Даниил Гранин. Памяти писателя, солдата

Даниил Гранин совместно с Алесем Адамовичем написал знаменитую «Блокадную книгу». Тогда в 70-е годы прошлого века писатели ходили по Ленинграду с магнитофоном и записывали живые рассказы блокадников. Книгу сочли идеологически вредной и фактически запретили издавать в городе на Неве. Отрывки были опубликованы только в 1977 году в журнале «Новый Мир». Его романы «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр» и многие другие пользовались огромной популярностью среди читателей. В 1987 году он был инициатором создания в Ленинграде общества милосердия, которое возрождало традиции благотворительности. Писатель продолжал работать до последних месяцев, активно участвовал в общественной жизни, высказывался по актуальным вопросам перспектив развития Петербурга и морально-нравственного состояния общества.

95-летний писатель-фронтовик выступил 27 января 2014 года в Бундестаге. Его часовую речь, которую он, как солдат, произнес стоя, переполненный зал слушал в абсолютной тишине. Затем весь зал встал и устроил Гранину овацию. Многие из депутатов не сдерживали слез.

«Он всегда был на нашей стороне»

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский в беседе с корреспондентом «Голоса Америки» отметил, что последние 10 лет много общался с Даниилом Граниным: «В моей памяти он останется человеком, который был в одном строю с нами, когда нужно было организовывать общественное сопротивление различным безумным начинаниям. Я не могу назвать себя его другом, это было бы слишком самонадеянно с моей стороны. Но очевидно я был тем человеком, с которым он был готов общаться, кому доверял, к чьему мнению прислушивался. Он мог просто позвонить и сказать: «Боря, приезжай, я хочу поговорить!», и это были крайне интересные разговоры».

«В моей памяти он останется человеком, который был в одном строю с нами, когда нужно было организовывать общественное сопротивление различным безумным начинаниям.

Депутат вспоминает, что писатель был категорически против строительства «Охта-центра» «этого четырехсотметрового чудовища, которое навсегда бы изуродовало панораму Петербурга». По словам Вишнеского это было очень важно, потому что если власти еще могли градозащитников называть маргиналами и экстремистами, то навесить такой ярлык Даниилу Гранину было невозможно. Он был против превращения здания Конюшенного ведомства в жилой комплекс, выступал за сохранение Государственной Публичной библиотеки и был против слияния ее с московской Российской государственной библиотекой, защищал здание блокадной подстанции не только как Почетный гражданин Петербурга, но и как солдат, защищавший этот город во время войны. «Даниил Гранин был вместе с нами, когда мы требовали не присваивать имя Кадырова мосту на юго-западе города, он негативно отзывался об этой идее. В начале этого года он дал интервью против передачи Исаакиевского собора РПЦ» – вспоминает Борис Вишневский.

«Даниил Гранин был вместе с нами, когда мы требовали не присваивать имя Кадырова мосту на юго-западе города, он негативно отзывался об этой идее.

По мнению депутата, Гранин полностью оправдывал высокое звание Почетного гражданина, потому что голос такого человека звучит в трудную минуту, этот голос ждут, к нему прислушиваются и поступают в соответствии с ним. Он задавал тон для общественного мнения, был непререкаемым авторитетом в городе и пользовался огромным уважением. «Даниил Гранин ничего не боялся, не боялся высказывать свое мнение, идти против течения. Мы понимали, что если Гранин вместе с нами в каком-то гражданском, общественном сопротивлении, то уж точно – наше дело правое и мы победим обязательно!» – отметил Борис Вишневский.

«Тексты Гранина говорят сами за себя»

Генеральный директор журнала «Звезда» писатель Яков Гордин вспоминает, что познакомился с Даниилом Граниным в конце 50-х годов: «Он часто приглашал меня с женой к себе домой на вечеринки, которые любил устраивать. Он очень любил жить!» По словам Гордина, писатель-фронтовик был убежден, что необходимо говорить правду о том, что с нами было во время войны, после войны. «Блокадная книга» была опубликована с огромным трудом, т.к. тема блокады была «не самой любимой темой для властей, понимавших свою роль в этой трагедии».

Мы понимали, что если Гранин вместе с нами в каком-то гражданском, общественном сопротивлении, то уж точно – наше дело правое и мы победим обязательно!»

В то же время Яков Гордин считает главной книгой Гранина роман «Мой лейтенант», вышедший в 2011 году. В нем была поднята тема, о которой писать было не принято – что делалось с людьми, которые пришли с войны, в каком они были внутреннем состоянии. Об этом Гранин написал подробно и жестко. И по мнению Якова Гордина, Даниилу Гранину (в отличие от многих советских писателей) не было стыдно ни за одну книгу. Не случайно в герои своих произведений он выбирал людей, убежденных в своей правоте: «Потому что, может быть, как он считал, ему самому не удалось противостоять по-настоящему тому, с чем он был не согласен. Он реализовал это в своих героях».

Но для Даниила Александровича главное было сказать то, что война – это величайшая трагедия, что это нечеловеческое занятие.

Публицистические эссе, которые в последние годы Даниил Гранин публиковал в журнале «Звезда», как и большая часть его литературных произведений, идут вразрез с нынешним трендом, который был метко назван «победобесием». Сам писатель очень тяжело переживал тенденцию выхолащивания Дня Победы, как дня памяти. Корреспондент «Голоса Америки» спросила у Якова Гордина, нет ли опасности, что после смерти Гранина его книги будут властью постепенно отодвигаться в небытие? По мнению генерального директора «Звезды», книги Гранина не будут забыты, но существует другая опасность: «Будет предпринята попытка сделать его совершенно «официальным» человеком. Будет делаться акцент на том, что Гранин «писатель-фронтовик, воспевавший подвиг народа». И так как читают у нас гораздо меньше людей, чем смотрят телевизор, то может произойти перекос в эту сторону. Но для Даниила Александровича главное было сказать то, что война – это величайшая трагедия, что это нечеловеческое занятие. Попытка сделать из него просто «певца героизма» может быть предпринята. Но вряд ли это удастся, потому что тексты Гранина говорят сами за себя» – уверен Яков Гордин.