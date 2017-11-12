Расследовательская журналистика в России как «зона рискованного земледелия»

Петербургское отделение движения «Открытая Россия» провело встречу с журналистом издания Фонтанка.ру Денисом Коротковым. Его имя стало известно после публикации о фальсификациях в пользу «Единой России» на думских выборах 2016 года. В этом году Коротков опубликовал ряд материалов о причастности российского бизнесмена Евгения Пригожина к деятельности частной военной компании Вагнера, принимавшей участия в боевых действиях на территории Украины и Сирии.

В статье «Немного бизнеса в сирийской войне» Денис Коротков сообщает, что «Вагнер» – позывной подполковника запаса Дмитрия Уткина. В числе его сослуживцев есть сотрудники службы безопасности Пригожина. Рассказал Коротков и о том, что наемники из ЧВК Вагнера, официально не числясь в кадровом составе российской армии, за участие в военных действиях были награждены боевыми орденами и медалями, и о том, что в группе Вагнера воюет петербургский ультранационалист Алексей Мильчаков (позывные «Фриц», «Серб»), известный пристрастием к символике Третьего Рейха и привычкой фотографироваться на фоне тел убитых противников.

Выступая в офисе петербургского отделения «Открытой России», журналист рассказал, что ему довелось побеседовать с множеством людей, так или иначе знавших Уткина («Вагнера»), и с рядом лиц, связанных с Евгением Пригожиным.По словам Короткова, до 95% услышанного шло «в корзину», но постепенно, в результате сопоставления имен, дат и фактов, у него стала вырисовываться картина, описанная в серии материалов, опубликованных на сайте Фонтанка.ру.

Коротков рассказал, что принадлежащие Евгению Пригожину компании в 2012 – 2014 годах обслуживали Министерство обороны РФ, участвуя в обеспечении питания сотрудников министерства. По словам журналиста, договоры на этот счет не были опубликованы, но в качестве вознаграждения за услуги у поставщиков появились неконтролируемые наличные деньги. Часть этих денег, продолжает Коротков, пошла на финансирование деятельности «фабрики троллей», которую также связывают с именем Пригожина.

Ширма для прикрытия ЧВК Вагнера

После выступления Дениса Короткова и его ответов на вопросы тех, кто пришел в петербургский офис «Открытой России», с журналистом побеседовала корреспондент Русской службы «Голоса Америки».

На просьбу прокомментировать фразу из статьи «Русские националисты на сирийском контракте» о том, что ЧВК Вагнера «предположительно может финансироваться российским предпринимателем Евгением Пригожиным», Денис Коротков ответил: «Насколько известно, в декабре 2016 года между обществом с ограниченной ответственностью “Евро Полис” и сирийскими правительственными структурами был заключен договор, в соответствии с которым коммерческое ООО обязывалось вести боевые действия по освобождению объектов нефтяной инфраструктуры, их защите и обороне за определенное вознаграждение и долю в нефтедобыче. Как показало наше расследование, “Евро Полис” – это структура, которая в настоящий момент по составу своих участников генеральному директору связана со структурами Евгения Пригожина».

«Мы полагаем, что “Евро Полис” является всего-навсего ширмой для прикрытия действий так называемой ЧВК Вагнера, которая, безусловно, не является частной военной компанией», – сказал Денис Коротков.

Он также заявил, что по результатам проведенных им журналистских расследований он имеет основания утверждать, что связанные с Пригожиным бизнес-структуры занимают на рынке значительного сектора военного госзаказа практически монопольное положение.

При этом сам Евгений Пригожин, по словам корреспондента «Фонтанки», никак не отреагировал на публикации, где упоминалось его имя. «Раньше мы пытались отправлять запросы с просьбой как-либо прокомментировать различные ситуации. Ни разу ни одного ответа от Евгения Викторовича (Пригожина – А.П.) мы не получили», – отметил Коротков.

