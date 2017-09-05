Гринпис России возражает против строительства «Северного потока-2»

Вокруг проекта «Северный поток-2» разгорается очередная дискуссия. Основная часть газопровода из России в Германию будет проложена по дну Балтики, но часть трубопровода пройдет по территории Ленинградской области. В том числе, через территорию Кургальского заказника, на территории которого живут и произрастают животные и растения, которым угрожает исчезновение.

В Кингисеппе прошли общественные слушания по оценке воздействия «Северного потока-2» на окружающую среду. Разработчик проекта – компания Nord Stream 2 AG – привлекала для подготовки документации по оценке воздействия на окружающую среду в России команду экспертов ООО «ФРЭКОМ».

В результате был подготовлен проект отчета, где, в частности, говорится: «Предварительные результаты показали, что “Северный поток-2” не окажет существенного воздействия на окружающую среду, включая Кургальский заказник, с учетом запланированного комплекса природоохранных мероприятий».

Nord Stream 2 AG также утверждает: «Проект реализуется при полном соблюдении требований российского законодательства», «Строительство газопровода (…) не приведет к уничтожению редких видов флоры и фауны», «Воздействие строительства газопровода на охраняемые виды морских млекопитающих оценивается как низкое». Вывод: «”Северный поток - 2” не окажет существенного негативного влияния на Кургальский заказник».

«Клондайк биологического разнообразия»

С этими аргументами не согласны экологи. По мнению сотрудников «Гринпис России»: «Строительство газопровода планируют вести разрушительным траншейным способом. При этом в Германии береговую полосу будут пересекать микротуннелем, чтобы не нанести вред природе». Свою позицию противники прокладки газопровода через территорию заказника постарались донести во время своей пресс-конференции, которая прошла 5 сентября в агентстве «Интерфакс - Северо-Запад».

Эксперт проекта «Мониторинг Балтийской трубопроводной системы» Александр Сутягин возмущался: «Мало того, что выбор трассы газопровода основан на неполной и недостоверной информации, в материалах оценки воздействия на окружающую среду не рассмотрены альтернативные варианты, которые предлагались экспертами. Мы предлагали минимум пять вариантов прокладки трубы, которые не затрагивают Кургальский заказник и нанесут несравнимо меньший ущерб».

Старший научный сотрудник Зоологического института РАН Владимир Храбрый настаивал: «Кургальский заказник – своего рода природный “Клондайк” биологического разнообразия. Если государство беспокоится о биоразнообразии, то нужно проложить газопровод в другом месте».

«Год экологии»

Руководитель программы WWF (Всемирного фонда дикой природы) России по экологической политике топливно-энергетического комплекса Алексей Книжников напомнил, что Кургальский заказник имеет двойной международный статус и его разрушение станет нарушением международных конвенций.

«“Северный поток-2”– международный проект. Чтобы он состоялся, его должны одобрить Германия и Скандинавские страны, где власти очень чувствительны к общественному мнению. Петиция против строительства газопровода всего за 10 дней собрала более 100 тысяч подписей в Германии, Австрии и Швейцарии», – сообщил Книжников.

Корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» он сказал: «Компания Nord Stream 2 AG делает попытки разного рода фальсификаций, чтобы доказать общественности, что, во-первых, трасса через Кургальский заказник наиболее оптимальна. Нас еще больше удивило, что результаты общественных слушаний, якобы, показали, что все участники с этим согласились. Между тем, слушания в Кингисеппе показали, что 100% независимых ученых и представителей общественных организаций, которые там присутствовали, категорически против этого маршрута. И, второе: материалы оценок воздействия на окружающую среду либо искажают информацию, либо ее передергивают, либо что-то умалчивают».

«Не надо забывать, что у нас в стране этот год объявлен “Годом экологии”, и конечно особенно дико наблюдать попытку ради интересов экономического развития приступить к разрушению одной из ключевых особо охраняемых территорий на берегу Финского залива», – подчеркнул руководитель программы WWF России по экологической политике ТЭК.

«Неудобные данные»

Позицию Гринпис России представлял руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин. «Голосу Америки» он высказал предположение, что игнорирование проблем Кургальского заказника может, в конечном итоге, привести к остановке проекта «Северный поток-2».

Оценивая итоги общественных слушаний, Крейндлин отметил, что компания-разработчик представила не совсем достоверную информацию «в первую очередь – о ценности территории заказника и того участка, через который планируется проведение газопровода. А также о последствиях, к которым приведет строительство газопровода. Из отчета оценки воздействия на окружающую среду были выкинуты все неудобные данные».

По словам эколога, «реальный ущерб весьма серьезный. А самое главное, огромное количество ценных природных объектов было просто скрыто в отчете оценки воздействия на окружающую среду. Ученые, которые были с нами, это заметили и очень объективно озвучили. И они будут продолжать отстаивать нашу точку зрения», - пообещал Михаил Крейндлин.

Крейндлин также сообщил, что для легализации строительства газопровода правительство Ленинградской области по согласованию с Минприроды РФ приняло постановление, которое изменило режим Кургальского заказника, разрешив на всей его территории проведение строительных работ, рубку леса и т.д.: «Мы считаем это незаконным и обратились в Ленинградский областной суд. 19 сентября будет первое предварительное заседание по этому обращению».