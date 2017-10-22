Чехия после выборов: какой будет правящая коалиция

В пятницу и субботу в Чехии проходили очередные парламентские выборы. По итогам голосования первое место занимает политическое движение «Акция недовольных граждан» (по-чешски “Akce nespokojených občanů”, или ANO), возглавляемое бывшим министром финансов страны – миллиардером Андреем Бабишем. По окончании подсчета голосов Чешская статистическая служба объявила, что за движение Бабиша было подано 29,64% бюллетеней.

С большим отрывом от лидеров следует оппозиционная правоцентристская Гражданская демократическая партия, за которую отдели свои голоса 11,32% чешских избирателей. Третье место занимает Чешская пиратская партия (10,79%) с минимальным отставанием за которой (10,64%) идёт праворадикальная «Свобода и прямая демократия», лидером которой является чешский предприниматель японского происхождения Томио Окамура.

Чешские социал-демократы, входившие в состав нынешней правящей коалиции, потерпели серьезное поражение, получив всего 7,27% голосов (на прошлых выборах они получили 20,5%). Уже очевидно, что нынешний премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, представляющий социал-демократов, покинет свой пост.

Результаты выборов для Русской службы «Голоса Америки» прокомментировали чешские журналисты и политологи.

«Чешский Трамп» и «чешский Вилдерс»

Сотрудница ежемесячника Reporter Адела Таллисова-Дражанова считает поражение Соботки закономерным.

«Он оказался слабым лидером. Но я бы сказала, что это – провал не только Соботки, но и всей партии. Социал-демократы были в правительстве четыре года, и выборы показали результат их работы. Хотя перед выборами социологические опросы давали им до 12%, и то, что они получили немногим более семи процентов, это – настоящий шок», – полагает чешская журналистка.

Еще большим потрясением она называет результат партии «Свобода и прямая демократия», которую она называет «ксенофобской и откровенно расистской». «Они выступают за запрет ислама, а ведь это противоречит нашей Конституции. И это – впервые в современной истории Чехии, когда такая партия получает более 10 процентов голосов. И это – очень-очень важный момент, когда факты не играют никакой роли, а значение имеют только эмоции. Я считаю, что это очень опасно для страны», – подчеркивает Адела Таллисова-Дражанова.

Лидера «Свободы и прямой демократии» Томио Окамуру корреспондент журнала Reporter сравнивает с нидерландским политиком Гертом Вилдерсом, также выступающим против ислама. Правда, между ними есть одно существенное различие: «Окамура родился в Токио. Он сам приехал в Чехию из-за рубежа, и выступает против иммигрантов, представляете?!» –восклицает журналистка.

В национальных и международных СМИ победителя нынешних выборов Андрея Бабиша подчас именуют «чешским Трампом», имея в виду и финансовое положение обоих лидеров, и то, что во время предвыборной кампании они резко критиковали истеблишмент, ругали журналистов и обещали навести порядок в стране.

Адела Таллисова-Дражанова отмечает, что Бабиш действительно чем-то напоминает и Трампа, и Берлускони. «Все они думают, что государством можно управлять так же, как собственными корпорациями, и ведут себя больше как бизнесмены, чем как политики. Для них не существует никаких правил, и в этом смысле для меня Бабиш хуже Трампа. Он – то, что по-английски называется flexible – то есть, изменчивый, эластичный, беспринципный. К примеру, еще четыре года назад он был адвокатом единой европейской валюты, а сейчас выступает против евро, потому что чувствует, что люди не хотят сейчас расставаться с чешской кроной», – отмечает собеседница «Голоса Америки».

В конце беседы Адела Таллисова-Дражанова сказала, что самое опасное, что может случиться с приходом Андрея Бабиша на пост премьер-министра Чехии, это инициирование референдума о пребывании страны в составе Евросоюза.«Это была бы огромная трагедией для страны, если бы мы вышли из ЕС», – убеждена журналистка.

Миллиардер, обвиненный в неуплате налогов

Другой собеседник «Голоса Америки» – комментатор чешской газеты Právo Александр Митрофанов – не считает такой вариант развития событий вероятным. «Конечно, исходя из того, что Бабиш говорил во время предвыборной кампании, можно сделать и такой вывод (о референдуме за выход из ЕС – А.П.). Но, зная этого человека, необходимо иметь в виду, что он принципиально не имеет твердых убеждений, и меняет их в любой момент, как перчатки», – подчеркивает Митрофанов.

И напоминает в этой связи, что во время выступления по телевидению после оглашения результатов выборов в субботу вечером, Андрей Бабиш сказал, что у него и в мыслях нет инициировать выход страны из ЕС. «Но это не значит, что, например, послезавтра он не скажет, что подобный вариант у него в мыслях есть. Поэтому прогноз послевыборных событий в Чехии осложняется тем, что во главе правительства будет стоять человек, слово которого ломаного гроша не стоит», – отмечает эксперт.

По мнению Митрофанова, лидер движения «Акция недовольных граждан» будет действовать, исходя из своих бизнес-интересов. «Мне кажется, что главной его задачей было выиграть выборы с таким результатом, чтобы возбужденное против него уголовное дело, было бы закрыто», – считает комментатор газеты Právo.

