Петербургские депутаты требуют вызвать на допрос хозяина «Фабрики троллей»

Семь депутатов Городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга направили открытое письмо руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу Александру Клаусу.

В обращении, подписанном представителями фракций “Яблоко”, “Партия роста” и “Справедливая Россия” говорится о том, что 24 октября хакерской атаке подвергся сервер интернет-газеты “Фонтанка.ру”. Авторы письма напомнили, что именно это издание опубликовало серию статей журналиста Дениса Короткова «Список Вагнера», где приводятся сведения о том, какие потери понесла частная военная компания «ЧВК Вагнера», принимавшая участие в боях на территории Украины и Сирии. Здесь же говорилось о том, что командир группы Дмитрий Уткин и его заместитель Андрей Трошев запечатлены на протокольной церемонии Дня героев отечества, проходившей в Кремле.

В статьях Дениса Короткова упоминался бизнесмен Дмитрий Пригожин, который считается одним из ближайших друзей Владимира Путина. И после публикации «Списка Вагнера» в августе этого года «Фонтанка.ру» стала объектом резко негативных материалов целого ряда изданий.

В связи с изложенными фактами депутаты регионального парламента попросили главу ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу: «Провести проверку обстоятельств, связанных с давлением на журналистов и созданием препятствий в законной профессиональной деятельности “Фонтанки.ру” и возбудить уголовное дело по статье 144 УК РФ» и «Допросить Е.В. Пригожина в рамках расследования по уголовному делу».

Корреспондент «Голоса Америки» побеседовала с некоторыми подписантами этого обращения.

«Хочется, чтобы следственные органы расследовали преступления невзирая на лица»

Михаил Амосов, возглавляющий петербургское региональное отделение партии «Яблоко», назвал “Фонтанку.ру” весьма эффективно действующим информационным ресурсом и добавил, что хакерская атака на петербургскую интернет-газету не осталась без внимания и со стороны федеральных СМИ.

«Это – важное негативное событие в жизни не только города, но и всей страны», - считает Амосов.

«Если посмотреть, с кем у “Фонтанки” возникают сложности во взаимоотношениях, то в первую очередь как раз всплывает этот господин

«Если посмотреть, с кем у “Фонтанки” возникают сложности во взаимоотношениях, то в первую очередь как раз всплывает этот господин (Пригожин – А.П.), среди тех, кто может быть не доволен работой “Фонтанки”, и есть подозрения, что сложности в работе ресурса возникают после публикаций, которые могут не нравится этому человеку», – отмечает руководитель петербургского «Яблока».

Развеять или подтвердить эти подозрения, по словам Михаила Амосова могла бы беседа с Евгением Пригожиным в одном из кабинетов Главного следственного комитета СК РФ по Санкт-Петербургу.

Лидер фракции «Партия роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева полагает, что в данном случае имеет место «ярко выраженный наезд на независимое средство массовой информации», поэтому Следственному комитету надлежит разобраться «кто за этим стоит».

«Если мы не правы, если это не указанный персонаж, а кто-то другой, то пусть Следственный комитет разберется

«Если мы не правы, если это не указанный персонаж, а кто-то другой, то пусть Следственный комитет разберется», – предложила она.

По словам политика «достаточно большое количество депутатов Законодательного собрания считают, что это исходит от организатора так называемой “Фабрики троллей” (https://www.golos-ameriki.ru/a/sankt-petersburg-troll-factory/3805424.html). Если это не так, пусть Следственный комитет об этом скажет», – считает Оксана Дмитриева.

Депутат ЗакСа от «Справедливой России» Алексей Ковалев также связывает хакерскую атаку на сайт «Фонтанки.ру» с публикациями, где упоминался Евгений Пригожин. «И возможно, результатом этого был не только вчерашний наезд на ресурсы АЖУРа (“Агенства журналистских расследований”, куда входит “Фонтанка.ру” – А.П.), но и поджог автомобиля журналиста, который опубликовал эти материалы», – отмечает Ковалев.

Депутат-«справорос» считает, что в этом необходимо разобраться. «И хотя это – маловероятно, но хотелось бы надеяться, что наши следственные органы будут заниматься расследованием преступлений независимо от того, кто может быть подозреваемым или обвиняемым», – подчеркнул он.

«DDoS-атаки нормы российского закона не предусматривают»

Отвечая на вопрос, как он оценивает вероятность того, что это письмо будет рассмотрено руководством СК по Санкт-Петербургу, Ковалев сказал: «Не говорить публично о “подвигах” лиц, близких к президенту и правящему кругу в нашей стране просто нельзя. Надо обязательно придавать это огласке, и мы не имеем права молчать, иначе гайки закрутят еще крепче. Можно ли сейчас сказать, что с этими людьми все равно ничего не поделать, нужно успокоиться, и не писать различных писем в надзорные органы? Я считаю, что нет!», – убежден Алексей Ковалев.

«Не говорить публично о “подвигах” лиц, близких к президенту и правящему кругу в нашей стране просто нельзя

Оксана Дмитриева считает, что Следственный комитет обязан проверить факты, изложенные в письме группы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. «Поэтому мы считаем, что адресат нашего письма должен дать нам ответ. Потом, мы считаем, что “Фонтанка” – достаточно известное средство массовой информации, и нам кажется недопустимыми такие действия против нее. В соответствии с Законом о СМИ есть нормы опротестования материалов, опровержение информации, можно подавать в суд на издание, если считается, что оно нанесло какой-то моральный ущерб. Но DDoS-атаки эти нормы российского закона не предусматривают», – подчеркивает Оксана Дмитриева.

В свою очередь Михаил Амосов отметил, что авторы письма рассчитывают, что СК, как минимум, займется этим делом. «Дело в том, что это – правонарушения, или даже преступления нового типа, с которыми, понятно, непросто бороться. Но, тем не менее, этим надо заниматься.

И поскольку речь идет не просто о каком-то малозначительном сайте или сервисе, а о структуре, которая заметна на нашем медийном поле, то, конечно, государство не должно допускать, чтобы кто-то мог безнаказанно атаковать ее и препятствовать работе журналистов. Это – прямая обязатнность государства, правоохранительных органов, и конкретно Следственного комитета», – заключает лидер петербургских «яблочников».