Учения «Запад-2017: Латвийский резонанс

В Латвии было зафиксировано частичное разрушение сотовой сети в стране с выключением горячей линии экстренной помощи (112).

Этот инцидент совпал по времени с военными учениями «Запад - 2017», проводившихся на территории Беларуси и в северо-западном регионе РФ.

По словам министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса, власти республики не считают, что именно Латвия были мишенью этой атаки. Скорее всего, целью был шведский остров Эланд (Öland), а Латвия просто оказалась на пути этого электронного удара.

Газета “The Washington Post” опубликовала статью, где говорится: «Представители НАТО заявили, что Россия обладает средствами электронной войны в своем балтийском эксклаве в Калининграде, и что по крайней мере один корабль с этой технологией находился в Балтийском море во время военных учений».

«Голос Америки» также уже уделял внимание данному инциденту.

А вот что сказали латвийские эксперты в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

«Создание средств связи, не доступных внешним воздействиям»

Депутат Сейма Латвии, член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, политолог Вейко Сполитис заметил, что не только латвийские эксперты указывают на причастность России к обсуждаемому инциденту. «Я не могу оперировать информацией, которая засекречена. Но то, что Норвегия и Швеция, а сейчас и Латвия заявили, что во время учений “Запад - 2017” мобильная связь не работала в должном режиме, очевидно, имеют для этого повод», – сказал Сполитис.

Сообщения о прерывании мобильной связи поступили уже после окончания совместных российско-белорусских военных маневров. «Но мы здесь в Латвии читали, что это произошло во время учений, которые начались 14 сентября», – продолжает собеседник «Голоса Америки».

Подробности последствий сбоя мобильной связи в настоящее время засекречены. «Когда придет время, эта информация будет в открытом пространстве, но до сих пор мы никаких деталей не знаем. Даже парламентарии», – отмечает Вейко Сполитис. И добавляет, что известно лишь о том, что сколько-нибудь заметного ущерба не зафиксировано. «Если бы в какой-то больнице произошло нечто серьезное из-за нарушения работы службы “112”, или не была бы оказана помощь пострадавшим в автокатастрофе, то мы бы об этом, конечно, уже услышали бы», - не сомневается депутат Сейма.

По словам Вейко Сполитиса, вооруженные силы Латвии и работающие в республике операторы мобильной связи сейчас усовершенствуют средства защиты от электронного вторжения извне. «Две недели назад представители наших вооруженных сил говорили, что идет работа по совершенствованию внутренних средств коммуникации, не доступных внешнему воздействию. Как будут действовать операторы связи – это их внутренне дело, поскольку они являются представителями частного бизнеса. Но я думаю, что если они получат достаточную государственную помощь, мы получим от них подробную информацию о том, что произошло», – подчеркнул он.

«Мы ожидали, что нечто подобное может произойти»

Директор Латвийского института внешней политики Андрис Спрудс подтвердил корреспонденту «Голоса Америки», что в Латвии склонны увязывать сбой в системе мобильной связи с учениями «Запад – 2017».

«Главный вывод состоит в том, что российская сторона вместе с Беларусью не только провела военные учения, но в качестве элемента этих учений опробовала элементы кибератаки, приведшие к тому, что у нас произошли сбои.

Хотя среди обсуждаемых вариантов есть и такой, что целью была не Латвия. Просто она была в том векторе, по которому шли попытки повлиять на средства связи. А именно – в ту часть Швеции, где проводились ее военные учения вместе с НАТО», – говорит латвийский эксперт.

Андрис Спрудс указал, что ранее подобных крупных сбоев в системе мобильной связи не происходило. А случившееся совпало по времени и с учениями «Запад – 2017», и с маневрами у побережья Швеции. «Вряд ли причину случившегося нужно искать внутри самой Латвии. Все указывает на то, что было влияние извне», – добавляет собеседник «Голоса Америки».

«Конечно, можно сказать, что у страха глаза велики. Но перед началом учений “Запад - 2017” мы ожидали, что нечто подобное может произойти, и оно действительно произошло. И это дает нам повод быть в состоянии повышенной готовности к отражению не только военной угрозы или какой-либо физической опасности, но также к возможному кибер-вмешательству. Которое, кстати, угрожает не только Латвии, и которое является стимулом для совместных действий по предотвращению такого рода угроз», – считает директор Латвийского института внешней политики.

Андрис Спрудс также отметил, что прерывание мобильной связи в Латвии, в том числе – службы экстренной помощи 112 не привели к параличу жизни в стране: «Здесь не было сбоев, которые повлияли бы на наш привычный ритм. Просто были какие-то фрагментарные сбои, не более того», – подытоживает он.

В уже упомянутой публикации в газете “The Washington Post” говорится, что высокопоставленный представитель Североатлантического альянса на условиях анонимности сообщил: во время учений Россия применяла технологию демпфирования (гашения электромагнитных колебаний) и запуск дронов, как ранее она это делала в Украине и Сирии.

По словам автора статьи, Министерство обороны России не ответило на просьбу о комментариях на эту тему.