Литве.

Кроме того, участники НКО оказывают консультационную и даже финансовую помощь тем, кто после переезда на Запад оказывается в сложной ситуации.

Таким образом, в 2013 году в Германии была зарегистрирована организация под названием “Solidarität mit Bürgerbewegung in Russland” («Солидарность с гражданским движением в России»). А для того, чтобы граждане Германии имели представление о происходящих на территории РФ событиях и о политической тенденции в крупнейшей стране постсоветского пространства, Алексей Козлов и его единомышленники создали и поддерживают немецкоязычную версию правозащитного портала article20.org

«Кстати, колоссальный рост пользователей этой версии убедительно доказывает, что немцы хотят читать про Россию на своем языке. Так что прямое общение с жителями ФРГ посредством этого портала было правильным решением», – считает Козлов.

Вместе с Фондом Генриха Белля активисты SOLIDARUS e.V. проводят в немецкой столице ежегодную конференцию, где оценивают итоги прошедших 12 месяцев и констатируют тенденции общественного развития России. Кстати, этим российские и немецкие гражданские активисты продолжают традицию, начатую еще в конце 50-х годов самим Генрихом Беллем, который оказывал действенную поддержку представителям диссидентского движения в СССР. И за эту поддержку он несколько лет был в опале у советского руководства.

Одной из последних на сегодняшний день крупных акций SOLIDARUS и Фонда Генриха Белля стала ознакомительная поездка для российских гражданских активистов по различным городам Федеративной Республики.

«В ходе этого турне его участники разъясняли заинтересованной аудитории ситуацию в России и то, как развитие отношений с Германием и Европой в целом должны развиваться с точки зрения представителей гражданского общества», – рассказывает Алексей Козлов.

В целом же за неполные 4 года SOLIDARUS провел более двух десятков мероприятий в Берлине, Кельне, Нюрнберге, Геттингене, Бремене, Лейпциге, Гамбурге, Штутгарте и других городах Германии.

Dekabristen взаимодействуют с украинской диаспорой

Сотрудник берлинского Центра независимых социологических исследований CISR Александр Формозов не считает, что он напрямую занимается политической деятельностью. Тем не менее, он был не только наблюдателем различных акций, устраиваемых в Германии антипутинской частью эмиграции, но и сам принимал участие в некоторых из них.

«Подъем политической активности русской диаспоры здесь начался с декабря 2011 года, когда в самой России набирало силу движение “За честные выборы”

«Подъем политической активности русской диаспоры здесь начался с декабря 2011 года, когда в самой России набирало силу движение “За честные выборы”. И берлинские старожилы, и представители гражданских организаций, работающих здесь давно, говорили нам, что демонстрации “За честные выборы” их на самом деле поразили, потому что такого массового всплеска политической активности не было очень давно», – вспоминал Александр Формозов в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

Когда же в самой России «белоленточное движение» пошло на спад, в ряде европейских стран, и в частности - в ФРГ появились новые общественные организации. В Берлине была создана группа под названием Dekabristen e.V. состоящая как раз из тех, кто в декабре 2011 года решил выразить поддержку российским оппозиционерам, не согласным с фальсификацией результатов думских выборов.

«Журналисты часто полагают, что русские, живущие за рубежом, представляют собой какую-то единую общину, “комьюнити”... На самом деле, это – заблуждение, эмиграция очень разнообразна и никакой сплоченности в диаспоре не существует»

И создание этой политической группы Формозов считает самым важным результатом сплочения группы берлинских единомышленников зимой 2011 – весной 2012 года. «Журналисты часто полагают, что русские, живущие за рубежом, представляют собой какую-то единую общину, “комьюнити”... На самом деле, это – заблуждение, эмиграция очень разнообразна и никакой сплоченности в диаспоре не существует», - отмечает он.

