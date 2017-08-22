Российский триколор – символ демократических реформ, или имперского сознания?

26 лет назад, 22 августа 1991 года члены Верховного Совета РСФСР приняли постановление о государственном флаге: «До установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации».

Три года спустя президент России Борис Ельцин подписывает указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации». Согласно этому нормативному акту, днем российского флага было провозглашено 22 августа, в честь восстановления исторического флага России в дни августовских событий 1991 года.

Считается, что впервые полотнище из трех равновеликих полос белого, синего и красного цвета было использовано в августе 1693 года во время плавания Петра I в Белом море, и тогда оно называлось «флагом царя Московского». Позже бело-сине-красный флаг поднимался на судах российского торгового флота, а с 1883 года до октябрьской революции 1917-го это был национальный флаг России.

Во время Гражданской войны триколор использовался Белым движением, а позже – антисоветскими эмигрантскими организациями.

В общественную жизнь России бело-сине-красный флаг был возвращен в годы горбачевской перестройки, когда он стал символизировать надежды на демократические перемены.

Как милиционеры помогли водрузить российский триколор

В разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» художник, правозащитник и бывший советский политзаключенный Юлий Рыбаков напомнил, что в тогдашнем Ленинграде этот флаг использовали во время уличных акций члены Народно-трудового союза (НТС) и партии «Демократический союз».

«Впервые этот флаг был поднят членом НТС Ростиславом Евдокимовым в 1988 году на стадионе “Локомотив”

«Впервые этот флаг был поднят членом НТС Ростиславом Евдокимовым в 1988 году на стадионе “Локомотив”. Но тогда это была локальная акция, – рассказывает Рыбаков. И продолжает: – затем, в следующем году во время выборов в Верховный Совет СССР партия “Демократический Союз” провела несанкционированный митинг, где мы подняли триколор уже в центре города, на глазах у всех с цоколя памятника Кутузову, что стоит напротив Казанского собора».

Этот эпизод сопровождался некоторыми примечательными подробностями, которые собеседник «Голоса Америки» описывает так: «Площадь вокруг собора была оцеплена милицией в три кольца, пройти внутрь которых было довольно трудно». Он и еще трое его единомышленников хитростью пробили кордон бригадмильцев, и, подойдя к памятнику, один из них сказал стоявшему рядом милиционеру, что он – оператор телевидения, и ему нужно забраться наверх, чтобы снять оттуда все происходящее. «Милиционер ему помог, тогда я вынул из-под плаща свернутый триколор и переждал ему. В результате флаг был водружен на вершину памятника Кутузову», – вспоминает Юлия Рыбаков.

Разумеется, флаг был самодельным, сшитым из полос белой, синей и красной материи.

В августе 1991 года Юлий Рыбаков был председателем комиссии по правам человека Петербургского городского совета народных депутатов. После ареста путчистов он вместе с группой депутатов и демократических активистов поехал в Смольный, где находилось городское правительство. «Мы сняли с флагштока советский флаг, но внезапно встал вопрос о том, как поднять российский флаг, потому что нужны были хоть какие-то крепления на трос, по которому он поднимается. А у нас их не было.

И тогда журналистка Вика Работнова вынула из своей прически шпильки, мы сделали из них кольца, прикрепили к ним трехцветный флаг и подняли его над Смольным

И тогда журналистка Вика Работнова вынула из своей прически шпильки, мы сделали из них кольца, прикрепили к ним трехцветный флаг и подняли его над Смольным», – рассказывает Юлий Рыбаков.

«Символ преемственности в русской истории»

В 1993 году он стал депутатом Государственной Думы от партии «Выбор России» – самого крупного на тот момент избирательного блока праволиберальных сил. В рядах фракции «Выбор России» был и Владимир Рыжков.

О том, что значил в те годы российский триколор для политиков демократического направления, в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» он вспоминает так: «Этот флаг стал появляться на митингах, где выступали Борис Ельцин, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов и тогда он символизировал освобождение и декоммунизацию. То есть, он рассматривался, как оппозиция большевистскому красному флагу.

Я тогда жил и работал на Алтае, в Барнауле, и хорошо помню день 22 августа 1991 года, когда был спущен флаг СССР над зданием краевого исполкома совета народных депутатов. И тогда же демократические депутаты подняли триколор над главным зданием власти в Алтайском крае», - рассказывает Владимир Рыжков.

На вопрос, изменилось ли его отношение к государственному флагу через 26 лет, политик отвечает: «Надо различать лично мое восприятие и отношение (к флагу) в российском обществе.

