Санкт-Петербург – город над радиоактивной водой?

В Выборгском районе Санкт-Петербурга, как минимум, пять лет назад обнаружилась утечка радиоактивных отходов. Однако, известно об этом стало только сейчас.

В начале июля Радиевый институт имени Хлопина, расположенный по адресу 2-й Муринский проспект, дом 28, объявил конкурс на «выполнение работ по демонтажу части системы сбора жидких радиоактивных отходов». В проектной документации упомянуто, что в сети идущих из институтских лабораторий подземных трубопроводов произошла утечка химикатов, и теперь систему необходимо демонтировать. Далее указано, что данная проблема была обнаружена еще в 2012 году, радиоактивные отходы все это время впитывались в грунт и уходили в большой подземный плывун.

Масштабы радиоактивного загрязнения еще предстоит выяснить, но заказчик оценивает стоимость работ в 48 400 000 рублей. Сюда входят расчистка площадки, где произошла утечка, строительство дорог для тяжелой техники, возведение защитного сооружения по типу саркофага, вывоз отходов и благоустройство территории по завершении всех работ.

«Необходимо выявить масштаб распространения радионуклидов»

В первую очередь опубликованная информация вызвала беспокойство экологов. Руководитель антиядерного направления «Гринпис России» Рашид Алимов назвал ситуацию с радиационной утечкой «безусловно скандальной». В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» Алимов подчеркнул: «Когда посреди жилых кварталов происходит загрязнение почвы радиоактивными отходами, вызывает недоумение молчание Радиевого института в течение, как минимум, пяти лет. Тем более, что очень вероятно загрязнение радионуклидами грунтовых вод».

«Когда посреди жилых кварталов происходит загрязнение почвы радиоактивными отходами, вызывает недоумение молчание Радиевого института в течение, как минимум, пяти лет

Эксперт отмечает, что в предоставленных институтом имени Хлопина документах упоминается, что через сеть подземных трубопроводов циркулировали такие вещества, как цезий-137, цезий-134, америций-241 и ряд других. «При том, что спектрометрия не может выявить, например, все альфа-излучающие элементы, но там есть нуклиды с коротким периодом полураспада, можно предположить, что изначально там было очень большое количество того же цезия-134», – считает Рашид Алимов.

«Не могу не отметить, что сейчас в Санкт-Петербурге планируется запуск реакторов плавучей атомной электростанции на Балтийском заводе, примерно в двух километрах от Исаакиевского собора

В первую очередь эколог считает необходимым выявить масштаб миграции радионуклидов, поскольку в документации отмечается, что непосредственно под местом протечки находится большой плывун, то есть – вода в песке. Алимов добавляет, что ситуация с «безответственным поведением научных учреждений» – далеко не единичная. «Не могу не отметить, что сейчас в Санкт-Петербурге планируется запуск реакторов плавучей атомной электростанции на Балтийском заводе, примерно в двух километрах от Исаакиевского собора. И там тоже очень недалеко до жилых кварталов. И мы понимаем, что случись какая-то аварийная ситуация, очень вероятно, что мы также узнаем об этом не сразу, и нам придется ждать ликвидации последствий аварии не один год», – предупреждает руководитель антиядерного направления «Гринпис России».

И добавляет: «Главная опасность радиации – повышение шансов заболеть онкологическими заболеваниями. Даже если учесть, что воздействие какого-либо одного радиоактивного элемента на человека может быть сравнительно невелико, когда подобные вещества оказываются в окружающий среде, в целом нагрузка на организм повышается. И хотя эти процессы имеют вероятностный характер, нужно учитывать, что дополнительно полученные нуклиды увеличивают шансы заболеть смертельными раковыми заболеваниями», – подчеркивает Рашид Алимов в комментарии для «Голоса Америки».

«Вопиющий случай может повториться»

Экологов, которые стараются максимально обратить внимание властей и общественности на какую-либо проблему в области защиты окружающей среды, называют «сигнальщиками». На протяжении ряда лет такими сигнальщиками были члены общественной экологической организации «Зеленый мир», предупреждавшие об опасности Ленинградской атомной электростанции в городе Сосновый Бор. В декабре 2015 года Минюст РФ внес «Зеленый мир» в реестр НКО, выполняющих функцию «иностранного агента» и несколько месяцев спустя организация прекратила свое существование.

Бывший руководитель «Зелёного мира» Олег Бодров ныне является председателем Общественного совета южного берега Финского залива – неформальной экологической организации, которая не имеет регистрации, а значит – не может быть ликвидирована.

Говоря о ситуации с утечкой радиации в Выборгском районе Санкт-Петербурга, Олег Бодров квалифицирует ее как «вопиющий случай».

«Инцидент произошел несколько лет назад, а власти не приняли каких-либо мер, не проанализировали причины возникшей утечки радионуклидов

«Инцидент произошел несколько лет назад, а власти не приняли каких-либо мер, не проанализировали причины возникшей утечки радионуклидов. То есть, фактически, отсутствует эффективный контроль со стороны надзорных органов. А значит – данная ситуация может повториться», – возмущен эколог.

Бодров также задается вопросом: «Почему об этом ничего не было сказано в рамках расследования российского регулятора ядерной безопасности – Ростехнадзора? Почему не объявлена чрезвычайная ситуация? Речь ведь идет о густонаселенном районе мегаполиса!»

Олег Бодров также напоминает, что именно в этом районе в середине 90-х был разрушен тоннель метро, потому что там был обнаружен мощный плывун. Тот самый, который подходит и под институт имени Хлопина. А теперь через него распространяются среднеактивные радиационные отходы. «И те, кто должен информировать людей о возможных рисках и предпринимать меры ля предотвращения подобных ситуаций, ничего не делают», – констатирует собеседник «Голоса Америки».

Бодров считает, что утечкой радионуклидов из Радиевого института должна заняться Городская прокуратура «именно с точки зрения непринятия адекватных и своевременных мер».

Что же касается предупреждения рисков для здоровья жителей Санкт-Петербурга, то этим, по мнению председателя Общественного совета южного берега Финского залива, следует заняться независимым экспертам.

Переписка с Ростехнадзором

Впрочем, к решению данной проблемы подключился депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов. Поскольку он был избран по городскому списку партии «Яблоко», то может заниматься любыми проблемами мегаполиса, которые считает наиболее важными.

В разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» депутат заметил, что ему трудно оценить масштаб опасности радиационной утечки. «Но то, что такого не должно быть в принципе – это сто процентов!», – считает Михаил Амосов.

«Главный механизм предотвращения подобных инцидентов и быстрой ликвидации негативных последствий, это максимальная гласность

«Главный механизм предотвращения подобных инцидентов и быстрой ликвидации негативных последствий, это максимальная гласность, – продолжает он. – То, что об этом стало известно лишь благодаря публикации сообщения о конкурсе на проведение подрядных работ, это, конечно, не очень хорошо. Мы должны предпринять дополнительные усилия, чтобы соответствующие федеральные органы, которые следят за потенциально опасными радиоактивными объектами информировали о произошедшем и власти, и городское сообщество», – считает Амосов.

Сам депутат собирается написать соответствующее письмо в Ростехнадзор, а полученный ответ предать гласности и таким образом наладить связь между федеральным ведомством и городскими властями.

Между тем, стало известно, что после того, как информация о заражении грунтовых вод радионуклидами вызвала в городе большой резонанс, руководство Радиевого института заявило о том, что утечка имела «гипотетический» характер. А включение этой информации в документацию об объявлении конкурса на демонтаж подземных трубопроводов вызвано тем, что так легче будет получить финансирование соответствующих работ.