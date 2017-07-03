Внеочередное председательство Эстонии в Совете ЕС

С 1 июля Эстонская Республика стала председателем Совета Европейского Союза на ближайшие полгода.

Изначально Эстония должна была заступить на эту должность с 1 января 2018 года – после Великобритании. Но в результате Brexit Соединенное Королевство отказалось от своего места в Совете Европы, и пост председателя Совета ЕС отошел к следующему в ротационном списке государству, которым и оказалась Эстония.

В обязанности страны-председателя входит организация заседаний Совета ЕС и текущей деятельности рабочих групп: составление повести дня, руководство всеми мероприятиями, выявление общих моментов в ходе дискуссий.

Очень важным аспектом является обеспечение сотрудничества с Европейским парламентом и Европейской комиссией – особенно при решении вопросов юридического характера.

Гармонизация информационных систем разных стран

Президент Парламентской ассамблеи Эстонии, Латвии и Литвы («Балтийской ассамблеи»), председатель комитета национального парламента Эстонии по вопросам культуры и образования Аду Муст отметил, что, фактически, страна уже две недели назад приступила к выполнению обязанностей председателя Совета ЕС. Дело в том, что в порядке очереди эту должность занимала Мальта. Однако, в результате досрочных парламентских выборах, прошедших здесь в начале июня, островное государство занялось формированием нового кабинета министров, и попросило Эстонию подхватить вахту председательства раньше срока.

«Для нас это было несколько неожиданно.Но мы тщательно готовились, ведь для маленького государства такое событие – большая ответственность, но и большая возможность заявить о себе.

«Для нас это было несколько неожиданно, – признался господин Муст в разговоре с корреспондентом “Голоса Америки”. – Но мы тщательно готовились, ведь для маленького государства такое событие – большая ответственность, но и большая возможность заявить о себе. Поэтому наша команда очень старалась проявить свои лучшие качества. И пока все идет, по-моему, очень хорошо».

В канун официального вступления Эстонии в должность в Таллинне побывали председатель Европейского Совета Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Принимавший высоких гостей премьер-министр Эстонии Юри Ратас отметил, что для его страны «важно содействовать обеспечению безопасности, мира и стабильности у соседей Европейского союза». И добавил, что в настоящее время «к Европе медленно, но уверенно возвращаются надежда и оптимизм. Экономические показатели улучшаются, безработица сокращается, европейские лидеры хотят придерживаться единства».

Аду Муст обратил внимание, что на переговорах в эстонской столице речь шла о поддержании стабильности на пространстве ЕС и об обеспечении экономического развитие на благо всех членов Европейского Союза.

Во время шестимесячного председательства страна, возглавляющая Совет ЕС, не может диктовать повестку дня или отдавать приоритет своим национальным интересам. Но может делать акцент на некоторых темах, которые кажутся ей в настоящее время особенно актуальными для всего Евросоюза.

«В этой связи мы предложили, и другие страны с нами согласились, что значительное внимание должно быть уделено цифровым информационным технологиям»

«В этой связи мы предложили, и другие страны с нами согласились, что значительное внимание должно быть уделено цифровым информационным технологиям», – отметил президент Балтийской ассамблеи. «Сейчас получается, что, несмотря на общую структуру ЕС, все равно наблюдается некоторая раздробленность. Это происходит потому, что информационные системы разных государств не всегда могут быть коммуницированы друг с другом. Например, есть технологические проблемы в транспортном сообщении. Диспетчерские службы их решают, но с развитием единой цифровой системы, я думаю, трудности будут преодолены», – полагает собеседник «Голоса Америки».

В отношении цифровых технологий и развития так называемого «электронного государства» у Эстонии, действительно, есть чему поучиться многим странам ЕС.

«Вообще же, я посмотрел расписание, и увидел, что за 6 месяцев нашего председательства в Эстонии пройдет около двухсот очень интересных мероприятий международного уровня, включая различные культурные проекты. Так что, я думаю, мы еще долго будем вспоминать о том, чем была отмечена вторая половина 2017 года для нашей страны», –полагает Аду Муст.

Переместить «Восточное партнерство» ближе к Западу

Главный редактор журнала “Diplomaatia”, эксперт Международного центра обороны и безопасности (RKK/ICDS) Эркки Баховски отметил, что после выхода Великобритании из состава Европейского Союза встает вопрос о новом порядке финансирования ряда важных направлений. В том числе – совместной обороны ЕС. «Это не значит, что мы получим некую “Европейскую армию”, нет. Но я считаю, что нам нужно прорабатывать вопросы сотрудничества в области обороны, в частности – вместе прорабатывать военный бюджет. Конечно, для Эстонии самым важным компонентом нашей безопасности является НАТО, но нужно обратить внимание и на другие возможности обеспечения безопасности всего Европейского Союза», – считает Баховски.

