Президентство Дональда Трампа: исторические параллели

Вследствие заметного охлаждения российско-американских отношений в Санкт-Петербург стало меньше приезжать американских экспертов. В течение года после избрания президентом США Дональда Трампа их были считаные единицы.

И вот в город на Неве приехал бывший преподаватель Йельского университета, а сейчас профессор Бард-колледжа (Bard College), постоянный обозреватель The Wall Street Journal и экс-редактор журнала The American Interest Уолтер Мид (Walter Mead). Он отметил, что очень рад возможности пообщаться со своими коллегами – университетскими преподавателями, а также со студентами. После посещения Санкт-Петербургского государственного университета американский гость с удовольствием подчеркнул, что СПбГУ является лидером среди российских университетов в области обмена студентами с вузами США.

Также профессор Мид провел встречу с профессорами Европейского университета в Санкт-Петербурге, а перед этим пообщался с журналистами, среди которых была и корреспондент «Голоса Америки».

У себя на родине Уолтер Мид известен как исследователь такого явления, как популизм в американской политике. В этой связи пришедшим на встречу с ним петербургским экспертам было предложено ознакомиться со статьей “Jackson Revolt. American Populism and the Liberal Order”, опубликованной во втором номере журнала “Foreign Affairs” за этот год.

Статья начинается словами: «Впервые за 70 лет американский народ выбрал президента, подвергшего беспощадной критике политику, идеи и институты, лежащие в основе послевоенного поведения Соединенных Штатов на мировой арене. Никто не знает, какой именно курс будет проводить администрация Трампа, как будет меняться политика и предпочтения нового президента, когда он столкнется с потоком событий и кризисов. Но никогда еще со времен Франклина Рузвельта не велось таких фундаментальных и глубоких дебатов по поводу американской внешней политики».

Что делать, если партии не оправдывают ожиданий избирателей

Фамилия Джексон фигурирует в заглавии статьи не случайно. Уолтер Мид отмечает преемственность 45-го президента США Дональда Трампа по отношению к 17-му – Эндрю Джексону, возглавлявшему страну в 1865 – 1869гг. И тот факт, что Джексон был демократом, а Трамп – республиканец, в данном случае, по мнению автора статьи, большой роли не играет. Эндрю Джексон был первым президентом-популистом, а «для джексонианцев, составивших костяк страстных поклонников Трампа, Соединенные Штаты – не политическое государство, созданное и определяемое рядом интеллектуальных предпосылок… Скорее, это национальное государство американского народа, главные задачи и приоритеты которого находятся внутри страны».​

В ответ на просьбу корреспондента «Голоса Америки», в чем, по мнению Уолтера Мида заключается особенность популизма лидеров США, профессор Бард-Колледжа отметил: «Американский популизм концентрируется на идее, что каждый гражданин имеет возможность влиять на функционирование государства». Уолтер Мид также отметил, что сейчас популизм оказался востребован в самых разных странах, включая тех, что входят в Евросоюз, а также Турцию и Россию. При этом везде это явление имеет национальные особенности – например, во Франции популисты, как правило, правые политики, подчеркивающие свои тесные связи с католической церковью, а в России популисты бравируют своим национализмом.

«Вообще, я бы связал всплеск популизма с развитием интернета, - продолжил профессор Мид. – Сейчас очень модная тема для обсуждения — это вопросы самоидентификации, и многие люди приходят к выводу, что политические партии не оправдывают их ожиданий, зато их больше привлекают яркие политические личности».

Корреспондент «Голоса Америки» также попросила Уолтера Мида отметить самые яркие, на его взгляд, моменты первого года президентства Дональда Трампа. «Мы по-прежнему не можем быть уверены в том, что правильно представляем, куда движется политика Трампа. Но я вижу некоторые позитивные моменты. Нужно помнить, что это – политик, пришедший из бизнеса, и он наработал определенный опыт общения и ведения переговоров.

Мы привыкли к тому, что американский президент должен четко доносить свои идеи. Но Трамп предпочитает тактику выжидания, заставляя всех гадать, какое же он примет решение. Например, утром он может написать в Twitter, что если Северная Корея нанесет ядерный удар, то последствия для нее будут разрушительными. А вечером пишет, что Америка надеется на мирное решение северокорейской проблемы. То есть, Трамп по-своему использует возможности коммуникации».

К несомненным успехам новой администрации Уортер Мид отнес ближневосточную политику Дональда Трампа. Если при администрации Обамы делался упор на взаимоотношения с мусульманскими странами в ущерб интересам Израиля, то теперь, по словам эксперта, выяснилось, что у арабов и евреев не так много расхождений, и что их объединяет противостояние той угрозе, которую может представлять собой Иран.

Эти и другие вопросы Уолтер Мид обсуждал и в СПбГУ, и в Европейском университете. «Мне вообще показалось, что русские и американцы сейчас задают друг другу один и тот же вопрос: что делает Дональд Трамп?», - пошутил он.

«Хромая утка» в первый же год после избрания

Первую годовщину победы Дональда Трампа на президентских выборах в США отметил в своем комментарии для «Голоса Америки» и доцент кафедры американских исследований СПбГУ Иван Цветков. В отличие от Уолтера Мида, он сравнивает Трампа не с Эндрю Джексоном, а с 6-м хозяином Белого дома Джоном Куинси Адамсом, который, кстати, был первым американским посланником в Санкт-Петербурге.

«У него тоже не сложилось с президентством в далеком 1825 году», – напомнил Цветков. И действительно, против Адамса было настроено большинство южных представителей Конгресса, а введенный им новый таможенный тариф поставил под угрозу многие торговые соглашения с Англией. В результате, Адамс оказался президентом на один срок.

Что же касается Дональда Трампа, то он, по мнению петербургского американиста, «буквально с первых дней своей администрации стал, по сути дела, так называемой “хромой уткой”. В силу скандала, связанного с подозреваемым российским вмешательством в выборы, а также в силу личных черт характера Трамп оказался под ударом буквально со всех сторон», – отмечает Иван Цветков.

«И хотя некоторые политологи оценивают неординарность Дональда Трампа как нечто позитивное, как то, что может разворошить “политическое болото”, но на практике получается, что погрязший во внутренних разборках американский президент просто не способен не только сформулировать какую- то внятную стратегию, но не может вообще ничего добиться», –считает собеседник «Голоса Америки».

И такая ситуация очень негативно сказывается на отношениях Вашингтона и Москвы. «Часто слышны упреки в адрес Соединенных Штатов, что они хотят ослабить и разрушить Россию. Некоторые люди в Америке говорят то же самое про нас, что мы хотим ослабить США. Может быть, какие-то силы в обеих странах и стремятся к такому результату. Но на практике получается, что когда Россия слабая, и США в не лучшем положении – это ведет к кризисам в двусторонних отношениях, от чего страдает в итоге и весь мир», –убежден Иван Цветков.

И в заключение приходит к выводу: «Первый год президентства Трампа – не просто потерянный год для российско-американских отношений. Это год, компенсировать все неприятности которого придется долгие годы, если не десятилетия».