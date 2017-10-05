Независимые эксперты оценят экологическую опасность «Северного потока – 2»

У строительства второй очереди газопровода «Северный поток» через территорию Кургальского заказника может появиться еще одно препятствие. Русская служба «Голос Америки» уже сообщала о том, что против данного маршрута прокладки газовых труб решительно выступает «Гринпис России».

Теперь к делу подключились жители Кургальского полуострова в Кингисеппском районе Ленобласти, которые создали инициативную группу и уполномочили ее найти исполнителей независимой экологической экспертизы. Цель экспертизы – проанализировать представленную оператором проекта, компанией Nord Stream 2 AG документацию, где говорится, что прокладка газопровода через территорию заказника не нанесет ущерба окружающей среде.

Кстати, Nord Stream 2 ведет пропагандистскую работу по созданию благоприятного имиджа своего проекта. В буклете, озаглавленном «“Северный поток – 2” в России. Ответственное планирование инфраструктурного проекта в экологически чувствительной зоне Нарвского залива» утверждается: «Планирование маршрута газопровода через часть территории Кургальского заказника было предложено только после комплексной оценки всех возможных вариантов берегового пересечения… Мы уверены, что реализация проекта “Северный поток - 2” также приведёт к общему улучшению экологических характеристик Кургальского заказника благодаря комплексной программе природоохранных и восстановительных мероприятий».

Агитационные материалы с описанием преимуществ прокладки «Северного потока – 2» через территорию Кургальского полуострова сотрудницы пиар-отдела службы Nord Stream – 2 раздавали участникам пресс-конференции, состоявшейся 5 октября в петербургском Агентстве бизнес-новостей.

Сама же пресс-конференция была посвящена готовящейся независимой экспертизе и продолжающейся судебной тяжбе между Гринпис России и правительством Ленинградской области. В конце июля администрация субъекта федерации внесла поправки в положения о Кургальском заказнике, разрешающие строительство инфраструктурных объектов на его территории. Экологи требуют отменить данную поправку.

Коррупционная составляющая строительства газопровода

Координатор программы по особо охраняемым природным территориям Гринпис России Михаил Крейндлин подчеркивает, что строительство газопровода через территорию заказника «абсолютно недопустимо».

В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» он отметил, что строительство будет сопровождаться вырубкой леса, движением тяжелой техники, смещением грунтов и рядом других моментов, негативно влияющих на экологию заказника. «Это и есть причина подачи нами в суд требования отменить решение правительства Ленобласти, потому что мы считаем, что это категорически недопустимо», – подчеркивает Михаил Крейндлин.

Ближайшее заседание суда по иску Гринпис России состоится 10 октября. «Мы не знаем, будет ли на нем принято определенно решение, или заседание будет отложено, но мы изложили наши аргументы, согласно которым Постановление об изменении положения Кургальского заказника противоречит нормам федерального законодательства», - указывает эколог.

Кроме того, по словам Крейндлина упоминаемое Постановление имеет и коррупционную составляющую. «Дело в том, что в этом документе есть пункт 4.3., который гласит, что строительство любых объектов, которые разрешены на территории заказника, возможно только в том случае, если они не приводят к разрушению природных комплексов.

С одной стороны – пункт хороший. Но с другой стороны он прямо противоречит пункту, который разрешает строительство линейных объектов. Тем самым внутри Постановления создается внутренняя коллизия: один пункт противоречит другому. Это значит, что какой-нибудь чиновник, который принимает решения, может сказать, что строительство либо причиняет ущерб заказнику, либо не причиняет. И это – достаточно серьезный довод, чтобы прислушаться к нашему мнению», - считает Михаил Крейндлин.

Жители района против, администрация - за

Координатор инициативной группы жителей Кургальского полуострова Ирина Барановская надеется, что результаты независимой экспертизы будут благоприятными для ее заказчиков. «Результаты этой экспертизы повлияют на судьбу государственной экспертизы», – пояснила она в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки».

Пока же государственная экологическая экспертиза может опираться только на материалы оценки воздействия проекта «Северный поток -2» на окружающую среду, подготовленные экспертами компании «Nord Stream 2 AG».

По словам Барановской, действия инициативной группы, заказавшей независимую экспертизу, пользуются большой моральной поддержкой жителей Кургальского полуострова. Что же касается позиции руководства Кингисеппского района, то, оно, по словам собеседницы «Голоса Америки»: «Обеими руками за строительство газопровода, потому что администрация хочет, чтобы “Газпром” пришел в Кингисеппский район. И, видимо, здесь есть определенные бонусы для них, кроме того, “Газпром” обещает вложить какие-то деньги в развитие района, поэтому администрация поддерживает проект», – констатирует Ирина Барановская.

Презумпция экологической опасности

Осуществлять экспертизу будут сотрудники центра экспертиз ЭКОМ санкт-петербургского общества естествоиспытателей.

Руководитель центра Александр Карпов подчеркивает, что работа будет вестись независимо как от государственных структур, так и от заказчиков данной работы. «У нас по этому проекту нет, и не может быть никакой собственной позиции, – сказал Карпов во время пресс-конференции в Агентстве бизнес-новостей. – Наша задача помочь общественности выработать свою позицию».

В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» Александр Карпов выразил мнение, что в таком вопросе, как торговля с Европой российские власти вряд ли пойдут напролом, пренебрегая проблемами экологии и мешая работе независимых экспертов. «Стратегия “пролома” использовалась раньше, и она себя не оправдала, и мы можем рассчитывать на то, что уроки из этого извлечены», – заметил эксперт.

Оценку воздействия на окружающую среду первой линии «Северного потока» сотрудники центра ЭКОМ не проводили. Что же касается предстоящей работы, то Александр Карпов настаивает: «С моей точки зрения, организатор экспертизы должен быть максимально нейтральным в своих суждениях и оценках. Но при этом по отношению к исследуемому проекту мы исходим из презумпции экологической опасности любой намечаемой деятельности, которая, кстати, зафиксирована в российском законодательстве. И это дает нам основания беспокоиться о том, что что-то может пойти не так», – заключил руководитель центра экспертиз ЭКОМ.

Независимая экспертиза оценки воздействия строительства газопровода «Северный поток – 2» на экологию Кургальского заказника будет завершена к 20 октября. Участники пресс-конференции пообещали ознакомить с результатами работы центра ЭКОМ всех желающих.