По мнению собеседника «Голоса Америки», после спада «белоленточного движения» в России деятельность вновь созданных общественных организаций в Германии диверсифицировалась. «Массовых по количеству участников акций уже не проходило, но по важным информационным поводам достаточно регулярно проводятся демонстрации и пикеты. Последнее, что приходит в голову – это акции в поддержку Али Феруза, конечно, год назад устраивались акции с требованием освободить Ильдара Дадина, и мы очень рады, что он на свободе. Мы также выступали в поддержку “узников Болотной” и кинорежиссера Олега Сенцова. Кстати, в Берлине существует довольно активная украинская диаспора, которая проявила себя в связи с войной на востоке Украины и аннексией Крыма. И, кстати, в 2011 – 2012 годах представители украинской диаспоры активно участвовала в наших акциях “За честные выборы”»,- отмечает проектный менеджер CISR.

Подытоживая сказанное, Александр Формозов отмечает, что политически активная часть русскоязычной диаспоры отличается разнообразием и часто проводит акции по различным поводам.

«Форум русских европейцев» посольству РФ: «Вы нас не представляете!»

Социолог и публицист Игорь Эйдман живет в Германии более пяти лет. Недавно он стал одним из организаторов «Форума русских европейцев против пропаганды ксенофобии и войны».

русские люди, живущие в Германии, выступили против путинской пропаганды, манипуляции русскоязычной общиной. Против насаждения ксенофобии, которым активно занимаются федеральные телеканалы и местные путинские друзья в Германии»

«Таким образом, русские люди, живущие в Германии, выступили против путинской пропаганды, манипуляции русскоязычной общиной. Против насаждения ксенофобии, которым активно занимаются федеральные телеканалы и местные путинские друзья в Германии», - сказал Игорь Эйдман в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

Непосредственным поводом для создания этого Форума стали итоги выборов в Бундестаг, по итогам которых правопопулисткая партия «Альтернатива для Германии» получила возможность сформировать третью по величине фракцию в германском парламенте.

Во время предвыборной кампании в ФРГ проводились разнообразные «российские конгрессы», участники которых говорили о необходимости более тесных контактов с Кремлем и скептически высказывались об общеевропейской солидарности. «Они пытались активно влиять на русскоязычную общину, вплоть до того, что на федеральных каналах, которые здесь транслируются через интернет-провайдеры, была реклама AfD», - свидетельствует Эйдман.

«Нас это все возмутило, и мы решили создать Форум, и уже провели первые акции», - продолжает публицист.

По словам Эйдмана, обработка русскоязычной диаспоры кремлевскими пропагандистами ведется давно, но в предвыборный период она значительно усилилась. В орбиту влияния была вовлечена партия русских немцев Die Einheit («Единство»), в программе которой значатся отмена экономических санкций против России и выход ФРГ из НАТО.

«Форум русских европейцев против пропаганды ксенофобии и войны» поддерживает несколько известных представителей русскоязычной диаспоры Германии, например: писатель Владимир Каминер, скрипач Миша Нудельман, композитор Владимир Генин и ряд других. «Нам помог художник Максим Кантор, который нарисовал для нас тематические плакаты и 17 сентября мы провели четыре демонстрации – в Берлине, Штутгарте, Мюнхене и Кельне. Причем, в Берлине – напротив российского посольства, и нашим главным лозунгом было “Вы нас не представляете”. Мы против попыток влияния на выборы, против пропаганды путинской агрессии, против кремлевских попыток манипулирования массовым сознанием и против действий путинских симпатизантов здесь, в Германии», - подчеркивает Игорь Эйдман.

Демократическая, прогрессивная часть русскоязычной общины Германии пробуждается

При этом гражданский активист отмечает, что акции несогласия с кремлевской политикой проходили в Германии и ранее. «Наши друзья в Бонне и Кельне протестовали против присутствия Валерия Гергиева на немецкой культурной сцене, в Мюнхене регулярно проходят акции против политических репрессий в России и против вмешательства кремлевских агентов влияния в дела Германии. Аналогичные акции мы проводим в Дюссельдорфе, Гамбурге и других крупных городах. Демократическая, прогрессивная часть русскоязычной общины Германии пробуждается и начинает призывать немецкое общество слышать голоса не только тех русскоязычных, которые работают на Кремль, то и тех, которые противостоят ему», – рассказывает Игорь Эйдман.

И подытоживает: «В планах нашего Форума, в числе прочего – создание системы мониторинга кремлевской пропаганды в Германии и оперативного реагирования на нее, разоблачение фейков и различных пропагандистских кампаний, которые проводит Кремль».