Во время встречи Дональда Туска и Юри Ратаса в эстонской столице речь шла и о предстоящем в этом полугодии саммите «Восточного партнерства». В этой связи Эркки Баховски обратил внимание на то, что по предложению Эстонии саммит «Восточного партнерства» состоится в конце ноября в Брюсселе.

«Как мы знаем, в “Восточное партнерство” входят непохожие друг на друга страны. Возьмем, к примеру, Беларусь и Грузию – у них разные векторы развития. А значит, и политика в отношении этих стран должна отличаться»

«Как мы знаем, в “Восточное партнерство” входят непохожие друг на друга страны. Возьмем, к примеру, Беларусь и Грузию – у них разные векторы развития. А значит, и политика в отношении этих стран должна отличаться», – отметил эксперт в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки».

По мнению Баховски, когда председателями Совета ЕС были Литва и Латвия, очень много мероприятий, связанных с «Восточным партнерством», проходило, соответственно в Вильнюсе и в Риге. «Эстония же хочет показать, что взаимоотношения с постсоветскими странами является делом всего Европейского Союза. И, я думаю, мы правы, когда хотим таким образом переместить “Восточное партнерство” на Запад. Потому что, например, для Франции и Италии более важно то, что происходит в Африке. А нужно проявить солидарность и в отношении стран, которые входят в “Восточное партнерство”, тогда и страны Восточной Европы и Балтии проявят большее понимание проблем Африки», - подчеркивает главный редактор журнала “Diplomaatia”.

Среди приоритетов – общая политика безопасности

Доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Ланко отмечает, что за 13 лет с момента вступления в Евросоюз Эстония добилась больших успехов – она также присоединилась к Шенгенскому безвизовому соглашению и первой из стран Балтии заменила национальную валюту на евро. «Туризм в Эстонии от этого только выиграл. И даже в последние годы, когда из-за девальвации рубля из России в Эстонию едет гораздо меньше людей, обслуживание российских туристов является важным сектором эстонской экономики. И так, скорее всего, будет и впредь», – сказал Дмитрий Ланко в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

Говоря о сотрудничестве Эстонии с другими членами ЕС, эксперт отмечает, что введение евро и проведение экономических реформ позволило обуздать инфляцию, увеличило торговый оборот с европейскими странами, а граждане Эстонии получили доступ к кредитам с минимальными процентами.

«В Эстонии отношение к России сложное. И общая история, и некоторые последние события привели к тому, что большая часть эстонской политической элиты воспринимает Россию как некий негативный фактор.

В России привыкли оценивать очередное председательство в Совете ЕС с точки зрения дружелюбности правительства страны-председателя. В этой связи Дмитрий Ланко признает: «В Эстонии отношение к России сложное. И общая история, и некоторые последние события привели к тому, что большая часть эстонской политической элиты воспринимает Россию как некий негативный фактор. Потому что от России исходят всякие неприятные вещи: колебание цен на энергоносители, энергетическая зависимость от одного источника. Это и экономическая взаимосвязь: ведь когда у нас кризис, у них каждый раз – тоже, и, естественно, им это не нравится. Ну, и не в последнюю очередь – вопросы военно-политической безопасности. Эстонцы с подозрением относятся к восточному соседу, что не в последнюю очередь обусловило вступление страны в НАТО 13 лет назад.

И сейчас, когда Эстония становится председателем Совета ЕС, одним из приоритетных направлений выбрана как раз политика безопасности Евросоюза, и эстонцы будут об этом говорить», – отмечает российский специалист по европейской политике.

Вместе с тем, Дмитрий Ланко считает, что какие-то определенные прогнозы по поводу перспектив отношений России с ЕС ввиду председательства Эстонии сейчас делать рано. Ведь в 2009 году, когда Евросоюз возглавила Швеция, считалось, что Москве это ничего хорошего не принесет ввиду многочисленных противоречий в двусторонних отношениях. Однако именно в период председательства Швеции были подписаны все документы, открывающие путь к строительству «Северного потока – 1», несмотря на возражения ряда восточноевропейских стран.

«Так что, в принципе, хотя большая часть эстонской элиты относится к России негативно – антироссийские настроения там действительно сильны – но, если получится так, что именно в эти полгода Европейский Союз решит не продлевать санкции в отношении России, то через 10 лет все будут говорить, что именно в эстонское председательство санкции завершились. И неважно, что в самой Эстонии никто, может быть, от этого особенно счастлив не был. Но – будущее покажет», – подытоживает Дмитрий Ланко.