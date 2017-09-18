Европейский университет в Санкт-Петербурге: быть, или не быть?

Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) является лидером в мониторинге Минобрнауки по ряду показателей. В частности, он занял первое место по научно-исследовательской и финансовой деятельности.

О высоком профессиональном уровне университета свидетельствует и то, что ЕУСПб вошел в список ста лучших европейских центров политических наук по версии Лондонской экономической школы.

В Европейском университете осуществлялся ряд международных программ (таких, как IMARES, MARCA, ENERPO), преподавание которых велось на английском языке, поскольку значительная часть студентов, получавших образование по этим программам, являлись выходцами из США, а также Западной и Восточной Европы.

Впрочем, все это – достижения недавнего прошлого, поскольку в настоящее время знаменитый вуз в буквальном смысле слова «сидит на чемоданах». Комитет имущественных отношений правительства Санкт-Петербурга расторгнул с университетом договор аренды на занимаемые помещения в доме 3А по Гагаринской улице (бывший особняк графа Кушелева-Безбородко). Вдобавок, 20 марта Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области лишил ЕУСБб лицензии на осуществление преподавательской деятельности. В свою очередь, администрация Европейского университета приняла решение не оспаривать вердикт суда и сообщила о намерении начать оформление новой лицензии.

При этом, студенты ЕУСПб пытались привлечь внимание общественности к проблемам своего вуза. С этой целью они принимали участие в проводившихся весной этого года массовых градозащитных акциях, где выражался протест против передачи Исаакиевского собора РПЦ, против поглощения Публичной библиотеки Российской государственной, против строительства вблизи Пулковской обсерватории и против ряда других действий местных и федеральных властей, направленный на уничтожение культуры и образования.

«Осенний марафон» на Гагаринской улице

Среди участников народных сходов на Марсовом поле был и студент ЕУСПб Павел Степанов. В разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» он рассказал, что после школы перед ним стоял выбор: где получить высшее образование? «У меня было много друзей и знакомых, окончивших Европейский университет. Я подал документы в два вуза, и после некоторых колебаний убедился, что первый мне не совсем подходит, а вот Европейский – пожалуй, самое лучшее место по моей специальности, какое только можно себе представить», – признается Павел.

Молодой человек занимается историей искусства и перед приостановкой деятельности ЕУСПб писал работу по теме: «Образ иностранцев в советском кинематографе 20-х – 30-х годов».

«Мы закончили первый курс, наступило лето и все мои одногруппники разъехались кто куда. Естественно, мы надеялись на лучшее и ожидали, что к началу сентября все-таки сможем продолжить учебу. Но, к сожалению, этого так и не произошло», – с сожалением замечает студент ЕУСПб. «Естественно, в течение всего предыдущего учебного года мы очень переживали за судьбу университета и гадали: что же нас ждет, и как нам делать дальше? Но, тем не менее, до сих пор никто из наших ребят не перевелся в другие вузы, хотя такая возможность была. Мы находимся в подвешенном состоянии, но с нетерпением ждем продолжения учебного процесса», – свидетельствует Павел Степанов.

Проректор ЕУСПб по связям с государственными органами и общественными организациями, профессор факультета политических наук и социологии Никита Ломагин сообщил, что вуз продолжает работу как научно-исследовательское учреждение. «Сейчас у нас проходит “Осенний марафон науки”, и наша задача состоит в том, чтобы огромный потенциал наших преподавателей был использован в деле популяризации знаний», – сказал он в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

«Осенний марафон науки» – это цикл публичных лекций, семинаров, концертов и открытых встреч, которые проводят профессора и гости ЕУСПб. По замыслу руководства университета, «марафон», стартовавший 4 сентября, стал символическим началом нового учебного года. Среди тем лекций первого месяца «марафона»: «Зачем в XXI веке следует изучать историю Российской революции?», «Снос памятников в США: что происходит?», «Политика памяти в Восточной Европе – от космополитического к антагонистическому подходу», «Будет ли новый валютный кризис?».

Никита Ломагин также отметил, что руководство вуза уже подало заявку на получение новой лицензии. «Надеемся, что шансы на ее получение до 1 ноября у нас по-прежнему есть, мы сможем продолжить работу с нашими студентами, которые будут готовы вернуться к учебе на втором курсе. И, вполне возможно, у нас состоится набор на первый курс, поскольку есть группа преданных нам абитуриентов, которые готовы ждать, пока мы лицензию получим», – рассказывает Никита Ломагин.