Он отмечает, что этой цели Андрей Бабиш достиг: «Результаты этих выборов были предсказуемы, поскольку никто не сомневался, что большинство голосов наберет именно возглавляемая им партия».

Что же касается упомянутых Александром Митрофановым скандальных аспектов предыдущей политической карьеры чешского миллиардера, то в июне этого года он был вынужден уйти с поста министра финансов из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. А в октябре Бабишу были предъявлены обвинения в мошенничестве, связанным с получением субсидий из Брюсселя на сумму 2 миллиарда евро. Кроме того, политические оппоненты Андрея Бабиша заявляют, что в социалистические времена он сотрудничал с чехословацкими спецслужбами.

В отношенииях с Россией Прага продолжит следовать линии Евросоюза

Кстати, именно тесная связь бизнес-империи Андрея Бабиша с Евросоюзом не позволит лидеру «Акции недовольных граждан» инициировать выход Чехии из ЕС, полагают эксперты. Как сказал корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» редактор газеты “Hospodářské noviny” Ондржей Соукуп, «Бабиш не станет резать курицу, несущую для него золотые яйца». «В принципе, за свое благосостояние он должен сказать “спасибо” именно Евросоюзу, поскольку он – один из крупнейших получателей евродотаций в Чехии», – отмечает Соукуп.

Что же касается внешней политики нового правительства республики, то здесь многое будет зависеть от того, кто займет пост министра иностранных дел. Самого Бабиша внешняя политика интересует крайне мало. Это касается и отношений с Москвой. «Я рискну предположить, что внешняя политика фактически не изменится. Думаю, что Бабишу будет проще всего продолжить нынешнюю линию, которая, в принципе, копирует политику Евросоюза. И нет мотивов, которые политику в отношении России должны были бы поменять»,– считает Ондржей Соукуп.

У нынешнего премьер-министра Чехии Богуслава Соботки были трения в отношениях с президентом страны Милошем Земаном. На вопрос корреспондента «Голоса Америки» как будет взаимодействовать с президентом новый глава правительства, редактор газеты “Hospodářské noviny” ответил, что оба политика, прежде всего – прагматики и им будет легче найти общий язык.

«Президента Земана, в первую очередь интересует предвыборная кампания, поскольку в начале следующего года будут президентские выборы. И он заинтересован в том, чтобы Андрей Бабиш не выдвинул против него какого-то своего кандидата, или не выдвинулся бы в президенты сам.

Так что, я думаю, они найдут какое-то взаимовыгодное решение. Со стороны Земана уже были определенные шаги навстречу – он сказал, что, безусловно, даст Андрею Бабишу мандат для формирования правительства без каких-то предварительных условий. И я думаю, что между ними более или менее установятся рабочие контакты», – полагает Соукуп.

О России в программе Бабиша – одним словом

Милоша Земана, а также премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо причисляют к «друзьям Кремля».Попадает ли в эту категорию Андрей Бабиш?

Сотрудник института восточноевропейских исследований философского факультета Карлова университета Марек Прихода дает отрицательный ответ: «Давайте посмотрим на его предвыборную программу, которую он представил своим избирателям в начале избирательной кампании. Это довольно обширный документ на 45 страниц, в котором внешнеполитический раздел посвящен, в основном, нашим отношениям с Евросоюзом и с НАТО. И здесь обещан рост расходов на оборону до 2% от ВВП. Кстати, этот раздел – далеко не самый главный, поскольку основное место там занимают внутриэкономические проблемы. Так вот, во внешнеполитическом разделе Путина вообще нет, а слово “Россия” появляется только один раз в пункте “Отношения с соседями и другими странами”, и мысль там такая: мы будем формировать общую политику внутри Европейского Союза в отношениях с Россией. Зато во внешнеполитическом разделе звучит мысль о том, что мы должны укреплять отношения с Соединенными Штатами. А в конце раздела говорится о том, что Чешская Республика будет поддерживать Украину и другие страны “Восточного партнерства”.

Если мы попытаемся выразить одной фразой внешнеполитические мечты самой России, то получится “Евросоюз должен быть как можно слабее, а присутствие Соединенных Штатов в Европе должно быть как можно меньшим”. А в программе победившей на этих выборах партии Андрея Бабиша все наоборот», – подчеркивает чешский эксперт.

Марек Прихода замечает также, что главной темой чешской прессы в настоящее время является формирование новой правящей коалиции. Движение «Акция недовольных граждан» находится в поисках союзников. Среди вероятных вариантов Прихода рассматривает следующие: сохранение коалиции ANO с социал-демократами и христианскими демократами. У этой коалиции будет большинство мандатов в следующем составе чешского парламента. Сам Бабиш говорит о возможности коалиции с занявшими второе и третье места Гражданской демократической партией и Пиратской партией. Возможно также правительство меньшинства, когда партия Бабиша по отдельным вопросам будет заключать ситуативные альянсы. «И, конечно, еще один вариант – это внеочередные выборы в случае, если коалиция не будет сформирована. Но нужно учитывать, что большинство крупных партий не хотело бы усиления роли президента, то есть – назначения временного правительства, состоящего из чиновников без участия партий. Но это – тоже один из вариантов», – считает Марек Прихода.