«Жизнь – вещь непредсказуемая»

После публикаций расследований о деятельности частной военной компании Вагнера в Украине и Сирии и о связях военнослужащих этой ЧВК с бизнес-структурами «кремлевского повара» в адрес Дениса Короткова стали поступать многочисленные анонимные угрозы, а в соцсетях в открытом доступе был опубликован его петербургский адрес.

В последнее время несколько известных российских журналистов были вынуждены уехать за границу из-за опасений, что угрозы в их адрес могут обернуться реальными насильственными действиями. В этой связи Денис Коротков замечает: «На данный момент я не могу себе представить обстоятельства, которые вынудили бы меня покинуть Россию. Но жизнь – вещь непредсказуемая».

Угрозы в его адрес, как утверждает журналист, поступали с помощью «отлаженной системы интернет-троллей». Брань в соцсетях по мнению собеседника «Голоса Америки», никакой реальной опасности для него не представляет, а телефонных звонков с угрозами расправы Копротков не получал. Однако журналист добавляет: «Но не исключаю, что могу быть предприняты какие-либо действия организаторами или руководителями той же самой группы Вагнера, например. Но пока я жив-здоров, и надеюсь, что дальше будет точно так же».

Беседу с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» Денис Коротков завершил словами: «Я – петербургский журналист, который старается прилично выполнять свою работу. Если у меня это получается хорошо, это доставляет мне определенную радость».

По мнению Короткова, расследовательская журналистика напоминает «зону рискованного земледелия».

«У нас свободные СМИ остались только как частные случаи»

По мнению президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова, как явление расследовательская журналистика в современной России существует. «Другой разговор, что желающих расследовать значительно больше, чем желающих печатать эти расследования. К сожалению, пока это так», – отмечает Симонов.

В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» Алексей Симонов рассказал, что руководимый им фонд провел более тридцати школ журналистских расследований по всей России, в том числе – в Санкт-Петербурге. «На мой взгляд, интерес к расследовательской журналистике составляет важную часть интереса к журналистике как таковой, – продолжает Симонов. – Но с публикациями результатов расследований возникают проблемы. Потому что отвечать за эти публикации, отстаивать их, бороться за правду желающих все меньше и меньше».

При этом президент Фонда защиты гласности отмечает, что занятие журналистскими расследованиями в России – дело очень опасное. «В нормальном государстве любой человек, занимающийся своей профессией, чувствует себя относительно защищенным. И если его профессия – расследования, то относительно защищенным чувствует себя и он. Потому что отношения между людьми регулируются с помощью законов, а не с помощью привычек, традиций или указаний начальства», – считает Алексей Симонов.

В октябре появились слухи о том, что Евгений Пригожин выразил намерение купить Фонтанку.ру и газету «Деловой Петербург». Это совпало с очередной порцией публикаций расследовательских статей Дениса Короткова на сайте Фонтанки. Впрочем, вскоре эти слухи были опровергнуты как Пригожиным, так и руководством интернет-издания. «Я думаю, что это было вызвано желанием просто немного попугать ребят из “Фонтанки”, и заодно слегка развлечься», – считает Алексей Симонов. Впрочем, в медиа-среде Санкт-Петербурга бытуют и другие мнения. Например, упоминается о том, что разговоры о перекупке газеты «Ведомости» и холдинга РБК возникали за какое-то время до того, как эти сделки совершались. А первоначальная утечка информации была запущена для того, чтобы проверить общественные настроения относительно возможного изменения направленности этих СМИ.

Комментируя ситуацию с российской печатной и электронной прессой, Алексей Симонов подчеркнул: «У нас свободные средства массовой информации остались только как “частные случаи”. Да и этих “случаев” становится все меньше и меньше. Правда, у меня нет ощущения, что сейчас, к очередным выборам опять подчищают прессу. Ее подчищают совсем другим способом – не путем отъема или перекупки изданий, а созданием общей атмосферы недоверия к средствам массовой информации. Эта атмосфера создается не первый год, и весьма успешно», – подчеркивает президент Фонда защиты гласности.