«Во-первых, условия работы у нас – одни из самых лучших не только в городе, но и в стране. Финансовое положение университета достаточно устойчивое, и возможности для творческой самореализации преподавателей у нас есть

На вопрос, есть ли текучка кадров среди преподавательского состава вуза, проректор по связям с госорганами и общественными организациями ответил отрицательно. И пояснил: «Во-первых, условия работы у нас – одни из самых лучших не только в городе, но и в стране. Финансовое положение университета достаточно устойчивое, и возможности для творческой самореализации преподавателей у нас есть. Кроме того, у них есть возможность читать лекции за рубежом. Поэтому текучки кадров нет. Конечно, те иностранные профессора, которые работают у нас по контракту, для получения визы должны будут предъявить договор, где прописаны условия преподавания, но я думаю, какие-то сложности в этом плане будут носить единичный характер», – отмечает профессор ЕУСПб Никита Ломагин.

«Общий климат в стране, мягко говоря, консервативный»

Слова Ломагина подтверждает декан факультета истории искусств Илья Доронченков. «Лично я никакой текучки кадров не наблюдаю, и это – отрадное явление», – сказал он в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

По словам Доронченкова, вуз не может давать студентам отсрочку от армии, если у него нет лицензии на ведение преподавательской деятельности. В этой связи какая-то часть студентов перевелась в другие университеты. «Но я знаю, что подавляющее большинство студентов ждет возобновления занятий», – сказал декан факультета истории искусств ЕУСПб. И продолжил: «Насколько мне известно, лишь единицы преподавателей покинули наш университет, и, как мне кажется, их уход связан, скорее, с жизненными обстоятельствами, чем с той ситуацией, в которой университет оказался».

В целом же эта ситуация, по мнению Ильи Доронченкова, укладывается в тот тренд, который существует в России с настоящее время. «Общий климат в стране, мягко говоря, консервативный, архаический. И он не очень благоприятен для институции, которая представляет собой некий, образно выражаясь “петровский Преображенский гвардейский полк”, созданный в свое время для того, чтобы модель современного мирового образования присутствовала и воспроизводилась в России», – отмечает собеседник «Голоса Америки».

«Общий климат в стране, мягко говоря, консервативный, архаический

Доронченков считает, что виной тому, что случилось с одним из лучших российских вузов, является не злая воля какого-то конкретного доброжелателя, а, скорее «ситуация, когда управление процессами в достаточной степени разбалансировано». И подтверждением тому являются «более серьезные случаи в административной, экономической, театральной областях».

«Мы – свидетели борьбы неких сил, очень часто неназываемых, когда люди или институции оказываются между этими жерновами. Вот я именно так на эту ситуацию и смотрю», – поясняет Илья Доронченков.

О нежелательных организациях и непригодных деятелях культуры

На эту же тему высказался Владимир Гельман, который более 20 лет является профессором факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Кроме того, в течение нескольких последних лет он является также профессором Университета Хельсинки.

А комментарий для «Голоса Америки» профессор Гельман дал из столицы США, где принимал участие в конференции «Новые подходы исследования проблем безопасности в Евразии», проходившей в Университете Джорджа Вашингтона.

Касательно отзыва лицензии и непродления договора аренды для ЕУСПб Владимир Гельман отметил, что здесь есть поводы и причины. «Бюрократические неувязки, которые были положены в основу проверок, проходивших в университете прошлым летом, это – поводы. Причины, на мой взгляд, гораздо глубже, и они не связаны с конкретными обстоятельствами, из-за которых была отозвана лицензия и прекращен договор аренды.

Причины, на мой взгляд, гораздо глубже, и они не связаны с конкретными обстоятельствами, из-за которых была отозвана лицензия и прекращен договор аренды

Причины связаны с тем, что в несвободной стране для свободного университета просто не находится места. Учреждения, которые носят независимый и самоуправляющийся характер, рассматриваются государством, как нежелательные», – сказал Владимир Гельман. И подчеркнул, что в данном случае не имеется в виду закон «О нежелательных организациях». «Этот закон – не про нас, но речь идет об организациях, которые государству не нужны, и от которых ему лучше бы избавиться», –пояснил он.

Вернувшись к затронутой Ильей Доронченковым теме «наметившегося тренда развития России», Владимир Гельман отметил, что среди примет этого тренда – ситуация со средствами массовой информации. «Мы помним, что происходило за последние годы с “лентой.ру”, а еще раньше - с “газетой.ру”, с РБК. Или, что стало с некоммерческими организациями в связи с принятием закона “Об иностранных агентах” – кто-то прекратил существование, кто-то поменял профиль своей деятельности. Я бы поставил в этот ряд и персональные атаки на отдельных деятелей культуры, как это происходит сейчас с Серебренниковым и с Учителем. Это – разные сюжеты, но, тем не менее, обе эти истории вполне укладываются в схему запугивания и шельмования тех, кто по разным причинам может рассматриваться как непригодный для нынешних тенденций в стране человек», – считает Владимир Гельман.

Касательно перспектив Европейского университета, профессор Гельман заметил, что ЕУСБб не прекращал своей деятельности, и выразил надежду, что не прекратит и в дальнейшем. «Но для любого образовательного учреждения жизненно важно, чтобы мы могли учить студентов. И это сейчас – наиболее проблемное место», – заключает он.