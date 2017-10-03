Европейскому университету отказано в лицензии

28 сентября стало известно, что Европейскому университету в Санкт-Петербурге отказано в выдаче новой лицензии на ведение преподавательской деятельности. Это сообщение вместе с распространенной ранее информацией о том, что вуз должен покинуть занимаемые им помещения в особняке графа Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице, дом 3, породили слухи о том, что Европейский университет вообще прекращает свое существование (https://www.golos-ameriki.ru/a/ai-european-university-saint-petersburg/4033493.html).

Обеспокоенные этими слухами преподаватели и выпускники ЕУСПб направили письмо ректору университета Николаю Вахтину, где пожаловались на недостаток информации. В ответ Вахтин пригласил всех желающих в конференц-зал Европейского университета, где во вторник 3 октября рассказал о текущем положении дел и о возможных перспективах существования знаменитого вуза.

По словам ректора, в настоящий момент продолжаются как формальные, и так и неформальные переговоры с некими высокопоставленными инстанциями, которые в силах изменить ситуацию к лучшему. Информация о переговорах за закрытыми дверями огласке пока не подлежит – подчеркнул Вахтин.

Известно, что в течение октября Европейский университет должен будет выехать из особняка Кушелева-Безбородко. После чего вуз разместится на нескольких этажах бизнес-центра по другую сторону Гагаринской улицы. Условия там скромнее, но здесь ЕУСПб будет размещаться уже на правах собственника.

Что касается лицензии, то Рособрнадзор по итогам своей проверки выставил ряд претензий, причем большинство из них носит столь неконкретный характер, что устранить недостатки весьма затруднительно. «Например, нам указали на то, что у нас не обеспечены условия для обучения людей с ограниченными возможностями», – отметил Николай Вахтин. При этом, на просьбу уточнить, какие именно условия имеются в виду, инспектора Рособрнадзора заявили, что они представляют проверяющий орган, а не консультационный, и давать разъяснения не намерены.

Теперь, руководство университета намерено обратиться в организации, защищающие права инвалидов с тем, чтобы они самым тщательным образом проверили новое здание на предмет соответствия его обучению студентов с ограниченными возможностями.

Выезд возможен только при наличии акта приемки

Вернувшись к теме предстоящего переезда, Николая Вахтин подчеркнул, что он настаивает на приемке покидаемого здания членами комитета имущественных отношений. В комментарии для «Голоса Америки» ректор ЕУСПб пояснил: «Городские власти должны понимать, что памятник культурного наследия федерального значения не может быть просто покинут его арендаторами, что мы не можем просто выехать. Что мы можем выехать только после того, как соответствующая комиссия примет у нас этот памятник. У нас имеются охранные обязательства, в которых перечислены не только парадные залы, но и элементы декора всего этого здания. Их много, их – десятки. И такой акт передачи этого здания должен включать в обязательном порядке каждый из этих элементов, переданных в полном соответствии с законом обратно городу, то есть – тому, у кого мы это здание получили. Под контролем КГИОП (Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры – А.П.) за этим процессом», – подчеркнул Николай Вахтин.

«Городские власти должны понимать, что памятник культурного наследия федерального значения не может быть просто покинут его арендаторами, что мы не можем просто выехать.

И добавил, что это – не его личная прихоть или каприз, а условие передачи здания в соответствии с законом.

Ректор ЕУСПб отметил, что он не теряет надежды на получение вузом новой лицензии на ведение преподавательской деятельности. «Мы будем подавать новые заявки, пока они от нас не устанут и не сдадутся», – пообещал он.

Впрочем, для того, чтобы набрать в этом учебном горду первокурсников, необходимо получить лицензию не позднее 16 октября.

Если же этого сделать не удастся, вступает в силу, так называемый план «Б», в соответствии с которым ЕУСПб будет проводить научно-исследовательскую, экспертную и просветительскую деятельность в отсутствие студентов. Собственно, с 1 сентября в Европейском университете план «Б» уже реализуется.

Премия «Просветитель» за исследование российско-американских отношений

Доктор исторических наук, директор программы развития партнерских центров Иван Курилла рассказал корреспонденту «Голоса Америки» о своей работе в нынешних условиях.

Поскольку профессор Курилла является одним из известнейших российских американистов, то его научная деятельность связана с Соединенными Штатами: «Мы на этой неделе проводим историческую конференцию по российско-американским отношениям. В частности – об американцах, которые побывали в Петрограде во время Русской революции. К нам приедут специалисты по этой теме из России и из США, и мы будем работать вместе с ближайшую пятницу и субботу.

Вообще, я читаю довольно много публичных лекций по истории российско-американских отношений, и в этом году в издательстве Европейского университета даже вышла моя книга об истории российско-американских отношений, и она даже попала в длинный список кандидатов на премию “Просветитель”, и в ноябре должно быть принято окончательное решение о финалистах», – рассказал Иван Курилла.

Конечно, всех собравшихся в конференц-зале ЕУСПб волновала дальнейшая судьба вуза, и они старались выспросить у ректора университета все подробности каждого из возможных вариантов событий.

Николай Вахтин рассказал, что Владимиру Путину были направлены три письма за подписью Алексея Кудрина и Михаила Пиотровского (входящих в попечительский совет Европейского университета) и самого ректора с просьбой положительно решить вопрос и со зданием, и с лицензией. «Насколько мне известно, на все три письма президент наложил благожелательную резолюцию», – отметил Вахтин. Тем не менее, делу это не помогло.

ЕУСПб на берегу Средиземного моря?

Декан факультета истории искусств ЕУСПб Аркадий Блюмбаум в беседе с корреспондентом «Голоса Америки» предположил: «Существуют, по-видимому, какие-то группы со своими представлениями о происходящем и эти группы представлены в государственном аппарате. Но я не могу сказать, кому конкретно мы не нравимся. Мы лишь знаем, что чуть больше года тому назад на университет были написаны три доноса, одним из авторов которых был депутат Милонов.

Мне лично сам Милонов каким-то серьезным актором не представляется, но кто за ним стоит, я сказать не могу», – разводит руками Аркадий Блюмбаум.

Но я не могу сказать, кому конкретно мы не нравимся

Николаю Вахтину был задан вопрос, рассматривается ли вариант переезда всего вуза за рубеж для свободного осуществления преподавательской деятельности? «Да, возникала такая идея, причем еще до начала всех нынешних неприятностей, – не стал скрывать ректор. – В качестве одного из возможных мест дислокации нами даже рассматривалась такая замечательная страна, как Кипр. Но по-настоящему мы понимаем, что единственное место, где может функционировать Европейский университет в Санкт-Петербурге, это и есть Санкт-Петербург», – подчеркнул он.

Поскольку вуз является негосударственным, то существует он исключительно на частные пожертвования. «Денег из-за рубежа мы не можем принимать, чтобы не стать “иностранными агентами”. А некоторые российские инвесторы нам говорят, что будут помогать только после получения нами новой лицензии», – признался Николай Вахтин.

Нынешнее финансовое положение ЕУСПб, по словам ректора, позволяет ему просуществовать еще два-три года. За это время, надеется Вахтин, ситуация нормализуется, и Европейский университет сможет возобновить работу со студентами. «Ну, а если нет, нам, возможно, придется вернуться к рассмотрению кипрского варианта», – заключил ректор ЕУСПб.