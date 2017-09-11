Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа приговорен к 8 годам заключения

МОСКВА – Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз приговорен к 8 годам колонии за «организацию беспорядков в Симферополе в феврале 2014 года». Об этом сегодня было объявлено в Симферополе пророссийским «Верховным судом Крыма» при оглашении приговора по делу «об организации массовых беспорядков на митинге 26 февраля 2014 года у здания Верховного Совета Крыма».

Ахтем Чийгоз, находившийся с января 2015 года в заключении, слушал приговор по видеосвязи из следственного изолятора. К зданию суда в Симферополе были стянуты усиленные наряды российской полиции, площадь у суда была огорожена.

Государственный обвинитель от властей России Анастасия Супряга ранее просила суд приговорить зампреда Меджлиса к восьми годам колонии. Его адвокат Николай Полозов настаивал на политическом характере процесса и требовал оправдать своего подзащитного.

Ахтем Чийгоз, выступив 9 августа с последним словом на процессе, заявил: «Судилище устраивает страна-захватчик, у которой права на это нет. В такой ситуации, и зная все настоящие намерения заказчиков этого процесса, ни о какой объективности и самостоятельности суда не приходится говорить. Мне суждено принять этот приговор, как приговор для всего крымскотатарского народа, – от имени Российской Федерации, которая оккупировала мою Родину».

Многие юристы называли процесс, проводимый оккупационными российскими властями над Ахтемом Чийгозом, юридически неправомочным, поскольку события перед Верховным Советом Крыма происходили до начала аннексии Крыма и не подпадают под действие российского законодательства.

В частности, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская в 2015 году называла арест и суд над Ахтемом Чийгозом «правовым сюрреализмом»: «На украинской территории согласно украинскому законодательству этот человек имел право проводить мирные собрания. Собственно, за то, что он воспользовалось своим правом согласно украинской Конституции, его сейчас упрятали за решетку и сегодня утром у него проводится обыск. Это, по-моему, показатель того, насколько не уважает оккупационная власть законодательство – как национальное украинское, так и международное».

Международные правозащитные организации также констатировали многочисленные факты нарушения российскими оккупационными властями прав крымских татар, в том числе объявление Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и преследование гражданских активистов из числа коренного народа Крыма.

В марте 2017 года Государственный департамент США подтвердил непризнание Соединенными Штатами аннексии Крыма Россией и потребовал от Москвы немедленно ее прекратить: «За последние три года российские оккупационные «власти» в Крыму провели кампанию по подавлению инакомыслия. В оккупированном Россией Крыма наблюдатели за соблюдением прав человека зафиксировали насильственные исчезновения, внесудебные казни, пытки и карательные психиатрические госпитализации. Крымские татары, этнические украинцы, проукраинские активисты и независимые журналисты подвергались политическому мотивированному преследованию и подвергались постоянным репрессиям».