Александр Верховский: «Нас назначили политическими врагами»

МОСКВА – Против информационно-аналитического центра «Сова», занимающегося исследованием экстремизма и его правоприменением в России, а также директора организации Александра Верховского заведены административные дела в соответствии с законом о «нежелательных организациях». Дела будут рассматриваться в мировом суде Басманного района Москвы. Об этом сообщается на сайте центра.

Причиной расследования послужили ссылки на сайты бывших доноров «Совы» –Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy) и фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса (Open Society Foundation), признанных в РФ «нежелательными организациями».

В центре «Сова» ссылки удалили, отметив, что никогда не скрывали своих доноров, а проставление ссылок на их сайты считают «простым следованием сетевому этикету, так как линк лишь создает возможность ознакомления с материалом, но не распространяет его непосредственно». Тем не менее, организации угрожает штраф до 100 тысяч рублей, а его главе – до 50 тысяч.

«Центр “Сова” рассматривает эти дела одновременно как форму давления и как явно расширительное толкование законодательства, касающегося распространения информации», – указывается на сайте.

США неоднократно критиковали Москву за принятие последних антидемократических законодательных норм. Так, в докладе Госдепартамента о положении дел с правами человека за 2016 год подчеркивалось, что российские власти сделали невозможной работу неправительственных организаций при помощи закона об «иностранных агентах», а закон о «нежелательных иностранных организациях» ставит под угрозу существование иностранных неправительственных организации в стране.

О ситуации, возникшей вокруг «Совы», Русская служба «Голоса Америки» побеседовала с директором центра, членом Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Александром Верховским.

Виктор Владимиров: Каковы, по-вашему, главные побудительные мотивы действия властей в отношении вашего центра?

Александр Верховский: Затрудняюсь сказать, в чем тут дело. Если суть действительно в этих двух злосчастных линках, то это, на мой взгляд, очень странная претензия даже с точки зрения закона, не говоря уж о здравом смысле. И совершенно непонятно, почему она родилась летом этого года. Ведь раньше именно к нам на этот счет не было никаких нареканий. И вдруг – пожалуйста. Я думаю, что, возможно, было заявление какого-то официального лица в прокуратуру, или полицию, или куда-то еще. Может быть, поэтому и решено ввести против нас меры такого характера.

В.В.: Чем «Сова» мешала или стала неугодной кому-либо?

А.В.: Мешать-то мы вряд ли кому могли, но быть неугодными – это у нас легко. Нам по роду своей деятельности приходится довольно много критиковать власти в связи с тем, как в стране протекает борьба с экстремизмом. Но это все из разряда догадок. Я не знаю никакого иного повода, объясняющего происходящее сейчас с нами.

В.В.: Как вы в целом относитесь к закону о «нежелательных организациях»?

А.В.: Мне он кажется совершенно лишним. Здравого зерна в нем можно не искать. У государства и так существовали инструменты для того, чтобы какую-то, условно говоря, подрывную деятельность пресекать на корню. Например, что касается каких-то иностранных организаций, которые теоретически могли финансировать террористическое подполье. Вполне достаточно ведь и других средств, чтобы с этими организациями эффективно бороться, что и происходило до этого. Поэтому то, как применяют этот закон, в реальности не имеет никакого отношения к вопросам, допустим, антитеррористической безопасности.

В.В.: Какую вообще задачу преследуют власти своей политикой в отношении правозащитных организаций?

А.В.: Похоже, все делается, чтобы максимально осложнить жизнь правозащитникам, с одной стороны. А с другой – чтобы показать своим сторонникам, электорату, что борьба с врагами ведется, что власти не дремлют. Без врагов в политической жизни не бывает. Поэтому кто-то должен стать им. Но средства, которыми с ними борются, должны быть разумными. А то, что у нас сегодня происходит, вышло за грань разумного. Нас, грубо говоря, назначили политическими врагами, хотя и не объявляли об этом официально.

В.В.: Ваши дальнейшие планы?

А.В.: Продолжать свою работу. Тут даже никаких сомнений нет.