Для меня триколор как был, так и остается флагом, который был введен в России еще императором Петром I, то есть это – исторический символ России на протяжении 300 лет

Для меня триколор как был, так и остается флагом, который был введен в России еще императором Петром I, то есть это – исторический символ России на протяжении 300 лет, и его возвращение для меня символизирует возвращение преемственности в русской истории».

Праздник, который находится «в глубокой тени»

«Если же говорить о российском обществе, то за прошедшие 26 лет восприятие триколора, конечно, кардинально изменилось. И если в 1991 году он воспринимался всеми, как символ десоветизации, декоммунизации и освобождения, то с тех пор он проделал сложную эволюцию, и сейчас он, скорее, воспринимается как символ имперскости, Московии, символ нового возрожденного самодержавия, шовинистически понятого патриотизма.

с тех пор он проделал сложную эволюцию, и сейчас он, скорее, воспринимается как символ имперскости, Московии, символ нового возрожденного самодержавия, шовинистически понятого патриотизма

И в этом контексте присоединение Крыма, война на Донбассе, война в Сирии, грузинская война, проходящие под российским триколором, для многих сограждан как раз и символизируют великодержавность и агрессивный шовинизм, а вовсе не декоммунизацию и освобождение», – говорит Владимир Рыжков. И добавляет, что в сравнении с другими государственными и религиозными праздниками, отмечаемыми в России торжественно и даже помпезно, День флага не только не является выходным днем, но и «находится в глубокой тени».

С бывшим коллегой по Госдуме солидарен и Юлий Рыбаков. «Для меня красный флаг никогда не был настоящим символом России. Именно под триколором ходили в бой мои деды и прадеды. И. конечно, я был счастлив, когда, наконец, увидел его и над Мариинским дворцом, и над Смольным.

И за прошедшие годы мое отношение к флагу не изменилось. Я испытываю стыд за свою родину, за народ, который равнодушен к тому, что мы снова возвращаемся к имперским замашкам. Но я не испытываю стыда за флаг, который отстаивал нашу свободу, а не подавлял чью-либо чужую», – признается Юлий Рыбаков.

Перпендикулярность правящему режиму

В последние недели во время некоторых уличных акций в чешской столице был замечен флаг с белой, синей и красной поперечными полосами. Смысл этой акции пояснил художник и гражданский активист Антон Литвин, несколько лет назад переехавший в Прагу из Москвы.

В комментарии для «Голоса Америки» он отмечает: «Для меня, как для художника, проблема российского флага стояла давно. Я сделал еще в нулевые несколько работ (в том числе инсталляцию «Светит, но не греет» и фото-серию «Белый. Серый. Черный.») о кризисе государственности».

Литвин считает, что после протестов 2011-2012гг довольно остро наблюдается проблема поиска новой символики российской оппозиции. «Белый цвет с самого начала не мог быть серьезным символом протеста, а других вариантов визуальной и музыкальной эстетики, альтернативной путинизму, не появилось. И это стало диагнозом. Диагнозом поражения и краха. Если художники, музыканты и люди культуры не смогли (или не захотели) внести свой вклад в дело сопротивления, то стало совершенно очевидно, что идеология кремлевского империализма не имеет в обществе никакой альтернативы и является единственно приемлемой для россиян», - отмечает Антон Литвин, который является также куратором фестиваля актуальной российской культуры и прав человека Kulturus.

«казалось в высшей мере странным видеть российский триколор одновременно на шествии памяти Немцова, на “путингах”, на военной форме оккупантов в Крыму, на маршах против коррупции и т.д.»

Художник признается, что ему «казалось в высшей мере странным видеть российский триколор одновременно на шествии памяти Немцова, на “путингах”, на военной форме оккупантов в Крыму, на маршах против коррупции и т.д.». И тогда у него родилась идея сделать новый российский флаг, который не ассоциировался бы с нынешним режимом в Москве.

Решение было найдено весьма простое: «триколор, повернутый на 90 градусов против часовой стрелки. Порядок цветов – белый, синий, красный – остался прежним, но перпендикулярное расположение полос говорит о том, что человек с таким флагом, как минимум, не разделяет позицию Путина, а на самом деле – декларирует свое принципиальное несогласие с современной доктриной Кремля».

Антон Литвин не загадывает, станет ли такой вариант российского флага новым символом оппозиционного движения, или останется одним из элементов художественного оформления культурно-политических акций в Праге. Но «перпендикулярность» по отношению к тому, что Юрий Афанасьев еще на I съезде народных депутатов СССР в мае 1989 года назвал «агрессивно-послушным большинством» – налицо.